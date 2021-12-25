【小說】《托爾斯泰短篇哲理故事》：「主啊！ 那些隱士在水面上追趕我們的船，簡直就像走在平地上！」

文：列夫・托爾斯泰（Leo Tolstoy）

三名隱士（流傳於現今伏爾加一帶的傳說）

「你們禱告，不可像外邦人，用許多重複話，他們以為話多了必蒙垂聽。你們不可效法他們；因為在你們沒有祈求以先，你們所需用的，你們的父早已知道了。」——《馬太福音》第六章第七到八節

有名主教從艾爾漢格斯科出發，搭船航向索羅維斯科修道院，船上還有幾名朝聖客，打算前往拜訪索羅維斯科當地的教堂。

航程十分平靜，一路上吹著順風，天氣和煦。朝聖客躺在甲板上，有人在吃東西，有的三三兩兩聚在一處談天。主教也走到甲板上，就在他來回踱步時，他注意到有幾個人站在船頭，正在聽一名漁夫說話，那漁夫指著海面，不知在說什麼。主教停下腳步，往漁夫所指的方向看去，但什麼也沒瞧見，只見大海在陽光下粼粼閃耀著光芒。他走近些想聽清楚，但這男人一看到他隨即脫帽，住口不講了。其餘幾個人也脫下帽子，對他行禮。

「朋友，請不要管我，繼續說吧！」主教說：「我想來聽聽這個好人在說些什麼。」

其中一人回答：「漁夫在跟我們說隱士的事呢。」這人是個商人，看起來比其他人都膽大。

「什麼隱士？」主教一面問，一面走到船舷的一側，找了個箱子坐下來：「跟我說說他們的事，我想聽。你剛剛在指什麼？」

「噢，就是您看到的那邊那個小島。」這人回答，指著前方略靠右方的一小點：「幾位隱士就住在那島上，在那裡靜修呢。」

「島在哪裡？」主教問：「我什麼也沒看見。」

「喏，遠遠的那邊，請你順著我手的方向看，看到那朵小雲了嗎？ 就在那下面，稍微往左一點，有沒有看到模糊的一條線？ 那就是島了。」

主教看了又看，但他的目光不習慣看遙遠的地方，只看見海水在陽光下閃閃發亮。

「我沒看到。」他說：「住在那裡的隱士是誰？」

「他們都是聖潔的人。」漁夫答道：「很久以前我就聽過別人提起他們，但一直沒機會親眼目睹，直到兩年前才見到他們。」

於是這漁夫說起，有回他出海捕魚，那晚便被困在那小島上，搞不清楚自己在哪裡。第二天早上，他在島上四處走動，發現了一間夯土屋，旁邊站著一個老人。正在這時，另外兩個人也從屋裡走出來。他們拿東西給他填肚子，烘乾他的衣物，還幫他修好船隻。

「那他們長什麼樣子？」主教問。

「其中一個個子矮小，駝著背，穿著牧師穿的袍子，樣子很老，我敢說他起碼有一百歲了，非常非常老，白鬍子都泛出一點綠色了，不過他總是帶著微笑，臉色明亮，就像下凡的天使；第二位呢，個頭比較高，但看起來一樣老，他穿著破舊的外套，就是農夫常穿的那種樣式，留著大把鬍子，顏色灰黃灰黃的，這人很硬朗，我還沒時間去幫他忙，他獨個兒就把我的船翻轉過來，就像把水桶倒過來那麼輕鬆，他看來同樣和善爽朗；第三位是高個子，鬍子跟雪一樣白，長及膝蓋，他面貌嚴厲，雙眉長長懸垂下來，他沒穿衣服，只拿一張蓆子裹住腰間。」

主教問：「他們有跟你說話嗎？」

「他們大部分時候都是默默地做事，連彼此都很少交談。其中一個只要瞄上一眼，另外兩個就懂他的意思了。我問個頭最高的老人，他們是不是已經在那兒住很久了，他皺起眉頭，喃喃說了幾句，好像在生氣的樣子。不過最老的那個握住他的手，對他微笑，高個子就不再說什麼。年紀最大的老人只說：『憐憫我們吧。』然後微笑。」

在漁夫說話之際，船隻漸漸行近那小島。

「喏！ 您若還想看，現在就可以看得一清二楚了。」那商賈手指前方。

主教抬起眼瞧，果真看到黑黑的一道線，就是那座島了。他凝目注視了一會，起身離開船頭，走向船尾，問舵手道：「那座島叫什麼名字？」

「那個啊，」這人回答：「沒有名字。這片海上，有很多這樣的島。」

「真有幾個隱士住在那兒，虔誠地靜修嗎？」

「有人是這麼說的，主教大人，不過我不知道是不是真的。有些漁夫說見過他們，不過他們也有可能只是瞎編吧。」

「我想到那座島上，看看那些人。要怎麼去？」

舵手回答：「這艘船沒辦法靠近那島，不過你可以划小船過去。你最好跟船長說。」

主教派人去請船長過來。

「我想見見這些隱士！」主教說：「能不能划船送我過去？」

船長勸他別去。

「是可以這麼做沒錯，」船長說：「但這樣就會損失很多時間。而且主教大人，請原諒我大膽直言，這些老人不值得你大費周章去見上一面的。我聽別人說，他們只是一群愚笨的老傢伙，什麼也不懂，一句話也不說，跟海裡的魚沒多大分別。」

主教說：「我想見他們。我會付錢，算是補償給你帶來的麻煩跟時間上的損失。請借我一艘船吧！」

船長發現無法說服他，只好下令改變航程。水手們調整船帆的方向，舵手也重新掌舵，於是這艘船改變航線，駛往那座島。有人搬來一張椅子放在船頭，讓主教坐，他便坐在那裡，盯著前方看。所有的乘客都往船頭聚攏，一齊凝望著小島。這時眼尖的人已經看到島上的大石，再來是泥土屋。最後有個人看見了這幾名隱士。船長拿了副望遠鏡來，對準瞧了一會，遞給主教。

「應該沒錯！ 現在有三個人站在岸上，喏，就在那塊大石頭稍微偏右一點的地方。」