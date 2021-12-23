御宅族現象討論（上）：動畫、遊戲、二創同人作品，都與「數據庫消費」息息相關

文：汐澪

一次偶然經歷，筆者喜歡上了「御宅研究」。這個自二戰後以來在日本經久不衰的話題，曾吸引各方面能人志士投入極大熱情。

從第一代「御宅族」代表，藝術家村上隆為「御宅」發聲，到「御宅教主」岡田斗司夫為「御宅」著書立說，再到漫畫編輯，民俗學家大塚英志與精神科醫生齊藤環共同參與的那場震驚日本的「宮崎勤」事件辯論，還有至今仍奮鬥在研究一線的評論家東浩紀、宇野常寬等人，都為「御宅」這個話題做出了不小貢獻。

當然，東浩紀的名氣或許更大一些。這位擁有東京大學哲學博士，小說家與文化學者頭銜的人，曾因為一本著作《動物化的後現代—御宅族眼中的日本社會》受到了不少讀者的追捧，而他多次在台灣等地大學的演講，更是幫助大家進一步了解了「御宅」這個概念。

筆者在兩年多以前曾抱著學習態度拜讀過這部著作，有所收穫。而最近重新讀過後，又產生了許多新的感觸。

為什麼要研究「御宅族」

再次閱讀完這本書後，一個問題在筆者腦海中不停回想：為什麼有這麼多日本學者，編輯，評論家乃至精神科醫師願意去研究「御宅」問題，難道僅僅是因為熱愛或者工作原因嗎？

一個具有概括性的說法在於，「御宅文化」通過繼承本土傳統和借鑒外國文化後，已經滲透進了如今日本社會的方方面面，成為了一個波及面很廣的現象，這樣一來自然值得研究。

實際上，如果細細拆分「御宅文化」就會發現，它一方面確實蘊含了濃厚的日本江戶時代的影子，另一方面又受到了美國文化的極大影響，如特攝（SFX電影）、SF類小說、電腦遊戲等等，最初都來自於這個超級大國。

這種說法確實具有說服力，但總讓人感覺掩飾了一些更深層次的「隱喻」。於是再次讀完《動物化的後現代—御宅族眼中的日本社會》後，筆者便對東浩紀的學術工作進行了一些了解。

有趣的是，他在本書完結（2000年）1年後，受到了美國太平洋設計中心（Pacific design center）的邀請，並在MOCA美術館做了一次名為「超扁平」的演講。在這次演講中，東浩紀提出了幾個關於「御宅族」現狀的說明。

其一：社會學困境。前文提及「御宅文化」一方面繼承了江戶時代精神，另一方面又受到美國文化影響，所以它便不自覺地成為了日本如今文化認同的焦慮點與矛盾點。

畢竟，無論是文學還是美學，日本都有引以為傲的傳統，但戰後歐美化的普及，又讓日本社會如今很難純粹地去懷舊，原創以及回歸曾經的傳統。為此，本土文化被「閹割」但又若隱若現的焦慮，便體現在同樣于戰後發展起來，且介於傳統與外來文化之間的「御宅族」當中。這樣來說，研究這種群體、現象，也是更深層次地發覺日本社會文化現狀的矛盾性。

其二：被廣泛批評。「御宅」群體在日本曾一度被認為是反社會，變態與自私的，他們沉浸在影像世界中，沒有任何真正的交流與社會活動，所以導致「御宅族」即使做出一些社會性行為，也是封閉性的、孤僻的、難以融入大眾的。這便使得許多不理解「御宅」的人們對「御宅族」施加了廣泛批評，以至於到上世紀90年代達到巔峰。所以從第一代「御宅族」開始，就有不少人想為「御宅」正名，並與批評做抗爭。

基於上述兩個方面，也許可以幫助我們窺探到「御宅」話題為什麼能吸引這麼多人研究，也為什麼值得研究。為此，哲學出身的東浩紀便投身到研究「御宅」的浪潮中，並在2000年出版了《動物化的後現代—御宅族眼中的日本社會》成為其代表作。

當然，本書行文簡易，結合了大量動畫，遊戲，漫展等日常生活中的例子，對「御宅現象」加以分析。所以，書一出版便在日本風靡一時，傳到國內後更是引發相關領域研究者的注意，在眾多大學的講座中，也多次有學者提及該書，以及依託該書觀點來擴展概念。雖然隨著社會發展，本書最近也受到一些爭議，但在筆者看來還是有借鑒意義的。

「御宅族」的消費模式

本書雖然字數不少，但總結起來主要研究了「御宅族」的兩個方面：一個是書前半部分關於「御宅族」消費模式的介紹，也就是在「後現代」下「御宅族」會採用「數據庫消費」。

另一方面則是書後半部分對「御宅族」本質的探究，也就是「動物化」。當然，因為本書前半部分比後半部分的論述要精彩許多，所以「數據庫消費」也流傳甚廣，而筆者在本文也主要討論的是這個方面的問題。

在前半部分內容中，東浩紀對「後現代」的理解是基於法國哲學家讓．弗蘭克西斯．里奧塔德的觀點，即：後現代時代，統一整個知識體系的「宏大敘事」消失了，社會的統一性被分解成了各式各樣的「小敘事」或者文化共同體。

與此同時，他也結合了法國社會學家讓．鮑德里亞的觀點：原始與複製，真實與表象之間的現代區別已經失去，在後現代時代，一切都變成了「擬像」。

在此基礎上，東浩紀便提出了「數據庫消費」來解讀「御宅族」，即：（如今是「後現代化」時代），原有的大敘事被一個共同的「數據庫」所替代，表層的故事則是由「數據庫」中抽離出來的元素組成的擬像。我們看到的故事、人物、世界觀，本身也只是擬像。「數據庫」不再是如同「宏大敘事」那樣成為文化核心，而是與表層的擬像互為雙層結構。