柯建銘推大新竹合併修法解除人口限制，在野黨同聲呼籲：勿因人設事，先解決「富都窮縣」問題

（首圖為總統蔡英文、新竹市長林智堅、民進黨立委柯建銘參訪新竹的華德福實驗幼兒園。）

針對新竹縣市合併升格議題，民進黨團總召柯建銘已提出《地方制度法》第4條修正草案，將該草案第一項「人口聚居達125萬人以上，『且』在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市。」其中的「且」改成「或」，截至昨（20）日晚已有超過50位立委連署，預計最快本週五（24日）院會可付委審查。

柯建銘表示，現在已經到整合的時代了，新竹教育大學跟國立清華大學已經合併，學校都整合了，城市當然要整合。他強調，合併改制升格可以解決交通、水、環保、垃圾、教育、消防、醫療等不同層面的議題，還說「老兵為新竹打最後一仗」。不過國民黨、民眾黨和時代力量三黨今天都召開記者會，呼籲民進黨不要「因人設事」，應先充分溝通，不能為了選舉考量倉促行事。

民眾黨：一併處理攸關地方財政分配的法令

民眾黨團今天早上呼籲，縣市合併要經過充分溝通，政府也應改革縣市資源分配問題，並納入《國土計畫法》與《財政收支劃分法》一併討論。

立委邱臣遠表示，竹竹併自9月提出後，執政黨始終忽略與在野黨、在地公民團體溝通，過程顯得粗暴。蔡英文總統在假日召集黨內大老討論修法，沒有先通盤檢討目前的地方行政區劃分及資源分配問題，否則明顯就是為了特定政治人物的選舉規劃而修法。六都改制已經超過10年，但攸關地方財政分配的《財政收支劃分法》卻超過20年未修正，縣市合併不應因人設事。

Photo Credit:民眾黨提供

立委張其祿表示，應先解決「富都窮縣」的問題，因為直轄市六都獲得近71%統籌分配款，其餘縣市均分剩餘的29%，這般不公平分配加深了城鄉差距，許多縣市才會積極想爭取升格，因此在縣市合併升格之前，要先以「共同生活圈」為核心，處理「行政區劃分」問題，而不是為了選舉與政黨利益而炒作話題。

張其祿表示，縣市合併並非不可行，重點是為什麼要修、要如何修，合理規劃再適當修法，呼籲民進黨政府在修法之前，要先面對「區域發展與治理赤字」、「缺乏區域思考的土地規劃」和「區域發展下的地方政府角色」三個問題。

民眾黨團認為，修法應從長計議、充分溝通取得共識，不能只修改《地方制度法》的一個字，也須考量《國土計畫法》與《財政收支劃分法》，讓相鄰的生活圈共享資源、協調分配，避免因人設事的粗暴修法，才能根本解決區域發展不均的問題。

時代力量：大家都想當「富都」資源無法公平

時代力量黨團總召邱顯智指出，台灣過去在國民黨執政時代，錯誤的縣市升格政策，導致小小的台灣就有六個直轄市，一個台灣兩個世界，以3000億的統籌分配稅款，六都分到2000億，剩下的1000億由其他16縣市分配，但地方政府財政無法自給自足，每個縣市都想晉升為直轄市，縣市資源無法公平。

邱顯智指出，當前重點在於財政收支分配及行政區劃如何公平合理。縣市合併的重點在於升格，因為縣市一旦升為直轄市，從資源的分配、到地方政府的組織與人力，都比縣市需求高了一大截。而地方政府的財源高度仰賴中央的補助，地方政府扣掉「中央統籌分配稅款」，實際上自己能取得的收入不超過 50%。

另外，分配的不平等也是很大的問題，台北市拿了最多的金額，直轄的桃園市也有相當的金額，但並非直轄市的新竹縣市與嘉義縣金額就很有限。依據《中央統籌分配稅款分配辦法》，61.76% 分配給直轄市，24% 分配縣（市）、8.24% 分配鄉（鎮、市），將造成富者越富、貧者越貧。而與縣市相較，直轄市顯然分配到更多的資源，這也將形成不少縣市將「升格」當作提升地方政府地位和取得更多資源的捷徑。

Photo Credit:時代力量提供

時力黨團呼籲財政收支劃分改革的必要性，台灣各地方政府都面臨資源欠缺和分配不均問題，並未因「合併升格」就自動解決，倘若僅修《地方制度法》來增加直轄市並讓原有的鄉鎮市消失，不公平、不平等的情況將更加惡化。應該要更細緻地盤點整體行政區劃、財政劃分、地方自治的相關法規，除《地方制度法》、《財政收支劃分法》，連同《區域計畫法》、《行政區劃法》等，也必須一併進行通盤檢討，後續再經跨黨派、跨地方政府的完善溝通，唯有如此，資源才能進行有效的規劃整合與配置。

國民黨：反對因人設事

國民黨團今天早上也召開記者會，質疑竹竹合併修法是「因人設事」，國民黨團書記長陳玉珍說，若竹竹要合併，應從2026再開始，國民黨團主張相關修法提案必須付委並認真討論審查，且徵詢地方政府與議會意見，由下而上討論，同時要召開地方說明會及公聽會，國民黨團堅決反對「因人設事」的修法倉促上路。

新竹縣立委林為洲說，按照民進黨現在提出的修法邏輯，把人口和地方需要的「且」改為「或」，人口幣成非必要條件，「那花東有沒有觀光產業需要？金馬有沒有國防需要？」全台灣通通成為二級政府，就像選拔傑出青年，一個條件是40歲以下「且」有傑出貢獻，如果把40歲條件拿掉，不就可以選出70歲對國家有貢獻的人；而且全世界其他國家的直轄市，都是以人口眾多為必要條件。

Photo Credit:國民黨團提供

國民黨發言人凌濤昨天也透過新聞稿對此事表達意見，凌濤批評，新竹市長林智堅任期即將屆滿，桃園市長鄭文燦又不願讓林接棒，林智堅只好退而求其次找上柯建銘，毫不掩飾的搞出一個自肥的升格夢，完全只著眼個人自身政治前途與利益的作法，讓在地民眾與各界都得瞠目結舌。

凌濤表示，國民黨雖也贊成國土區域重劃，但應該宏觀考量台灣未來發展，而非急就章因人設事、趕著在2022選舉年前通過，且區域重劃真正的重點不在地方制度法而在財政收支劃分法，有配套財源才能讓升格真正有意義、有內容，而非為升格而升格。若民進黨是真心為台灣國土發展未來著想，就應該先著手啟動《財劃法》的修正提案，並讓行政院提出相關配套規劃，而非急著將《地方制度法》送進立法院。

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核稿編輯：翁世航