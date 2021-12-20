郭台銘喊「明年一定缺電」，台電回應：已將經濟成長納入考量，不會因台商回流、出口暢旺影響電力穩定

四大公投案已經落幕，但鴻海（Foxconn）創辦人郭台銘於12月19日對外指出「明年一定會缺電，但大家做了決定就不要抱怨」，台灣電力公司發言人對此回應，已經考量到台灣高經濟發展下的用電成長，目前規劃將燃氣提供給較高效率的燃氣機組，以提高全廠總發電量，再減少機組故障機率等，維持供電穩定。

郭台銘：「明年一定缺電」

根據台電於今（2021）年12月20日各能源別即時發電量數據顯示（不含民營電廠）：發電量第1，以燃氣（LNG）佔34.061%；第2為燃煤（Coal），佔23.14%；第3則是核能（Nuclear）是9.88%。

其中，太陽能發電、風力以及水力等再生能源，發電量總計約為4.6%。就12月20日發電而言，預估最高用電將達3010萬瓩，尖峰使用率達到89%，最大供電能力為3355萬瓩，台電供電燈號為「充裕」。

不過，12月19日，鴻海（Foxconn）創辦人郭台銘出席愛物園悼念前妻時表示：「不管最後能源是用什麼思維做決定，可以確定的是，明（2021）年一定缺電，工業也會，家電也會，既然大家都做了一個決定，將來就不要埋怨，要對缺電做準備」。

隨著經濟成長增加，用電量也將攀高，意味著在明年用電量將進入瓶頸。《關鍵評論網》詢問台電表示，穩定電力供給是台電時刻在做的工作，並強調會持續讓大潭8、9號機組如期完工。

台電指出，現有氣源優先供氣給較高效率的燃氣機組，以提高全廠總發電量；同時加強各電廠機組維護，及減少機組故障機率，提高機組運轉可靠度，持續維持穩定供電。

台電發言人強調，電力是項長期規劃，已經將經濟成長之電力增加納入考量，並且發布《長期電源開發規劃》，不會因為台商回流、出口暢旺等因素，影響電力穩定。

再生能源：太陽光電、離岸風電雙延宕

持續受到國際疫情紛擾，日前許多大型機具卡在海上，導致國內生能源裝機延宕，再加上缺工問題日益浮現，企業界擔憂再生能源恐無法補上能源缺口。

若再生能源業者未能如期完成作業，將面臨違約的困境。經濟部說明，若業者無法如期完成業務，根據政契約第10條第1項第2款，應按逾期月數，每月扣減履約保證金總額8%之違約金。

經濟部強調，將會考量疫情不可抗因素導致工程延宕，得依行政契約規範，進行基礎設置期限展延半年，並請該公司提出計畫，已完成合約內容。

經濟部能源局表示，已經掌握若干大型案場，會加緊趕工儘量達標，而不足的地方也將會在第1季補足，根據規劃將從漁電共生、工業區屋頂的裝置上著力，就漁電共生而言，有台泥嘉謙等、工業區有雲林新興區等正在進行。

太陽能地面型則有嘉義，以及台南的鹽灘地，另外，部分學校設置屋頂型光電計畫也都有提前達標。能源局再次重申，能源轉型展綠、增氣、減煤政策是政府權衡我國國情，也是兼顧減污與供電穩定下所作的最適規劃。

能源局也指出，雖然再生能源已顯著增加，但短期內仍無法取代燃煤，須以低碳天然氣取代，降低空污；長期則會提升再生能源氫能及CCUS等技術，是穩健的淨零路徑。

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核稿編輯：翁世航