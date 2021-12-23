大學生看公投：「只因不了解而不去投，形同支持不同意」，這只是再次陷入選舉的萬年泥濘

文：蔡博元

作為大學生，我和大多數年輕族群一樣不喜歡政治惡鬥，但因其充滿各種奇妙的人類行為，所以我覺得政治很有趣。

比如我的觀察是，在這場公投中，有許多人並不清楚公投內容，只是依政治立場重覆著辯論會中所宣傳的口號。這在任何選舉早已見怪不怪，也許過陣子就沒人討論公投議題，畢竟接下來還有縣市首長、縣市議員、總統等各種選舉等著台灣人民。

如今公投結束，爭辯該投「四個同意」或「四個不同意」已無意義，但我們應該靜下心來反思此次公投。為了探討公投結果，我蒐集了來自五個不同平台的民調或投票統計，並以一個年輕族群的視角提出幾點反思。

公投前，我們真的瞭解公投案嗎？

根據LINE TODAY投票統計（如下圖），經過說明會或辯論會後，約56-62%的人自認瞭解公投內容，約26-28%是還沒看過說明會，僅有11-15%的人承認不瞭解。若問最關心的公投案，有46.19%的人自認四項都很關心，14.89%是四項都不太關心，其餘則是只選一項，分別是核四20.68%，萊豬12.49%，藻礁2.98%及公投綁大選2.77%。

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似乎多數人自認關心並清楚公投案，可是，我們這陣子在各社群平台看到的留言，幾乎都是「四個不同意，台灣更有力」或「四個同意，就是民意」，還充斥著仇恨與恐懼的言論，而深度討論並不多。這表示，雖然多數人自認關心、瞭解公投，但可能只知道其所傾向的政黨是主張四個O還是四個X，並免費幫忙宣傳而已。

我們應當反思，該如何理性、科學地掌握公投案的背景知識？該如何避免接收錯誤的假消息？進一步說，如何促成不同立場的正反方互相溝通、瞭解？

畢竟，公投的意義是全體國民共同解決國家問題、決定國家方向，而不是製造更多社會問題，更不應該淪為政治惡鬥的工具。

公投時，為何多數人不願出來投票？

不論是公投民調，還是公投結果，約六成的投票權人表態或實際不參與投票。

根據TVBS民調中心在公投前三天的調查，有49%的人表態一定會去投票，27%選擇不會，剩餘23%尚未確定。實際結果是，只有約41.1%的投票權人出來投票，58.9%沒投，對比2018年「九合一大選綁公投」的55%投票率（如下圖），少了整整270萬人。

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根據中選會的資料，上一次公投的正反方共有約1000萬票；而近五次總統大選最低也有1200多萬有效票，而其半數的5-600萬票可輕鬆跨過公投門檻。

不難想見，這是第19案公投綁大選會出現的主要原因，雖然即便公投通過，政府也不見得會完全採納。

民眾不願意出來投票的原因百百種，有的人寧願加班，有的人厭倦選舉，而對學生族群來說，也許是時間與花費過高，但我認為「並非真正瞭解」才是此次公投不踴躍的主要原因。這從許多社群網站上的貼文和留言便可看出，那些雜亂的討論，並不能讓大家更瞭解公投案，只能對口號更有印象。

作為一個大學生，我必須承認，即便我看過公投辯論會，還上網查證資料，但我對每個議題的瞭解程度遠不及專業人士，也不確定通過與否對政策執行有多少影響力。如果連知識份子都沒有把握，甚至公投案的正反方也不那麼瞭解公投案，那公投的意義為何呢？

有的人說：「只因不了解而不去投，形同支持不同意。」但我認為，這只是再次陷入選舉的萬年泥濘——在兩個都不喜歡的選項裡選擇一個比較不討厭的。這樣的思維並不能促進良好的溝通，反而加深對立。

公投後，我們願不願意一起走向更好的台灣？

根據TVBS、台灣制憲基金會、Share Party及Yahoo的民調統計（如下圖），18案反萊豬進口、19案公投綁大選及20案珍愛藻礁都是同意勝過不同意，而實際公投結果是四大案皆為不同意略勝且同意票未達門檻，因而無一通過。

作者提供

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但我並不認為公投結果表示人民絕對的同意或否決，也不是立即的亡國或走向國際。

對人民來說，不論公投通過與否，生活還是照平常那樣子過，現在討論該投同意或不同意已無意義，但切勿忘記，這些議題還沒有正式結案。

我們應當反思的是，在公投結束後，這些尚未解決的問題該如何有效處理。同時，為了一起走向更好的台灣，我們應當藉此機會多瞭解社會上未解決的難題，增加理性科學的深度討論，而不是隨政治立場選邊站，才不會形成其實不懂公投案，只是跟著喊喊口號的狀況。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航