《送行者的生死筆記》：提到屍僵，讓我回想起某個死於車禍的男高中生入殮時的情景

文：木村光希

由同學入殮的男高中生

入殮儀式的第一道程序是褪去往生者身上的衣物，換穿白色壽衣。不過，最近不單單只限白色壽衣，還開始出現帶有花紋等獨特風格的壽衣，讓往生者換穿生前喜愛衣物的情況也越來越普遍。

在實際更換壽衣時，首先必須緩解屍僵情況。儘管屍僵有相當大的個人差異，但屍體通常會在死亡數小時後開始僵硬，大約半日便全身硬化。屍僵程度因人而異，有時也可能難以緩解，是一份十分吃力的體力活。

提到屍僵，讓我回想起某個死於車禍的男高中生入殮時的情景。

宮永壯太死於機車事故，當時他的遺體死後硬化狀態，是我入行後遇過最嚴重的。全身僵直，堅硬如石，怎麼扳都扳不動。

簡單來說，死亡前不久剛做過運動，或是本身肌肉量偏多的人，容易出現明顯的屍僵現象。既然是高中男生，或許是社團結束後才回家，也可能是剛和朋友做完運動。總之，他的體格結實強壯，外表看上去就是個精力充沛的人。

壯太的入殮在家中舉行，常和他玩在一起的朋友夥伴全部來為他送行。他們坐在前排，不管是男同學還是女同學，個個哭得唏哩嘩啦的。想來也是自然，畢竟在昨天之前，他們一定是天經地義似地彼此打鬧、聊天、互傳LINE訊息，況且他們還這麼年輕，極有可能是人生第一次遭遇身邊的人死去。

我檢視壯太的遺體，雖然他遭逢機車衝撞，但外傷並不嚴重，也已經停止出血，但是就如先前所言，他的軀體非常緊繃，整個蜷縮在一起。

「看來這得費一番工夫了」我一面評估，一面在心中對壯太說話，打算慢慢鬆解他的屍僵情況時……，我也說不上來，心底就突然冒出了一個想法。

「最後我想和壯太這一群好朋友一起替他送行。我希望他們不只是哭泣，而是能正視死亡，送他一程。」

那種感覺就像是「僵直硬挺的軀體」，和「我能為這群沉浸在悲傷裡的年輕人做些什麼？」的想法，完美結合在一起。雖然我很猶豫這個決定是否恰當，但看壯太家屬安排這群好友坐在前排，想必很重視他們，故而決定大膽提出建議。

「大家要不要一起幫忙？」

一張張依舊稚嫩的臉龐上掛著淚水，一臉茫然。儘管一般在入殮時不可能提出這樣的建議，但我又緊接著說下去。

「壯太是在全身非常用力的狀態下去世的，所以他的身體變得十分僵硬，我猜他的肌肉一定相當發達吧？」

「沒錯！」一名男同學邊哭、邊使勁點頭附和我說的話，「這傢伙超強的」。

「我猜一定是這樣。如果方便，接下來我將進行入殮儀式，替壯太換穿壽衣，可以請你們協助我，在這最後一刻，為壯太出一分力嗎？」

大概是沒料到我的提議，每個人露出驚訝的表情，卻依舊堅定地回答我：

「當然……當然！ 我願意！」

男女同學紛紛起身，聚集在壯太四周。

接下來，大家同心協力，為了這段珍貴的最後時光，專注在手邊的作業，絲毫沒有被冰冷的遺體嚇到，按壓著肩膀，一點一點地緩解遺體的僵硬。

「這個該怎麼做？」

「首先抱住那邊……」

「我那麼用力不要緊嗎？」

「只要出力的方向是對的，沒有那麼容易折斷，所以不用擔心。」

「袖子要怎麼穿過去？」

「這個要……」

他們心無旁鶩地淌著汗水，努力為好友整裝打扮。

更衣、化妝結束後，最後是梳理髮型。當然我已經有事先準備，但我還是刻意地問了一句：「誰有帶髮蠟嗎？」接著一名男同學舉手說：「我有」，拿出已開封的知名廠牌髮蠟，於是每人手上各沾抹一些髮蠟，完成最後定型，結束入殮儀式。

「完成」、「還挺帥的嘛」、「對啊，看起來就像睡著一樣」。

每個人一副完成使命的表情。

與往生者的同學齊心協力一起完成入殮儀式，這也是我歷經多場入殮以來的第一次體驗，那是一個很奇妙的景象。當然，我仍然不知道那樣的選擇是否正確。冷靜想一想，就算有家長提出抗議也不足為奇。

只是，雖然我只能說那是一種直覺，但我就是深信不疑。

我深信，讓總是膩在一起，彼此嬉鬧、打屁，認真聽對方分享戀愛話題、商量煩惱的好夥伴為自己入殮，對往生者來說是何等光榮的事，而能夠在最後替好友出一分力，對他們日後人生也一定會留下珍貴的意義。

看他們哭得那麼傷心，讓人由衷希望這群孩子能有更美好的未來，於是忍不住脫口詢問：「要不要一起幫忙？」

雖然我很猶豫，但心底某個聲音告訴我：「我必須這麼做。」

我不希望他們以「悲傷的事故」收尾，而是希望他們能與活著的好友們共同分享這場大概是人生第一次親眼所見的死亡。

我希望他們留下「送行」的回憶，而不是「離別」的哀傷。

說不定，「我們用雙手親自為好友送行」這件事，會在往後人生痛苦不堪的時候，成為他們珍惜生命的重要依靠。或許是多管閒事，但我希望他們能把這一次的失去，化為生命的養分活下去。我抱著近乎祈禱的心情，希望他們能回想起曾經在一起的時光，永遠記住身旁曾有這麼一名好友存在。

儘管只有短短十六年，大概是我現在人生的一半歲數，他還是結交了一群最棒的好友，認可他的強大，願意幫他放鬆僵硬的肌肉，為其更衣，梳整髮型。