2021/12/21,
藝文

排灣族藝術家爆出性侵少女風波，國藝會、北美館、藝創工會等各大單位表達關注

排灣族藝術家爆出性侵少女風波，國藝會、北美館、藝創工會等各大單位表達關注
藝術家撒古流．巴瓦瓦隆｜Photo Credit: 北美館提供

我們想讓你知道的是

排灣族藝術家撒古流．巴瓦瓦隆的性侵疑雲越演越烈，北美館、國藝會、藝創工會、典藏等機構接連發文，表示相關的補助與人事調動暫緩。

曾於2017年獲得國家文藝獎殊榮的排灣族藝術家撒古流．巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung），近日陷入性侵風波，引發各界關注藝文領域人士的軒然大波。

昨（20）日台北市立美術館（北美館）發布聲明，將暫緩撒古流參加第59屆威尼斯雙年展台灣館相關事宜；而原本支持撒古流參與2022年德國卡塞爾文件展的國藝會，也發出聲明表示暫緩贊助。除此之外，典藏藝術、臺北市藝術創作者職業工會也都發出相關聲明，皆表達對此事件的關注。

撒古流．巴瓦瓦隆疑似性侵事件的擴散，起因於16日藝術家郭俞平於個人臉書發佈一則名為〈小鎮故事〉的貼文，文中明確指出名為「咕嚕・撒」的排灣族藝術家，倚仗其權勢與受害者對其之信賴，性侵一位因仰慕他的藝術實踐，前往向他學習的19歲少女。此貼文一出，當時就有人在猜測文中的「咕嚕・撒」是否就是撒古流．巴瓦瓦隆。

到了19日，臉書帳號為余悅廉的網友更發文指出，表示「#metoo」、「不忍了」，點名撒古流．巴瓦瓦隆，明確表示自己曾在2006年夏天遭受撒古流．巴瓦瓦隆的性侵，並推測，從2006年至今經過15年，遭受撒古流．巴瓦瓦隆性侵的人不在少數，余悅廉同時祈禱，曾經受害的人們，能夠走出陰霾，不要再有更多受害者。

撒古流．巴瓦瓦隆的性侵疑雲越演越烈，余悅廉發文後隔一天，北美館便針對「第59屆威尼斯國際美術雙年展」發布聲明表示，由於台灣館藝術家撒古流之代表性引起外界疑慮，本館目前正密切關注此事並釐清中；在事件尚未明朗前，台灣館相關展務將先行暫緩。

國藝會也針對此事件發表兩大聲明，如下：

  1. 針對本會支持台灣藝術家參展15屆卡塞爾文件展一案，本會將在尊重德國展方及不影響全體藝術家／團體獲邀參展之權益下，先行暫緩贊助撒古流．巴瓦瓦隆之展覽製作。
  2. 針對可否撤銷國家文藝獎得主資格之問題，因國家文藝獎之評選與頒發係依「國家文藝獎設置辦法」辦理，現行辦法中並無撤銷獎項之機制，因「國家文藝獎設置辦法」之制定與修正屬本會董事會權責，本會擬將相關議題提請董事會討論。

臺北市藝術創作者職業工會則發文譴責藝術圈工作環境的性別權力不對等，是長期以來的弊病，同時提出《性別工作平等法》呼籲相關工作者保障與救濟，並在文末指出，藝文工作者若有性騷擾或性侵害事件受害者，請不吝聯繫工會保障自身權利。

而曾於去（2020）年出版撒古流．巴瓦瓦隆的典藏藝術，也發文表示，在靜候國藝會與北美館召開相關會議做出最後調查定奪之前，典藏基於媒體的社會責任，決定全面下架2020年所出版的國家文藝獎專書《山芋頭》，包括實體通路與電子書。

現年61歲的排灣族藝術家撒古流．巴瓦瓦隆，出生於屏東縣三地門鄉，來自大社村的工藝世家，從小受到家族與部落傳統文化與美學的薰陶。他的創作生涯以多重、跨域的身分示人，包括藝術家、教育者、寫作者等等，擅於繪畫、雕塑、陶藝等藝術作品。

撒古流．巴瓦瓦隆長年的耕耘，也曾在2017年獲得國家文藝獎，當時獲獎理由為，撒古流．巴瓦瓦隆透過書寫、思考及創作進行全方位的藝術社會實踐，從文化踏查到教育推廣，創立部落學校，展現文化自覺。其創作穿梭傳統與當代之間，悠遊於族群過往的藝術與圖像，展現多重藝術能力與對當代社會的省思。

如今爆出長年的性侵醜聞，撒古流．巴瓦瓦隆除了必須面對指控者之外，也面臨「#metoo」以及「取消文化」的撻伐，倘若罪證確鑿，往後的藝術生涯恐怕會遭受前所未有的劇變。

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核稿編輯：楊士範

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