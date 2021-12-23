御宅族現象討論（下）：雙馬尾、女僕裝、獸耳，就是從數據庫提取出來的元素

文：汐澪

「擬像」與其「等值性」的再思考

延續上一篇的討論，接下來繼續描述「元素提取」。這個概念本身比較容易理解，我們以書中常常提及的動畫為例。當今日本動畫發展趨勢，降低故事內容，販賣角色特徵，是眾多製作公司的方向。其原因在於，相比於劇情，觀眾似乎更喜歡關注角色從內到外擁有的特質，如雙馬尾、女僕裝、獸耳、病嬌、元氣等等。

而這些雙馬尾、女僕裝、獸耳、病嬌就是東浩紀提及的從「數據庫」中提取出來的元素，而角色則是創作者通過這些元素自由組合出來的擬像。所以很多被稱之為「萌系」，「空氣系」（指幾乎沒有故事內容，僅僅是描述一些女孩子日常生活）的作品，如《輕音少女》、《請問您今天要來點兔子嗎？》等等，都能夠受到觀眾追捧。

原因無非在於通過「數據庫」提取出的元素構成的擬像（動畫角色）對觀眾來說很有魅力，所以整部作品在幾乎沒有引人入勝的劇情下，依舊能夠引發話題熱度。而這便是東浩紀筆下的「數據庫消費」，也可以認為是一種相對於「故事消費」而言的新消費模式。

當然，他提出這個觀點即使放在20年後的今天，在筆者看來依然有效。但如果仔細考慮，東浩紀在「數據庫」和「擬像」的論述上還是略顯曖昧。

東浩紀認為「數據庫」是「宏大敘事」解體後，產生的沒有「敘事」的元素集合體，也就是一種「大型非敘事」結構，這樣來說就存在一個問題：通過「數據庫」抽出元素自由組合構成的擬像又是什麼呢？依據本書的解釋來看，東浩紀傾向認為擬像是通過「數據庫」產生的「新的形象」。

但是，同時代的評論家宇野常寬則反對東浩紀的說法，認為「數據庫消費模式毋寧說加劇了敘事的力量，而形象也决不能超越『小型敘事』。即便可以跨越式地共享單個小說、電影、漫畫作品，規定這些作品的共同性卻决不能被超越。形象或許可以從表現空間中獨立出來，但仍然是隸屬於敘事的」。

換言之，宇野常寬乾脆否定了東浩紀，反倒認為所謂擬像並非「新的形象」而是「小型敘事」，如此來說，他也在暗示擬像就是「宏大敘事」解體後的「敘事片段」（敘事碎片）。

因為東浩紀在書中沒有那麼明確指出擬像的性質，所以宇野常寬的質疑並非沒有道理。針對這個問題，研究日本現代思想的紐約大學博士王欽則認為「首先我們不能簡單的定義從「數據庫」中提取出元素就能組成『形象』」。

例如，眾所周知的作品《新福音戰士》中作為「宅男女神」的「綾波麗」，就不能簡單看成從「數據庫」資料中抽取並合成的一個沒有固定性，只是各種「元素」堆積的形象，因為這還關乎於「識別」問題，也就是簡單的「元素」堆積是否能夠讓人識別出這些形象。

在這裡，王欽引用了日本精神科醫師齊藤環在《形象精神分析》中關於「瞳孔」的觀點：瞳孔的意義，首先是通過和其它部分的位置關係而决定的。也就是說，形象的瞳孔要能恰切地發揮作用，那麼造型意義上的，複雜的位置情報就不可或缺。這樣來說瞳孔的意義是通過和其它位置的關係決定的，如果僅僅只有瞳孔放在那裡，無法辨認出是瞳孔的。

如此來說，僅僅只是「數據庫元素」堆積出的「綾波麗」放在那裡，出現在觀眾面前，自然也是無法被大家簡單識別，進而感受到魅力並喜歡上的。所以，東浩紀的觀點有一部分在王欽看來是正確的，即從「數據庫」中提取出的元素構成的擬像確實是「新的形象」，但這種「形象」並非是宇野常寬認為的與「敘事」有關，而是嵌套在一個需要識別這些「形象」而必不可少的文本語境中。

這樣一來也恰好解釋了，雖然東浩紀稱他的觀點為「數據庫消費」，但也說明「數據庫」本身並不能消費，而可以消費的只有擬像。畢竟數據庫是混沌的，它缺乏語境規定性，不可能排列組合出讓人能夠識別出的形象，於是才需要人為的提取出「元素」進行加工。

不過，筆者認為東浩紀的「數據庫消費」還有一個方面的論述較為模糊，即：是否所有「擬像」對人們的吸引力是一樣的，也就是說它們具有「等值性」？東浩紀幾乎沒有談論這個問題，但正因為他沒有討論，才讓筆者認為東浩紀潛意識裡認同擬像是「等值的」，進而忽視了這個問題。

但是，從實際來看顯然是不能的。如前文提及的一個常見擬像—動畫角色來說，不同觀眾對不同角色的喜歡程度差別很大，否則就不可能有「國際最萌大會」這種選哪個角色「最可愛」的比賽出現了。

這樣來說，「數據庫」生成的擬像品質有高低上下之分，自然不可能是「等值的」。只是為什麼會有這種分別，可能是本書帶給筆者最大的思考，雖然筆者也很難一時說清這個問題，但依舊感覺與上文提及的「文本語境」有關。

舉例來說，日本常常會外銷一些「戰鬥美少女」性質的遊戲或者動畫（如常見的魔法少女，機甲少女以及拿著武器穿著校園制服的特工少女等等），但這類作品在歐美等國並沒有想象中那麼高人氣。

原因在於歐美觀眾對日式「戰鬥美少女」的「文本語境」難以識別，他們更傾向於堅韌，性感甚至狂野的戰鬥類女性，如電影《飢餓遊戲》中的女主角，而不是日本那種萌、可愛、嬌小，但又充滿殺戮的反差形象，這就是「文本語境」影響到了擬像（動畫角色）品質，進而讓不同觀眾產生了不同喜好。但這樣來說，自然會關聯更深層次的文化內涵，所以筆者才認為這是本書給讀者帶來的一大十分有價值的思考點。