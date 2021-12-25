《後戲劇劇場》耿一偉導讀：新世紀經典出版二十周年，研究者、創作者必讀的導航之書

文：耿一偉（衛武營國家藝術文化中心戲劇顧問）

後戲劇劇場出版二十周年

自從上個世紀的亞陶《殘酷劇場及其重影》（1938）、葛羅托斯基《貧窮劇場》（1959）與彼得布魯克《空的空間》（1968）之後，已經很難見到有一本著作，可以在學術界與創作界持續發揮影響力，而雷曼的《後戲劇劇場》（1999）正是這樣一本屬於新世紀的經典。

2019年是後戲劇劇場出版二十周年，柏林黑貝爾劇院（HAU）於11月19至29號舉辦了一個名為《一切都是材料——後戲劇劇場20周年》（Alles ist Material – 20 Jahre Postdramatisches Theater）的小型藝術節，邀請了女流之輩（She She Pop）、大嘴突擊隊（Gob Squad）與強力娛樂劇團（Forced Entertainment）等歐陸代表性團隊演出。

另外，柏林藝術學院（Akademie der Künste）亦於11月22至23號舉辦了為期兩天，名為《全世界的後戲劇劇場》（Postdramatic Theatre Worldwide）的國際研討會，而研討會開幕是紀錄片《雷曼與後戲劇劇場》（Hans-Thies Lehmann und das postdramatische Theater）的首映（現在讀者已可以在網路上看到這部片）。

此外，英國布魯斯伯里出版社（Bloomsbury） 的《後戲劇劇場與形式》（Postdramatic Theatre & Form）的新書發表會，也在這個國際研討會上舉辦。

後戲劇劇場一詞並非只在歐美流行，日本演劇學會的期刊《演劇 学論集──日本演劇学会紀要》，於2019年3月發行特集《當代的後戲劇劇場研究》（ポストドラマ演劇『研究』の現在），收錄六篇學術論文。

布魯斯伯里出版社於2022年初出版《後戲劇劇場與印度：九零年代後的劇場創作》（Postdramatic Theatre and India： Theatre-Making Since the 1990s），作者是北孟加拉邦大學的教授森古普塔（Ashis Sengupta）。

後戲劇劇場作一種描述新型劇場的概念，意味著傳統的術語或戲劇觀念，已不足評價當代某一類的劇場表演。雷曼解釋：「本書旨在為考察二十世紀以來的劇場藝術發展提供新的視角。一些新出現的劇場現在幾乎是無法歸類的…對當代劇場進行概念性或經驗性論述，常常不是件容易的事，『後戲劇劇場』順應了這種困難的論述方式。提出這個概念，是為了促使大家接受它，討論它。」

後戲劇與後現代的差異

人們很容易將後現代與後戲劇混淆，畢竟這兩者名詞所指涉的創作團隊有不少重複之處，比如羅伯・威爾森、摩斯・康寧漢或是伍斯特劇團等，但在內涵與立場上，這兩者還是有所差異，一個是歷史分期（後——現代），另一個是形式的（後——戲劇）。

先用雷曼自己在本書中的說法，他認為：「但是就劇場藝術而言，大家稱的『後現代』的許多特徵都沒有在原則上表現出對於現代的否定……形容詞『後戲劇的』，指的是在劇場中的戲劇典型模式失效之後，堅持在戲劇範圍之外進行創作的一種劇場藝術。」

當然，這兩者間最重要的差異，是後現代主義帶有虛無主義的遊戲心態，與雷曼在本書結論中，對後戲劇劇場作為一種政治劇場的看法，是南轅北轍的。關於這個議題，讀者可以參考後戲劇劇場出版十周年的研討會論文集《後戲劇劇場與政治：當代表演的國際觀點》（Postdramatic Theatre and the Political：International Perspectives on Contemporary Performance）。

後戲劇劇場的三種讀法（理論／歷史／創作）

首先從理論角度出發，我們必須注意到雷曼承接了德國戲劇學者斯叢狄（Peter Szondi）在《現代戲劇 1880-1950》的論點（本書有北京大學的譯本），即現代戲劇的焦點在對話的危機。斯叢狄透過黑格爾的辯證法，分析現代戲劇在十九世紀末到二十世紀中葉的發展過程中，出現了形式（人物間的對話）與內容（退居到內心的被動角色）的矛盾。

曾是斯叢狄在柏林自由大學學生的雷曼，他接下了斯叢狄的棒子，論述這個危機的最後結果，是當代劇場從戲劇（drama）走入劇場（theatre），文本不再是戲劇活動的核心，而是劇場所有元素的平等展現。

雷曼強調：「斯叢狄描述的是文本層面的變化，後來發展到劇場藝術不再以戲劇為基礎……後戲劇劇場結合了多種藝術形式…所以，面對這種劇場形式，其他藝術門類（造型藝術、舞蹈、音樂）的愛好者經常比醉心於文學性敘述劇場的觀眾更懂得怎樣去欣賞。」