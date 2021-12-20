2021/12/20,
財經

英穩達破產留下18.7億元呆帳，銀行團不滿英業達「甩鍋」寄存證信函，業內人士：雙方可能各退一步債務協商

英穩達破產留下18.7億元呆帳，銀行團不滿英業達「甩鍋」寄存證信函，業內人士：雙方可能各退一步債務協商
Photo Credit: 中央社

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由於英業達（Inventec）仍無意，對其子公司英穩達的破產呆帳和銀行團協商，銀行團已經寄出存證信函，準備對簿公堂，並擬向銀行公會建立規範，遏止英業達「甩鍋」行為，業內人士強調，最有可能的結局，雙方各退一步就目前債務打折落幕。

英穩達（Inventec Solar Energy）於12月1日宣布破產，留下18.7億元呆帳，其母公司英業達（Inventec）仍無意與銀行團進行協商，銀行團上週已寄出存證信函，準備對簿公堂，並擬向銀行公會建立規範，遏止類似英業達的「甩鍋」行為。業內人士強調，在法律上銀行團站不住腳，但英業達形象恐受損，最有可能的結局是各退一步，債務協商後金額「打折」落幕。

7銀行不滿逼英業達甩鍋，全數發出存證信函

英業達子公司英穩達於12月1日宣布破產，其資產僅為新台幣9至10億元，但負債總額高達新台幣22億元。英業達強調，由於太陽能電池片市況不佳，受到國際劇烈競爭，不堪虧損宣告破產。

受到牽連7家銀行：兆豐銀、華銀、台銀、土銀、彰銀、台北富邦銀與中信銀。他們不滿債務母公司英業達「甩鍋」，讓無擔保授信總額新台幣18.7億元成為呆帳，並於上周全數發出存證信函，要求負起連帶責任。

《關鍵評論網》訪談銀行業界人士解釋，所謂「無擔保授信」就是銀行認定放貸對象的財力，且認定是有還款能力與意願。以此事件而言，此7家銀行，為了讓英業達方便，並以無任何擔保品的情況，就將錢借出去。

業內人士指出，當初銀行端憑著英業達一只「支持函」就放貸。他說支持函在法律上的效力具有爭議，但銀行為了和大客戶打好交情，或者評估母公司信用良好就會放行，這樣的做法在業界不罕見。

他說：「近年銀行端貸放業務激烈，為了爭取客戶，能多方便就能多方便，假設要是郭台銘上門了，你不給他方便，下一秒鐘他可能掉頭就走了」。

根據銀行團對外轉述，英業達出具的支持函，上頭寫著：「如果英穩達無法還款付息，英業達會盡力採取必要行動」，以及「英業達使英穩達取得必要資金，與履行對本行的還款付息義務」等文字。

銀行團對外公開強調，發出存證信函要英業達與英穩達一起和銀行會商，如未獲英業達善意回應，下一步就是採取法律動作。

業內人士不看好銀行團能告贏，但英業達商譽恐受影響

為了打消呆帳，各大債權銀行也擬向銀行公會，建立業界共識圍堵英業達此種罔顧支持函責任的企業行為，避免英業達利用銀行競爭關係，牟取自己利益的可能性，並且建立一套被甩鍋的對策。

一名債權銀行高層向《經濟日報》直言，雖然支持函（letter of support）不具法律效力，但是企業發LOS幫子公司貸款，出事了卻完全不管的，「頭一次碰到」。

他進一步強調，當初英穩達財務不穩時，申請債務協商，各家銀行都是基於英業達的支持函，才支持英穩達的債務展延，現在英業達完全放手不管，債權銀行團，完全無法接受。

上法庭後，銀行團與英業達將如何攻防。業內人士對此分析，支持函是不太具有法律效力，在法院上恐怕不利，而目前受害銀行團正打算擴大事件，聯合銀行業者對英業達的商譽、形象施壓，進行迫使後續協商。

他說，外界有一種聲音指出，英業達只是英穩達其中之一的股東（還包含穩懋集團），要求股東進行負責說不過去，但是業內人士強調，問題在於支持函上面是英業達，並非穩懋，當初銀行與英業達也是基於誠信達成協議，因此矛頭當然指向英業達。

業內人士坦言，銀行若要給人方便（不走常規擔保），卻又不願意承擔呆帳風險也說不過去，若銀行團能夠持續擴大聲量，應該能使英業達讓步，最有可能的結果就是，在原本的債務基礎上「打折」，各退一步；一方面英業達能對內部股東交代，二來銀行團又能將損失降到最小。

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核稿編輯：翁世航


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