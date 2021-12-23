【講座】李志德：在媒體速食化的年代，「非虛構寫作」深度報導長文還有市場嗎？

文：陳洧農

曾經一度在台灣發展鼎盛，具有重要影響力的「報導文學」，為何倏忽沒落、乏人問津？又是在什麼樣的契機之下，重新回到公眾視野？台灣新聞記者協會舉辦「新住民媒體識讀講座」，邀請到《鏡文學》副總編輯，同時也是台灣新聞記者協會常務委員的李志德主講，介紹「非虛構寫作」的歷史源流、興衰起落、寫作態度以及「讓受訪者吐露真心」的採訪策略。

以「非虛構寫作」為起點，帶動更好的媒體環境

李志德表示，時下社會大眾對於媒體的負面觀感固然有各種不同成因，但其中的確有許多部份是媒體工作者需要負起責任的。「媒體工作者必須去思考、去尋找現代閱聽大眾對於媒體有什麼樣的期待。」

2015年在兩岸三地都同時興起了網路創業潮，媒體也不例外，許多「網路原生媒體」於焉誕生，而根據李志德這六、七年的觀察，長篇的專題報導，可能是這個時代的新聞工作者所能夠提供較好的新聞服務。

截圖自線上會議 李志德說，2019 年他在香港報導抗議活動，真的有強烈的「記錄歷史」的感覺

他說，大眾對於短新聞、即時新聞的需求，很多時候已經被直播或專做短新聞服務的機構所取代，例如社群媒體的App也能夠做即時的訊息推播，亦即這種最初階新聞發佈，已經不需要媒體也能做到。因此媒體人必須慢慢探索自身在新時代的存在價值。

因此，他認為以「非虛構寫作」作為媒體識讀系列講座的開場是件好事，「這樣的產品（非虛構寫作）做得越多、越好，大家越願意支持的話，我們就越能夠拉動新聞機構製作更好的新聞服務。」

什麼是「非虛構寫作」？

李志德介紹，非虛構寫作（non-fiction）作為專有名詞，大致上從1995年美國奧勒岡大學所開設的課程「創造性非虛構寫作」（Creative nonfiction）開始，此後成為一個廣為接受的概念。

有人會問，非虛構寫作不就是以前的報導文學嗎？若要在概念上細分，「純新聞」（straight news）強調客觀準確的事件描述，不需要細節，是相對單純的資訊傳遞，以所謂的「5W1H原則」為人所知。

1920到60年代，「新新聞寫作」（New Journalism）在美國興起，開始強調場景、敘事，希望有更生動的寫作，進而讓閱讀新聞不只是接收資訊，而能成為一種美感體驗。「報導文學」（在中國稱「報告文學」）則是「新新聞寫作」到了華文世界的發展演變，大約在1960到70年代，台灣和中國都有大量作品。

李志德說明，非虛構寫作和報導文學有非常相近的外表與追求，希望把故事寫深、寫的具可看性，並且有限度地利用文學手法讓故事能夠說得清楚。

從資訊攝取型態的轉變，看報導文學的式微

報導文學在台灣民主化初期，亦即60到80年代間發展到巔峰，陳映真的《人間雜誌》就是代表性的刊物，其題材特別關注社會的弱勢，如：原住民、勞工、失業者、失學青少年、未婚媽媽等。然而到了80年代末期，報導文學開始式微，以致於2000年以降，報導文學在台灣的傳承已經很微弱。

Photo Credit : 國家圖書館

李志德認為，原因之一是媒體的開放與競爭使得媒體機構的利潤變薄；而不論是報紙或電視，長篇報導都是高成本的產品，需要好的利潤才能支撐。90年代之後媒體利潤越發變薄，也因此媒體越來越不願意生產長篇報導。

第二個更加重要的原因是網際網路的興起。他說，當媒體開始把新聞材料搬到網路上，人們開始對網路上的新聞有新的想像：要盡可能簡短。因為現代人已經不像以前一樣，會買一份報紙好整以暇地泡壺茶慢慢看，通常是在路上等紅燈或在公車、捷運上匆忙地在手機上瀏覽。

此外，現代人往往在手機裡同時安裝許多新聞APP，當有事件發生，許多媒體都會競相推播，「因為要比快，同樣的東西誰來得最快，就最有機會被點開來看，被點開來看才有廣告收益。於是所有的記者都被這樣要求：寫得快，而且要寫得短。在這兩個要求之下，漸漸地新聞內容就變得越來越輕薄短小。」

非虛構寫作，重獲關注

對於新聞「快與短」的要求直至今日依然，「這就是生態，它再怎麼樣摧殘新聞業，都得低著頭承認，我們面對的生態就是這樣，沒什麼好抱怨。」李志德說。然而，網際網路同時有著另一個潛力：容量無限。以往長篇報導放到報紙上，最多給它兩個版面一萬字就到極限了，「但是網際網路是一個你只要願意滑，就可以無窮盡地滑下去的地方。」

因此有人開始發現，網際網路或許特別適合寫長篇故事。

2015年前後開始有人嘗試在網路刊載深度報導，例如中國的《介面新聞》、香港的《端傳媒》，在台灣則有《報導者》和從傳統媒體轉型的《天下雜誌》，《聯合報》的數位訂閱也提供長篇報導專門的區塊。這樣的產品開始出現後，「非虛構」才重新被人們關注，並作為兩岸三地統一的名稱。

常見的非虛構寫作題材

非虛構寫作的題材涵蓋範圍非常廣泛，包括：人物、歷史、戰爭、社會案件、地理、環境、旅行探索乃至當代寓言等。李志德指出，人物特寫與傳記在非虛構寫作中有著非常重要的地位，因為人們對於不認識的人物總是特別好奇，也特別愛看人的故事。

近代歷史是非虛構寫作當中特別有趣的主題，因為經常以20、30年前的事件為題材，有時候當事人都還在世，事過境遷再去採訪，受訪者的警戒心也不會那麼高，可以將來龍去脈娓娓道來。