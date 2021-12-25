疫情逆風下的「台式早餐」：鹹豆漿、燒餅油條、肉鬆麵包等在日本艱苦進軍

文：陳威臣

東京的台灣早餐店人龍

2021年11月上旬某日上午9時左右，位於JR五反田站附近巷弄裡的一家小店前，門口聚集許多人，魚貫地取著號碼牌，等待叫號。乍看之下以為是哪間西洋式早餐館，但店內所販賣的，卻是標榜著「純正台灣式」的鹹豆漿、燒餅油條、台式飯糰等早點。

不僅是只有這家名為「東京豆漿生活」的台灣風早餐店，現在幾乎東京都內的台灣風早餐店，都受到青睞。這幾年台式早餐成為一股新風潮，包括東京、名古屋及大阪等都市，陸續都有新店開張。

「疫情是最大的因素」台灣觀光局東京事務所鄭憶萍所長對此現場下了註解。「近幾年來喜愛台灣的日本人愈來愈多，前往台灣觀光時大多會體驗台式早餐。」鄭所長稱：「新冠肺炎疫情爆發後，日本人無法前往台灣，旅日的台灣人也暫時無法返鄉，這樣的狀況下台灣料理受到日本人的喜愛，台式早餐店自然就應運而生。」

筆者觀察，疫情爆發後，日本反而掀起一股台灣風，除了從2018年開始的珍珠奶茶外，台灣雞排、台灣風蛋糕（台湾カステラ）、甚至滷肉飯等，都如雨後春筍般的出現。而且不只是一般店家，就連超市及便利商店都參戰，甚至在東京車站都可以輕易買到台灣鳳梨酥。在日本更出現台灣失落症（台湾ロス）一詞。

疫情下早餐外食機會多

屬於台灣庶民文化之一的台式早餐，就是在這股風潮之中受到重視。然而，日本人飲食習慣與台灣不同，在台灣隨處可見的早餐專門店，在日本卻少之又少。原因在於，日本人幾乎不太在外頭吃早餐，大多會在家裡用完餐後再出門。

這也是為何許多台灣人在日本開台灣料理店，但過去台式早餐店卻鮮少的主因。2019年開業，在東京大田區雜色經營台式早餐店「喜喜豆漿」的老闆野崎文章先生便認為，2020年後雖然因疫情影響，台灣料理店的確增加不少，但因日本人的飲食習慣與模式固定，所以台式早餐店並沒有增加那麼多。

野崎過去因工作長期派駐台灣，對於台灣的庶民生活有深入了解。野崎觀察，新冠肺炎的疫情雖影響到夜間飲食業，但卻讓民眾改為早上與中午外出用餐，剛好台式早餐可以提供一個用餐時段，也讓不少日本人選擇嚐鮮，增加了台式早餐的商機。

台式肉鬆麵包亮相東京

台式早餐受惠於疫情影響，獲得一定的關注，但這類台式早餐店卻主要集中在鹹豆漿、燒餅油條、饅頭夾蛋、蛋餅、飯糰或是麵線等。反而在台灣相當常見的三明治、台式漢堡等食物就相當少見，關於這個現象，在品川區荏原町販賣台式早餐麵包的游政豪，有相當切身的經驗及觀察。

游政豪分析，日本人基本上不太願意嘗試不熟悉的食物，雖然去過台灣的日本人不在少數，但日本人的旅遊習慣是看著旅遊書籍按圖索驥是，大部分的旅遊資訊所介紹的台式早餐店主要以豆漿、燒餅油條為主時，這就成了日本人的既定印象。

「至於台式三明治或是漢堡，對日本人而言，跟麥當勞、摩斯漢堡甚至於便利商店所販賣的商品，沒有太大差別時，就不太可能與台灣做連結了。」游政豪經營的阿美麵包（阿美パン），店內販賣肉鬆麵包、奶酥麵包、蔥麵包等台灣人所熟悉的口味，但他的店內販賣更多日本口味麵包以及法國麵包等等。

營業利益的現實，讓游政豪必須要妥協，目前在他的店內所販售的麵包，日台口味的麵包比例為3：1。但剛開店時，比例則是更懸殊的5：1，光是推銷肉鬆麵包，就讓他苦戰許久，一開始除了台灣人來光顧之外，絕大多數的日本人，仍然是以自己所熟悉的麵包種類為主。

游政豪花了相當久時間，才讓常客願意嘗試台式麵包。未來在持續挑戰下，游政豪期盼有朝一日，台日麵包比例能夠達到1：1。

Photo Credit: 陳威臣 / nippon.com

日本女性成為消費主力

理想與現實的差距是台式早餐店店主們必須面對的難題，目前在東京的幾家台式早餐店，女性顧客佔了七成以上。主因是日本社會結構中，男性平日都要上班，不太可能花時間去早餐店悠閒用餐。

加上顧客主要還是日本人為主，店家必須配合日本人的生活習慣，日本的台式早餐店不像台灣早餐店，一大清早5、6點即開始營業，還是都會在8、9點之後才開門，營業至下午2、3點才休息，以增加午餐的用餐客人，並提供滷肉飯、焢肉飯甚至於肉圓等台式餐點。

位於神保町的「台灣豆乳大王」，經理阿久津Ayumi便表示，店周邊環境大多是辦公大樓以及出版社。除了盡可能地符合上班族需求，調整營業時間以午餐為主之外，在東京疫情減緩後，更打算延長營業時間到晚上。

喜喜豆漿的老闆野崎先生，本身就經營連鎖餐飲，加上自己非常喜愛台灣，除了豆漿店，他也在蒲田開了一家台式居酒屋「美美小吃」，販賣雞排、滷味等台式餐點。

即便現在是台灣風潮當紅，台式早餐的發展仍有相當的侷限性，也讓這些經營者不得不另外找出路，以增加更多商機。此外，也有將台灣食物精緻化，希望能夠引領潮流。目前以外送為主的Japan Baoger，就努力推廣台灣傳統美食「刈包」。

逐漸在地化的台式早餐

Japan Baoger的代表劉諮璘便認為，大家所習慣的刈包，在日本的中華街算是相當常見，但因日本人的飲食習慣與消費時段跟台灣不同，主要是夜間甚至宵夜，而且客源大多是年輕族群。劉諮璘曾投身日本外食業，後來自行創業時，便將刈包定位成「台灣漢堡」，因此內容物除了傳統的焢肉之外，還增加了鹹酥雞、台式燒烤等口味，吸引喜愛嚐鮮的年輕人。