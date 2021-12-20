世界展望會紅包傳愛啟動，代言人Lulu鼓勵孩子勇敢逐夢，籲為疫情衝擊夢想的孩童募集紅包 ，成為更好的大人

台灣世界展望會「紅包傳愛—讓孩子成為更好的大人」今日（12/20）正式啟動，邀請大眾為受到疫情衝擊、夢想之路面臨挑戰的孩子，募集助學、健康、平安、希望的紅包，讓孩子有機會成為更好的大人。代言人Lulu黃路梓茵分享走訪經濟弱勢家庭的心情，並與所探訪的其中一位孩子阿倫現場合唱，鼓勵懷抱音樂夢的阿倫勇敢朝目標前進。

Lulu親訪經濟弱勢家庭，看見困境中勇敢追夢的孩子

記者會上，Lulu分享探訪台灣經濟弱勢家庭的感動。當她與大學足球選手小為(化名)的家人寒暄時，驚喜發現兩人居然是遠親！「小時候以為展望會都到國外很遠的地方傳愛，原來在我家族親戚鄰近的部落，就可以分享關懷。」由於爸媽務農和零工收入難以負擔四個孩子的生活開銷，台灣世界展望會從小為4歲開始陪伴他長大，一路見證他奪下全國冠軍、入選國家代表隊等優異表現。小為帶著Lulu認識他的部落，也教Lulu踢足球，「許多時候我們想要的太多，但從小為的身上，我發現只要一顆足球，就能獲得滿滿的快樂。」Lulu說：「謝謝小為，讓我想起生活中簡單的快樂。」

Photo Credit : 台灣世界展望會

這次關懷行，Lulu為拜訪的孩子們精心預備禮物，她將一個珍藏多時的彩妝盤，送給化妝品應用系二年級的婷婷(化名)，並邀請婷婷為她補妝，「相信這份禮物在妳手中會更有價值。」台灣世界展望會每學期提供助學金，舒緩婷婷的祖父母撫養一對孫子女的經濟壓力，社工員也鼓勵婷婷參加職涯培力方案和志工隊。婷婷和Lulu分享決定當彩妝師的契機：「我在展望會活動中發現，原來化妝可以讓我自己、也讓別人變得有自信。」Lulu鼓勵她持續學習：「將來成為厲害的彩妝師！」

Photo Credit : 台灣世界展望會

記者會現場特別邀請Lulu拜訪的其中一位孩子－阿倫(化名)與她合唱〈好喜歡你〉。阿倫在一年多前加入展望會開辦的吉他班，喜愛音樂的他除了課程練習，還主動向社工員借吉他回家練；現在阿倫不僅是吉他班小老師，更常在學校和展望會活動中演出。Lulu到訪那天，即將升高中的阿倫訴說近期煩惱：「我想讀警專，將來可以照顧家人，也想繼續練音樂，但這兩件事好像無法同時進行。」Lulu以她主持的歌唱節目《聲林之王》參賽者為例，鼓勵阿倫：「即使當警察，你還是可以繼續練吉他和唱歌。」兩人約好：有一天要在節目上相遇！

Photo Credit : 台灣世界展望會

邀請各界支持紅包傳愛，捐款千元即贈獨家設計紅包袋

Lulu的親妹妹、插畫家路馬力以自創品牌「馬力說Marytell Fairytale」，為「紅包傳愛」活動設計四款可愛又溫暖的紅包袋。路馬力表示，很遺憾自己沒能和姊姊一起去關懷行，「所以我把姊姊拜訪的三位孩子和我自己畫成一幅畫，希望把行程中感受到的愛傳遞下去。」Lulu和路馬力將畫作送給台灣世界展望會，展望會代理會長李紹齡也回贈紀念年曆，謝謝姊妹倆為台灣弱勢孩童的關懷與付出。

Lulu表示，身為大人，若可以貢獻一點心力，幫助懷抱夢想、生活卻面臨挑戰的孩子，有機會成為更好的大人，「人生的路很長，或許有天你曾幫助的孩子，會成為你生命中的祝福。」Lulu邀請大眾一起響應「紅包傳愛—讓孩子成為更好的大人」，為弱勢孩童捐出紅包。即日起至2022年1月31日止，凡透過線上捐款「紅包傳愛」單筆金額達1,000元，即贈「馬力說」獨家設計紅包袋一組（詳情請至台灣世界展望會官網查詢）。

台灣世界展望會感謝momo購物網、威秀影城、首都客運 / 臺北客運、深夜裡的法國手工甜點、聯邦銀行等愛心企業響應「紅包傳愛」，邀請民眾自2022年1月1日起可至 momo購物網單筆捐款「紅包傳愛」，一起讓孩子成為更好的大人。