2021/12/21,
環境

三接爭議後還有四接：外木山七萬多株珊瑚遭活埋，環團包圍基隆市府抗議填海造陸

三接爭議後還有四接：外木山七萬多株珊瑚遭活埋，環團包圍基隆市府抗議填海造陸
Photo Credit: 立委陳椒華辦公室

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民間團體表示，能源轉型是為解決地球資源耗竭、自然環境逐步惡化和極端氣候現象等警訊，如今台電用12頁不到的報告，堅持推動填海造陸方案，有如「殺雞取卵」，加速破壞已趨惡劣的生態環境，呼籲市府積極尋求替代方案。

整理：劉庭莉（環境資訊中心記者）

基隆協和電廠四部燃油機組陸續屆期除役，台電計畫在外木山海岸填海造陸18.6公頃，興建兩部燃氣機組與第四座天然氣接收站（簡稱四接），遭環保團體抗議破壞生態。「守護外木山行動小組」12月14日上午於基隆市政府前發起快閃行動，帶著針織的珊瑚和海洋生物作品，合唱《聽海》，要求市長林右昌表態救珊瑚。

協和電廠能源轉型，守護外木山行動小組抗議四接填海造陸

配合能源轉型，基隆協和電廠要從燃油改為燃氣發電，四部燃油機組於2024年屆期除役後，台電將興建兩部燃氣機組與天然氣接收站（四接），計畫在外木山海岸填海造陸18.6公頃，地方人士擔心衝擊海洋生態及觀光，組成「守護外木山行動小組」反對相關計畫。

守護外木山行動小組成員包含台灣蠻野心足生態協會、左下角工作室、看守台灣協會、時代力量基隆黨部、荒野保護協會台北分會、基隆市野鳥學會、野薑花公民協會與基隆市議員王醒之、市議員張淵翔、市議員陳薇仲等。

當天上午，守護外木山行動小組舉行「1214海底總動員——珊瑚包圍基隆市府」活動，帶著針織珊瑚及各種海洋信物包圍基隆市府，並演出行動劇、合唱《聽海》為外木山海岸發聲，呼籲基隆市府主動要求台電提出替代方案，守護外木山。

能源轉型不能殺雞取卵，民團盼保存基隆僅存天然海岸線

基隆市野鳥學會理事長鄭暐表示，能源轉型是為解決地球資源耗竭、自然環境逐步惡化和極端氣候現象等警訊，如今卻「殺雞取卵」，加速破壞已趨惡劣的生態環境，呼籲市府積極尋求替代方案。

基隆市議員張淵翔指出，多數基隆市民支持能源轉型，但四接將讓外木山1/4的海洋生物消失，活埋7萬多株珊瑚、趕走保育類綠蠵龜及玳瑁等，突堤效應更將讓基隆最長天然海岸消失。

基隆市議員王醒之表示，基隆做為海洋城市，卻有近九成的海岸線已遭水泥化，台電填海造陸工程更造成基隆僅存最長自然海岸線的永久破壞，希望透過此次的快閃行動，讓市長林右昌聽見「海哭的聲音」。

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Photo Credit: 立委陳椒華辦公室
基隆市議員王醒之（右）表示，希望透過此次的快閃行動讓市長林右昌聽見「海哭的聲音」

基隆市議員陳薇仲表示，明年元月即為最後一次環評專案小組審議，台電仍用12頁不到的報告，堅持推動填海造陸方案。他說，今天要代表海洋生物包圍市府，為不能說話的珊瑚、海洋生物還有外木山海岸，齊聲大喊「救命」。

集會未經申請，基隆市府嚴詞回應：遺憾議員知法犯法

根據聯合報報導，因活動未經申請，警方動員上百名警力將市府大門口團團圍住，並舉牌指行為不合法，要求民眾解散。抗議群眾在呼完口號「珊瑚齊聲喊救命」、「基隆人不要最爛方案填海造陸」、「外木山不要說再見」，並唱完《聽海》後隨即解散。

基隆市府發言人沈詠珮指出，市府的立場很清楚，就是支持能源轉型、尊重專業評估，並持續要求台電提出盡可能降低環境影響的方案，與社會各界充份溝通。

對於未經申請就到市府進行快閃集會活動，沈詠珮表示，三位議員知法違法，令人遺憾，並說明，議員的主張應到正式的環評會議上去論證，選擇到市府門口做秀，非常不可取，也找錯對象。

對此，張淵翔認為是市府意圖帶風向，守護外木山的行動絕對要更積極，更深入地方，喚起市民為自己也為下一代保留最長最自然的海岸。

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Photo Credit: 立委陳椒華辦公室
基隆市議員陳薇仲（說話者）表示，代表海洋生物包圍市府，要為不能說話的珊瑚、海洋生物還有外木山海岸齊聲大喊「救命」

陳薇仲則強調，這兩年來他不斷請求，就是因為台電聽不進去、市府裝聾作啞，大家才會到市府門口快閃提醒市長。他指出，市府對破壞海岸的重要訴求毫無回應，僅能採用集遊惡法來規訓民眾，顯見基隆市府全無能源轉型中環境「轉型正義」的追求。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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