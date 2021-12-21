2021/12/21,
健康

COVID-19疫苗全年產量111.5億劑超過全球總人口，但仍有41國接種率不到10％

COVID-19疫苗全年產量111.5億劑超過全球總人口，但仍有41國接種率不到10％
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我們想讓你知道的是

全球疫苗產量最高的國家是哪一個？疫苗接種率最低的國家分佈在哪裡？醫藥企業如果放棄疫苗專利，全球疫苗產量是否就可以大幅提升？

文：德國之聲中文網（德新社）

研究全球供應的科學分析公司Airfinit，同國際藥品製造商協會聯合會（IFPMA）共同統計分析得出的數據顯示，目前全球使用的新冠疫苗中，大部分都是在中國和歐洲生產的，截至目前總產量已經達到68億劑。緊隨其後的是印度和美國。

Airfinit公司估測，今（2021）年單是在12月，全球新冠疫苗的產量總計可達到14億劑。今年年初以來，全年的疫苗產量大約為111.5億劑。

全世界人口數量接近80億。按照目前的疫苗產量，理論上世界上每個人都可以接種一劑。但實際上，全球疫苗分配卻在地區間，特別是在富裕國家和貧窮國家之間存在著巨大差別。

今年全球疫苗總產量的110多億劑中，大約有45億劑產自中國，近23億劑產自歐洲，大約16億劑和近9.5億劑分別產自印度和美國。

2015年在英國成立的Airfinit公司專門負責分析企業和科學數據。

該公司分析認為，到明（2022）年6月底，現有的疫苗全球還會繼續生產87億劑。如果疫苗生產商需要根據奧密克戎（Omikron）變種對疫苗進行改進，那麼產量就會減少37億。

在疫苗生產最初階段，將生產出的絕大多數疫苗用於本國使用，較少出口給貧困國家的富裕國家，相較於今年年初已經開始為貧困國家提供更多數量的疫苗。世衛組織（WHO）推出的冠狀病毒病疫苗實施計劃（Covax），現在也可以為貧窮國家提供更多疫苗。截至11月底，可供貧窮國家使用的疫苗總量達到了7.84億劑。根據Airfinity的估算，即便富裕國家的所有國民都接種了加強針，到明年3月，富裕國家依舊還有14億劑疫苗盈餘。

根據統計，目前全球大約有57％的人口都已經至少接種過兩劑疫苗。但是在疫苗分配上存在著嚴重的不均衡。WHO指出，全球有41個國家，接種過一劑疫苗的人口比例尚不足10％。這些國家大多位於非洲。

國際藥品製造商協會聯合會總幹事庫尼（Thomas Cueni）說：「在疫苗公平分配的問題上，我們失敗過，2022年我們必須做得更好。」他表示，必須在非洲大陸生產疫苗。

批評人士指責醫藥企業不肯放棄疫苗專利，由此阻礙了疫苗在全球生產。但是生物科技創新組織（Biotechnology Innovation Organization）主席麥克馬利－希斯（Michelle McMurry-Heath）說，製藥商們已經和全球範圍內和300個或作夥伴建立起合作。她強調說，專利對於鼓勵醫藥企業創新十分重要。

麥克馬利－希斯說，在很多國家很多人未能接種到疫苗，原因不是疫苗數量太少。她說，許多國家在大規模啟動疫苗接種計劃時遇到了問題。對疫苗接種持懷疑態度也是一個問題。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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