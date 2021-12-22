香港與韓國在柏林（四）：港產片在韓國流行，曾像今天韓國文化在香港

我執筆寫這篇文章時，韓妹正在看吳宇森的電影《英雄本色》。身為韓國人，幾乎人人都知道這套電影。周潤發飾演的Mark哥，戴著墨鏡，用假美金點煙的一幕，深入民心。如果韓國街頭看見人穿著黑色大褸，口中咬著根火柴，那麼他可能模仿《英雄本色》Mark哥的造型。電影配樂《當年情》響起，人人都立刻想起這套電影。甚至現在韓國電影仍然可以看見港產片八、九十年代的遺風。2019年的韓國動作喜劇《炸雞特攻隊》的結局，更是配上《英雄本色》的音樂，對吳宇森致敬。也因為港產警匪及動作片十分受歡迎。因此韓國人有種印象，以為香港經常會發生槍戰同有很多黑社會。韓妹也問我，香港其實是不是經常發生槍戰。

事實上，港產片的黃金時代，其實不止風摩韓國，更是衝出亞洲，世界各地都見其足跡。我認識一位古巴朋友，告訴我王家衛的《春光乍泄》在拉丁美洲十分出名。時移世易，港產片的時代早也已成過去，假如那是黃金時代。

圖片來源：電影《英雄本色》韓國版海報

八、九十年代，港產片在韓國流行的程度，就像今天韓國文化在香港般流行。香港的電影明星在韓國無人不識，特別是周潤發、張國榮、梁朝偉、劉德華、張曼玉、王祖賢、黎明等，甚至連李小龍香港電影的代表人物。上世紀韓國的電影院，要麼是上映港產片，要麼荷里活電影。現在似乎也很難想像了，因為新一代韓國人，除非是港產片影迷，否則都不會看港產片。況且港產片愈來愈少，合拍片愈來愈多。所謂港產片也愈來愈名不符實，會不會成為歷史名詞，也令人擔憂。我也不會奢望香港電影再次成為亞洲電影主流，畢竟大環境變遷，不是個人意願可以控制。當然，我也希望港產片的特色可以繼續保持下來。

前年，我和韓妹到首爾探親。我看見她書櫃的DVD，全部都是香港電影時，也覺得驚訝。我也確信，香港電影真的曾經是韓國人的主要娛樂。我們的成長背景雖然不同，在電影題材上卻有共同的記憶，有點不可思議。她很喜歡張國榮，即使他逝世那麼多年，現在韓國仍然有很多人紀念他。可想而知，當年張國榮在韓國真的很紅。

我們不時都會看港產片，她想從中學點廣東話。我們看過不少周星馳的電影，每次看都忍俊不禁，也非常欣賞這類「無厘頭」的幽默感，與韓國社會認真嚴肅的性格大相逕庭。王家衛電影當然也少不了：《阿飛正傳》、《春光乍洩》、《花樣年華》、《重慶森林》、《一代宗師》等等。她常被電影鏡頭下的香港吸引，杜可風的攝影風格令她印象很深刻。她問我何時才可以再去香港，何時才可以嚐嚐廣東點心。可是我們都知道，香港現在不是隨時可以回去。

我其實都是因為偶然的機會，才知道原來港產片那麼受歡迎。

一次，韓妹在廚房煮飯哼起鄧麗君的歌曲《甜蜜蜜》。我好奇問她，為甚麼會識得唱這首歌。原來陳可辛的電影《甜蜜蜜》是她最喜歡的電影，張曼玉同黎明相當有名氣。也是她說起才知道，王祖賢曾經在韓國很紅，原因是徐克的電影《倩女幽魂》。雖然成長的背景那麼不同，不過從港產片中找到共嗚。

最後，因為韓國人很喜歡香港的緣故，所以也令香港充滿「幻想性」。如果有人說想帶你去香港，或者想同你一起去香港。緊記要問清楚香港到底指的是字面意思，抑或有其他暗示。

（待續）

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