多數服從少數？馬哈迪40年前統一了東西馬時區，鄰居新加坡也只好參與

學習天文學的春分（3月20日或21日）和秋分（9月22日或23日）概念時，我們或許聽過一個比喻：當我們在春分和秋分處在非常靠近赤道的新加坡，中午12點的太陽因為處在正上方，我們幾乎看不見自己的影子。

以上的陳述，理論上是對的，但實際上卻不對。這，又和新加坡的鄰國，馬來西亞於1982年1月1日統一西馬和東馬的時區有很大的關係。

或許您曾察覺，從西馬半島的北部州屬以陸路跨入泰國最南方的省份時，時鐘必須調慢一小時。或，從新加坡乘船往南踏入印尼廖內群島（Riau Archipelago）時，也需如此調整。明明「一步之遙」卻需存在「時差」，這到底是誰處於錯誤的時區？

筆者生長於與西馬隔著一個南中國海的東馬，從小就常聽到家裡的西馬租客，或是國營電台的DJ說「東馬很早就天亮和天黑」。習慣6am天亮和6pm天暗的我來說，初到西馬感受到7am天亮和7pm天暗，的確有點不習慣。

東馬早了，還是西馬遲了？

到底是「東馬早了」，還是「西馬遲了」？我們當然可以歸咎於生長背景所造就的感官差異。但就天文學來說，真正的答案是：西馬遲了。東馬和台灣一樣，處於正確的時區（GMT+8:00）。

然而，對大部分馬來西亞人來說，如此西馬遷就東馬的案例實在是太罕見，是因八成的馬來西亞人居住在西馬，實在是多數服從少數的例子。筆者有不少西馬朋友是到了國外旅遊才察覺是「西馬遲了」，更有少數東馬朋友一開始也以為是「東馬早了」。

在馬來西亞強人首相馬哈迪（Mahathir Mohammad）統一「馬來西亞標準時間」（GMT+8:00）之前，西馬和新加坡因殖民因素，處於「英屬馬來亞標準時間」（GMT+7:30）。

馬哈迪統一時間的官方理由有三：（一）東西馬交流頻密，減少官方和民間交流時所帶來的時差麻煩，加快行政效率；（二）配合國際「一小時一時區」的標準，避開GMT+7:30中的半小時，減少計算失誤的機率；（三）在理由二的基礎上，讓最少人受到影響：即讓八成的馬來西亞人調整成GMT+8，而非讓所有馬來西亞人調整成GMT+7。

以上的理由看似十分合理。馬哈迪統一時區的舉動同樣看似內政，實際上卻影響了新加坡的時區。因此，本文嘗試剖析裡頭可能蘊藏的政治計算。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 圖為馬哈迪的舊照，照片攝於2000年5月13日。

「統一」是主旋律的年代

熟悉馬來西亞的讀者應該知道，近十年來東馬充斥著「地方主義」的氛圍。然而，和多數分分合合的區域一樣，東西馬之間也曾存在「統一」的主旋律，分別發生在1976年至1985年，及2002年至2010年間。

1982年的時區統一，無疑是東西馬雙方你情我願「聯邦化」的高潮。60年代末，時任菲律賓總統馬可仕採取了更加激進的手法，想要「索回」沙巴這片「領土」。東西馬的政治人物隨後皆認為，維持沙巴和砂拉越的地方自主權，可能會讓菲律賓有機可乘。

1976年的沙巴州選舉，沙巴人民推翻了親菲律賓、伊斯蘭化、專制和貪腐的沙統政權（USNO），最終由沙巴人民黨（BERJAYA）親西馬的領袖掌權，沙巴內親近西馬的政治氛圍隨之高漲。然而在當年8月，國會卻修憲將沙巴和砂拉越的憲法地位，降至和西馬十一州同等的「州屬」地位。

1981年6月底，馬哈迪接任首相後便與其副手慕沙（Musa Hitam）加速「統一」的進程。12月4日，慕沙在沙巴宣布：聯邦政府計劃在隔年年初統一東西馬的時區。伴隨著這份「好禮」的措施，還包括東馬人入境西馬無需使用護照等。

迫不及待，東馬叫好

隔天，馬哈迪即提出希望在1982年1月1日正式落實，即需要在26天內於上下議院通過法案。基於急迫性，這項法案是馬來西亞少數先在上議院通過後，再回到下議院通過的案例。

不管是上議員或下議員都對這項修案表示歡迎，有的表示東西馬官員在公務上無需注意時差，有的表示電視上不再出現「西馬時間」和「東馬時間」，有的甚至形容這是團結全國人民的努力。

不管是朝野議員或是東西馬議員都支持這個議案，「統一」的氛圍完全表現在東馬議員的辯詞。如來自沙巴的非穆斯林議員Ampung Puyon直言：「馬來西亞居民須把自己當成『馬來西亞人』，西馬、沙巴和砂拉越之間並沒有差別。（統一時區）的舉動也能消除『吉隆坡殖民沙砂』如此難以置信的言論。」

回看當下沙砂獨立聲音受到關注，爭取砂拉越獨立的政黨在今年砂拉越地方選舉中競選。1981年的「統一」氛圍，現在看來也顯得「難以置信」。此案最終在12月29日闖關成功，頒布成公報。

新馬分家，不分時區

法理上，東西馬的時區統一純屬內政，卻需顧及一個外交問題——新加坡的「感受」。新加坡是馬來西亞「最熟悉的陌生人」，曾在馬來西亞聯邦內兩年，但兩國的關係卻因歷史遺緒，剪不斷而理還亂，時區便是其中之一。

在制定國際時區規範後，新加坡和西馬的時區自1901年雖然更動了六次之多，但都是同在一個時區內，1965年新馬分家後更是如此。

對馬哈迪來說，新加坡和李光耀也稱得上是「最熟悉的陌生人」。馬哈迪在新加坡就讀醫學，其母校後來和李光耀的母校合併成「馬來亞大學」。兩人是校友，也早在1964年的馬來西亞國會多次正面交鋒。