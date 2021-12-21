2021/12/21,
健康

回應〈真是夠了，士修先生〉：公共議題短兵相接，黃士修從來沒有用「亞斯伯格」來脫罪過

回應〈真是夠了，士修先生〉：公共議題短兵相接，黃士修從來沒有用「亞斯伯格」來脫罪過
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

你可以不認同黃士修的論述，可以討厭他的中二表演（我也很討厭），但在公共政策領域，他永不放棄任何一個可以引起討論（甚至爭議）的機會，也不放棄任何一個讓論述更向外延展的可能性。

文：葛天沐（亞斯星人，長期關注隱性障礙族群議題的文字工作者）

四大公投前夕，台灣環境保護聯盟召開記者會，直接挑明「『若黃士修真的有亞斯伯格症，他需要的是醫療及心理諮商，不是上電視、絕食等行為』。環保聯盟也呼籲媒體，遵守新聞專業倫理守則，不要再繼續採訪有亞斯伯格症的黃士修，以免傷害弱勢團體，強化疾病的刻板影響。」

仍在絕食中的士修，立即回應「亞斯伯格症從來不是我行動的理由，我也從來不會用亞斯伯格症來推卸自己該承擔的責任」、「同理不是同情」、「不需要為我的行為找理由，把亞斯伯格塑造成一群不能踏入公共場域，需要被隔離靜養的傢伙。」

這番反擊，引來亞斯議題自我倡議者蕭上晏以〈真是夠了，士修先生：公眾人物的無禮，不能用『我有亞斯』來辯護〉一文抨擊，認為士修「不在意外界觀感」的亞斯特質，意味著「拒絕任何形式的溝通」，會加深外界對亞斯這個群體的負面印象，而且抹煞其他亞斯為能與常人溝通所做的努力。

公投結果甫塵埃落定，但關於亞斯伯格與公共議題的討論，才正要開始。

同為亞斯族群，也是認識士修多年的朋友，我想提出我的觀察和看法。

是亞斯伯格，還是找藉口？

確實，亞斯這個族群的困難，包括社交、溝通、單一或侷限的興趣與固執。許多亞斯在成長過程中跌跌撞撞，遭遇一次又一次人際關係的挫敗，只能靠自己累積數據和經驗，摸索出一套應對世界的方法。比較乖順的亞斯如我，早就放棄與眾人為敵，披上社交迷彩（social camouflage）跟世界互動。我想，很多「指教」士修沒禮貌的人，應該喜歡馴化過的亞斯吧？他們聰明、專注又聽話，真的很棒，對嗎？

但士修不是，他沒有從眾。2013年網路社群「核能流言終結者」成立，正是反核運動聲勢最強的時候，當年的309廢核大遊行號稱有22萬人參加，2014年加上林義雄絕食，終究逼迫馬英九政府選擇封存核四，將啟封的決定權交給未來。在這種情勢之下，正常人都知道該選哪一邊。

但士修沒有。他和幾位朋友開始收集核能相關資料，針對反核派的論點，一一提出科學事實和證據，破除核能與輻射的謠言。看著他們對科學的堅持，我總會想到天寶．葛蘭汀（Temple Grandin）所說的：「第一個石矛並不是長袖善舞的人發明的，它很可能是一個亞斯伯格發明的；當別人都圍著營火忙著交際的時候，他卻在一旁鑿石。若非自閉症的特性，我們可能至今還住在洞穴裡。」

公共議題短兵相接，不是請客吃飯

坦白說，在2018年「以核養綠」公投之前，士修所選擇的能源議題，仍然屬於小眾的範圍。「核能流言終結者」在網路上如何嘲諷、打臉，實際上的話語權仍掌握在反核團體手中。要從這個根深柢固、盤根錯節20年的結構中找到突破口，向一般民眾傳達正確的科學知識，進而扭轉國家政策方向，這可是實打實的戰爭。

2018年的「以核養綠」公投，將能源議題拉到了全國層級。過去為破除反核謠言而建立的論述，瞬間躍升到面向民眾、政黨、其他族群（例如蘭嶼原住民）溝通，必須發展出涵納輻射、核廢、空污等議題的多元策略。一群科學宅為了實現理念，努力克服社交溝通障礙，站上街頭一票一票地拉連署、投書、宣講，這不是社會化，什麼才是社會化？

你可以不認同黃士修的論述，可以討厭他的中二表演（我也很討厭），但在公共政策領域，他永不放棄任何一個可以引起討論（甚至爭議）的機會，也不放棄任何一個讓論述更向外延展的可能性。在公共溝通的多元策略中，激怒對手露出破綻是手段之一，而禮貌從來不是一個必須被死守的選項。

如果黃士修說錯了，你可以指出他的錯誤。

如果黃士修侮辱人或恐嚇人，你可以告他。

如果你討厭黃士修這個人，可以罵他、嘲笑他。

這些都是士修踏進公共領域，所選擇的作法和必須承擔的後果。

而這一切一切，他從來沒有用亞斯伯格來脫罪過，反而是環保聯盟用亞斯伯格來解釋他的行為，要亞斯伯格看醫生、做心理諮商，並且禁止媒體採訪報導。

標籤原本就有，要做的是破除錯誤標籤

誠然，我所認識的亞斯朋友，包括士修在內，很多有憂鬱、焦慮等病史，需要固定就醫。但是，他們並不是隔絕在人群之外、無法為社會做出貢獻的族群。與其擔心環團跨界來給亞斯貼標籤，給黃士修各種態度和戰略指教，不如花同樣的精力想一想：怎麼給亞斯貼上正確的標籤，讓一般民眾更理解亞斯這個族群？

我真心期盼，再也不用「假裝正常」（pretending to be normal）的那一天的到來。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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