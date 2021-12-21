2021/12/21,
政治

國民黨提四大公投的三個爭點，選後仍脫不下「負面黨性」魯蛇的帽子

國民黨提四大公投的三個爭點，選後仍脫不下「負面黨性」魯蛇的帽子
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

回顧當初，江啟臣隨民團發動公投題目後，朝野防守與推動公投的過程許多政治菁英或小丑，讓「負面黨性」逐漸成為政黨選舉當中的決定性因素，而當越來越多選民開始不舒服、作噁、不解這些政治行為的目的時，這些「推動公投」的藍營政客卻很開心。

公投四大皆空。中間選民不出來投票。

會有這樣的結果，是因為主導者是國民黨，而國民黨汙名化了公投？有哪些人推動公投的過程中，讓大眾更因而「討厭國民黨」？或是，四大公投提案本質，是否無異於「討厭民進黨」大型民調？

這些政治哲學式的論辯，一直在我心裡迴盪。

投給「比較不討厭」候選人的「負面黨性」

「負面黨性」這個名詞，在政治學是一個竄起的領域。研究者分析中間選民發現，所謂負面黨性對於選民行為影響，在於選民是因為討厭一個候選人而把票投給「比較不討厭」的候選人，而非因為後者受到肯定。相關研究顯示，負面黨性對於選舉結果的影響性，高於統獨議題與省籍背景。

回顧當初，江啟臣聽取少數人建言，隨民團發動公投題目，他的出發點未必是想擴大中間選民的支持度，也未必主張理性論辯，就早早把頭洗下去；朱立倫當選黨主席後承接政治議題，他的邏輯，非黑即白，不問青紅皂白，加碼「四個同意」，這也是藍營推動負面黨性大型民調的起點——自認會贏，自認卡大邊，也是議題設定的謬誤。

國民黨應該捫心自問，它在民意光譜的哪一個極端？蔡英文拿下817萬票成功連任後，政策舉措有多「天怒人怨」到要推動公投來形塑「倒閣」？國民黨的社會高度、政治聲量是強邊還是弱邊？

國民黨應該先回答這些問題，再來思考應否推動公投。這是第一個爭點，也是國民黨不自量力的起點。

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Photo Credit: 中央社

第二個爭點，則可以想想朝野防守與推動公投的過程中，哪些政治菁英或政治小丑，讓我們了解到「負面黨性」，讓這種討厭的力量，開始成為政黨選舉當中的決定性因素之一？

試問，中間選民聽到趙少康、朱立倫「黑民進黨」的論調，會開心嗎？看到國民黨人夜宿總統府前七七四十九天，期間玩「一二三木頭人」，在自由廣場搭帳篷，就像扁朝不甘敗選的藍營支持者在凱道揮國旗，自以為展現民意力量會開心嗎？操作高嘉瑜案、連結網軍治國會開心嗎？選前接到黃士修催票電話會開心嗎？

期間，一定有選民開始不舒服，作噁，不解這些政治行為的目的。但這些「推動公投」的藍營政客卻很開心。

元首高度做也要做出來，但國民黨仍脫不下魯蛇的帽子

對比國民黨，民進黨反制公投的舉措，是正面論述，不僅是戰略上的高度，也是對廣大經濟選民的承擔。賴清德對2024是有想望的，原本他在蔡英文之下角色尷尬，不方便冒出頭，但公投戰場讓他回到「賴神」的高度，走了一百多場，展現他的論述能力、溫和前進的力量。

另外，小英因現階段沒有閣揆口袋名單，蘇貞昌也守住了政治上的位置。

公投開票4案遭否決 蔡總統發表談話
Photo Credit: 中央社

負面黨性推動了政治兩極化，政治上的賺，絕對是要擴大政治光譜，拉大中間選民的支持度，而不是更討人厭，深藍化、韓粉化、新黨化。

蔡英文在四大公投皆勝後的談話——沒有誰輸誰贏，只有國家未來怎麼走——不需要對國民黨政治追殺，平安過渡到下個階段，這就是元首高度，做也要做出來。

反觀，朱立倫繼續自傷，批評公投已死，獨裁政府勝利，民調領先卻逆轉敗；藍營認為投蔡英文的八百萬人砍半，國民黨沒有輸，民進黨沒有贏，質疑府院黨撒資源，多會選舉。

這則成為了第三個爭點，選後論述的謬誤。

國民黨戴上了公投的魔戒，卻脫不下「負面黨性」魯蛇的帽子。

重演故伎，穩賠不賺。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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