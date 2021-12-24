《我「決定」活到120歲》：把你現在的年齡乘上0.7，才是你實際感受到的生理年齡

文：李承憲（Ilchi Lee）

快跑到終點線，才驚覺自己跑的是全程馬拉松

多年來，我在媒體上見過各種各樣如何活到百歲的故事，也讀過對世界各地人瑞的訪談。然後五年前，我有機會與一百零二歲的李鐘金（音譯，Jongjin Lee）在韓國一起打高爾夫球、聊天。他不僅頭腦清醒，可以充滿活力地打高爾夫球，他的樂觀和風趣也讓我們的談話非常盡興。李的六十六歲兒子和我們坐在一起時說到，雖然他父親有時會因為膝蓋沒力氣而搭高爾夫球車，卻可以很輕鬆地走完四英里的高爾夫球場。李鐘金決定靠走路來保持心臟和腿部的強健，每天早上不論晴雨，六點鐘一定會走出家門，在他家附近的小路上走一個小時，遇上下雨或下雪的天氣，就帶把傘出門。

這次和百歲人瑞面對面的接觸經驗，帶給我無比的震撼。最令人訝異的是，這樣的活力和精神力竟然出現在一個一百多歲的人身上。在那之後，我又遇到了許多令人印象深刻的高齡老人，即使他們已經快一百歲了，卻仍然健康又活力充沛地活著。我開始意識到，百歲老人的時代已經來臨，有許多人正在過這樣的生活。因此我驚覺，人類壽命的驚人成長，是我現在要面對的課題，而不僅僅是新聞上那些吸引人的數據或故事。

一想到自己可能活到百歲，我的第一感覺肯定不是快樂的期待，而是「哎呀！」感覺就像我在馬拉松比賽中努力跑著，卻在快接近終點時，才發覺這不是半程馬拉松，而是全程馬拉松。我確實驚覺到，我的身心還沒有準備好要參加這樣一場全程的馬拉松比賽。

我從深刻的思慮中得到了一個重要的啟示，意識到自己一直被動地思考我的生命週期——我在世的時間。我原以為這些時間是既定的，是早就注定好的，從來沒想到可以憑著意願來延長。一直以來，我認為長壽是醫學發展或社會文化多次變革後帶來的外在因素，從來沒想過自己可以去主導這個過程。

如果依照過去的思維，我的人生規畫在八十歲時就應該要畫下句點。超過八十歲的人生不在我的人生規畫內，但除非我對老年生活有所規畫，否則我即使活到九十或一百歲，也只會被動、消極地活著。那樣的我，就不足以誇口說：「我決定做自己，為這個夢想而活，依照自己設計的人生活到九十歲或一百歲。」

我為什麼選擇活到一百二十歲？又如何做到？

經過這樣一路反思過來後，我做出了一個改變思路的重大選擇。我決定活到一百二十歲，這是人類在生物學上普遍可被接受的可能壽命。因此，我將我的預期壽命設定為當前科學可以允許的最大年限，然後從一百二十歲的角度重新規畫我的人生。

我選擇活一百二十歲的根本原因，正如我在本書前言所揭示的，不僅僅是我個人對長壽的渴望。根據我的家族病史或我目前的健康狀況，這也不是一個我可以期待的數字。我的選擇源於我對服務這個世界的渴望，以及我對自己人生所設定的偉大夢想負責。為了這個夢想，我必須完成我在紐西蘭啟動的地球村項目。活到一百二十歲這個選擇，為我的個人生活帶來了許多變化。

首先，我對自己年齡的看法有了重大的變化。如果以八十年的壽命來看，現在六十七歲的我，正來到一個末段班的階段；但是，如果以一百二十歲的壽命來看，我才剛過了人生的一半。我還有五十多年可活！那麼，我應該如何去過多出來的這段日子呢？我又為什麼而活？這種思維轉變，讓我有機會再一次認真地思考我是誰，以及思考什麼才是生命中最重要的事，並進一步讓我認清了需要去關注什麼，才能實現我認為重要的夢想和價值。

其次，我開始更積極地管理自己的身心狀態。如果我主動選擇要活到一百二十歲，就不能單純靠運氣，所以維持身體健康就是最基本的。因此，我要努力養成更健康的飲食和生活習慣，並且抓住每個機會鍛鍊身體。例如，想到需要保持足夠的體力來支撐身體的運作，我每天要靠牆做十次的倒立伏地挺身。

第三，我的大腦必須受到刺激，所以我比以往任何時候都要更努力工作。「一百二十年的生命」，這個訊息對我的大腦是一個新的強大衝擊。現在，我的大腦正熱切地搜尋我的思維習慣和行為模式，以便找到需要改變的地方，提醒我要經常修正，才能過好一百二十年的漫長日子。它已經開始湧現新的創意，似乎在向我保證它可以毫無問題地在一百二十年內表現良好。我的大腦似乎在分泌能夠增加積極性和活力的賀爾蒙，我覺得自己像是年輕了三十歲。

我覺得自己的身心正處於最佳狀態，生活也充滿了希望和喜悅，並且比以往都更加積極。主動選擇一百二十年的人生，我有機會以長遠的眼光來規畫晚年生活，而且現在我有更多時間為其他人和這個世界做一些有意義的工作。

科學家告訴你，活到百歲不是問題

自從我選擇要活到一百二十歲以後，不管私下或公開場合，一有機會我都會主動談起這個話題。大多數人都聽得很動心，特別是六十多歲的人，他們會坐下來，身體放鬆向前傾，聽得非常仔細。

但是，我很快就發現，不是每個人都歡迎我的想法，有些人甚至很反感或嗤之以鼻。這些人一般會出現以下三種反應：

這真的有可能嗎？或者只是癡人說夢。

哦，我的老天！對我來說，活那麼長就如同地獄一般！

有了決心並不意味著你能活那麼久，不是嗎？我們應該在死前好好享受。

你呢？當你聽到活一百二十歲的說法時，腦海中第一個出現的想法或感覺是什麼？你是很期待或是感覺有負擔？