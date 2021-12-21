再見2021，哈囉2022！ 疫情對台灣消費者的影響與展望

文：許月苓

變種病毒襲來，台灣民眾大多老神在在

Covid-19疫情出現新的變種Omicron，並且感染率更加兇猛，也讓施打疫苗的防護力出現疑慮。因此在這次調查中，可以看見民眾對未來一年感到樂觀的比例有稍微的下降。然而因為台灣本土的抗疫經驗仍屬正面，以及目前只有極少數突破性感染，因此台灣民眾儘管有所疑慮，但不至於到完全悲觀或恐慌的態度。

30—39歲將成為年末消費主力

在消費方面，延續之前的調查結果，有三成民眾表示消費預算會減少，而外食／娛樂成為消費預算增加最多的項目。除了因疫情警戒降級後，民眾對外食與娛樂的消費欲望持續增溫，也因為接近年末、有越來越多的節慶與促銷活動。同時值得注意的是，30—39歲的年齡層，是唯一在增加預算與減少的人數上人數相當的群體，顯然這個年齡層的民眾，特別會是年末消費的一波主力。

因此，產品行銷的重點若能針對30—39歲群體的消費需求，並從這個年齡層延伸出「買給其他人」的需求品項（例如家庭性購買、致贈等需求），並特別加強以下幾點或調整這些訴求的比重搭配，包括：「符合消費者的價格計算」、「強調身心靈的健康」、「主打環境永續友善」、「著重於社會進步價值」或是「提供良好顧客服務體驗」等。即將迎來的年末重要消費潮，若能把握疫情下的需求特性（如宅經濟、輕旅行、遠距工作、實體重聚等）、行銷重點與時機點，大有機會能夠催發一波熱烈的消費風潮。

全球金融市場變動，投資如何布局？

儘管疫情依舊充滿變數，但在投資面向上，台灣消費者與九月相比投資意願大致持平，其中約有半數的人會選擇投資股票（包含ETF）；另外，其他的投資標的則都有小幅成長。而普遍對於股市投資的態度，最新調查顯示大多以長期投資的意願較高，僅約有兩成傾向短線操作。

總的來說，今年疫情對台灣社會的整體影響、乃至於每個人的生活習慣與步調，皆產生了激烈的震盪；但一方面，民眾也逐漸找到平衡，同時也更習慣且擁有各種因應「非常態」的相處經驗。但世界普遍性的通膨局勢、美國聯準會（Fed）宣布明年將有數次升息等經濟局勢；以及國界開放還不見時程表、疫苗護照有沒有機會成行等，都讓展望2022年充滿更多的變數，然而，永遠不變的是民眾的心之所需，永遠是商機之趨向。

責任編輯：徐喬莉

核稿編輯：黃玟捷