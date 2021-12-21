俄國要求北約停止擴張以緩解烏克蘭局勢，歐美齊聲反對：「普亭別想指手畫腳」

文：王國仲

面對劍拔弩張的俄羅斯與烏克蘭邊境問題，俄國外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）於12月17日提交「俄羅斯－北大西洋公約組織雙方安全保障條約草案」，要求北約做出具法律效力保證，放棄任何在東歐與烏克蘭的軍事行動，做為降低雙邊緊張氛圍的協商條件之一。

雷雅布可夫表示，俄羅斯與西方的關係必須「從零開始」重建：「美國、北約近年來過度積極追求國家安全的做法已經越線。這十分危險，也無法為俄羅斯所接受。」

在西方國家指控俄國增加邊境駐軍、企圖侵略烏克蘭，但俄國全盤否認有此意圖之後，這是莫斯科首次為緩解關係開出明確條件。除要求北約放棄駐軍外，條件還包括對烏克蘭加入北約的否決權、暗示美國將核武撤出歐洲、北約勢力退出波羅的海三國等。

北約各國同聲反對，指俄國意圖「分化北約」

面對俄方要求，北約盟國難表贊同。前挪威首相、北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）在草案提出當日便強調，與莫斯科的任何談判都必須審慎評斷、顧慮成員國對俄羅斯的擔憂，並以保障歐洲安全的核心原則為準。此外，烏克蘭等合作夥伴也應一併加入進行討論。

一位美國資深政府官員也指出，他們已準備就相關提案與俄羅斯進行磋商，但同時補充道：「俄國人也很清楚，有些條件是不可能被接受的。」該官員進一步表示，華府會在聖誕假期來臨前提出更具體的會談建議。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）則表示，華盛頓將與其盟友持續對話：「對於形塑歐洲安全的關鍵原則，我們不會妥協。其中之一，就是任何國家都有權在不受外界干擾的情況下，決定自身的外交政策與未來。」

其他歐洲國家亦同持反對立場。德國新科國防部長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）在訪問立陶宛時說明，儘管北約各國願意討論俄羅斯提出的各項要求，他們絕不允許俄國向北約或其合作夥伴「指手畫腳」。立陶宛外長阿努紹斯卡斯（Arvydas Anušauskas）則斷然反對俄國要求，指它們意圖「分化北約盟國」。

波蘭外交部發言人賈席納（Lukasz Jasina）表示：「俄羅斯並非北約成員，因此也無權決定北約相關事務。」烏克蘭外交部也發布聲明，稱基輔當局擁有決定其外交政策，當然也包括加入北約與否的獨立主權。

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分析師：俄方作法是轉移注意力的煙霧彈

部分分析師認為，俄羅斯其實心知肚明，也早就預期北約各國的反彈。尤其本次草案是由外交部副部長雷雅布可夫，而非部長拉夫洛夫（Sergey Lavrov）或總統普亭（Vladimir Putin）本人提出，很可能是刻意提出不切實際的要求，意圖在外交上分散各國注意力，並藉此對烏克蘭施加壓力。

美國維吉尼亞州研究中心CNA的俄羅斯專家考夫曼（Michael Kofman）在推特上寫道：「這看起來不太尋常，這樣的政治操作感覺像是個煙霧彈。」

倫敦國王學院（King's College London）俄國政治學教授格林（Sam Greene）也認為，俄國以前蘇聯加盟國為界畫出紅線，並插上「禁止進入」標誌：「這不是協商，而是一項宣言。當然，這不一定是戰爭的前奏曲，但確實賦予俄國要求美方與北約維持均勢的正當理由。」

美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）俄國安全分析師查拉普（Samuel Charap）分析，俄國試圖透過政治與外交辭令，將俄烏邊界緊張問題推向更複雜的新高點：「基本上，外交協商應該充滿妥協與彈性，而非攻訐與通牒。俄羅斯的所作所為，和外交恰好徹底相反。」

俄烏衝突至今難解，人民成最大輸家

俄羅斯於2014年「併吞（以俄方角度觀之則為收復）」原屬烏克蘭的克里米亞後，烏克蘭東部的頓涅茨克與頓巴斯等地的親俄分離主義者，也希望跟隨克里米亞腳步，再次回到俄羅斯懷抱之中。反之，基輔當局則當然不可能放任領土與主權完整性遭到破壞，雙方因此衝突、齟齬不斷，並未真正取得共識或任何協議。

2021年11月，衛星空拍顯示俄軍開始在烏克蘭邊境約50公里處集結，除武裝部隊外，包括自走砲、主力坦克部隊與運兵車，規模超過一萬人，引發外界揣測與擔憂。俄國國防部則稱此為冬季常規軍演，否認計畫進攻烏克蘭，並堅稱無意對任何人造成威脅。

儘管美國總統拜登（Joe Biden）12月上旬才在一場視訊會議中敦促普亭緩和緊張態勢，俄國部隊卻有日益增加的趨勢，美方情治單位更觀察到有超過50個「戰術營（Battalion Tactical Groups，多樣化特殊作戰部隊，曾在2014年克里米亞危機中扮演至關重要角色）」部署在俄烏邊境。

縱使克里米亞危機發生後，俄、烏雙方仍未直接爆發大規模戰爭，前線確實有零星的小規模衝突產生，也連帶影響當地經濟發展，甚至是人民身家、財產安全。根據聯合國資料，2014年至今，烏克蘭東部已有超過3000名平民因戰火不幸喪生。

在烏東地區的國境上，哈爾琴科（Danya Kharchenko）和媽媽和妹妹一起住在半廢棄的前線城市斯維特洛達爾斯克（Svitlodarsk）。他在接受英國《天空電視台》（Sky News）採訪時表示：「一開始很嚇人，但我們已經習慣了機槍和大砲，所以沒這麼可怕。」