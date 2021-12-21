路透揭中國黑手進入台灣軍方、總統隨扈也遭滲透，綠委提「國安專業法庭」審共諜

（中央社）路透社20日引述台灣的法院判決及相關媒體報導指出，過去10年台灣至少21名上尉或階級更高的現、退役軍官因為替北京從事間諜活動而被定罪，至少9名現、退役者仍在受審或接受調查。路透社引述退休軍方高層的話說，共諜案頻傳導致國軍袍澤之間失去互信，也足以「讓盟友失去信心」。

這則最新「T-Day：台灣戰役」（T-DAY: The Battle for Taiwan）系列報導以「案件文獻披露 共諜已滲透台灣軍方」為題詳述共諜行動，稱北京當局涉嫌找來台灣軍方的指揮官並誘使他們成為間諜的過程。路透這篇長文提及的共諜案內容，先前國內媒體多已報導。

根據台灣高階退役軍官、現役反情報人員，以及有在台經驗的前美國軍方和情報人員說法，近年台灣偵辦的共諜案顯示中國提高力度破壞台灣的軍事和政治領導層，侵蝕戰鬥意志，竊取高科技武器機密及深入了解國防規劃。

報導指出，北京當局甚至滲透了總統蔡英文的維安任務細節，今年稍早就有1名前總統隨扈和1名前總統警衛官因向中國情報人員洩露有關蔡總統維安敏感資料而被判刑。

根據路透社查閱的法庭文件和媒體報導，兩人還被指控洩露守衛總統府和官邸的高層維安人員姓名、職稱及公務電話號碼。

《路透社》報導提及的，為曾任前總統蔣經國、李登輝等人隨扈的孫翰方，涉嫌唆使在總統府特勤中心任職軍官的外甥王文彥刺探總統蔡英文接見美日官員等秘密行程資料未遂。一審兩人均認罪，桃園地方法院判孫3年4個月，王1年10個月、緩刑5年。高院二審時，孫、王改口不認罪，高院撤銷王男緩刑處分，其他維持一審判決。 判決指出，孫翰方退役後到中國某律師事務所工作，因緣際會認識方姓情報人員，遭方男吸收，回台吸收擔任憲兵指揮部警衛大隊警衛官的外甥王文彥。孫翰方於2018年要求時任特勤中心的王文彥蒐集蔡總統私下接見美國、日本議員相關的不公開行程情資，未能得逞。但孫翰方仍要求外甥蒐集永和警衛室、大安警衛組等輪值主管真實姓名、電話及特勤中心與總統府侍衛室值班表，再將資料轉交給方姓男子。

關於中國在台灣的間諜行動，中國國台辦並未回應路透社的提問。

台灣方面，國防部告訴路透社，已展開積極的反情蒐行動阻止中國滲透。軍方在聲明中說，實施多元教育宣導與獎勵官兵主動檢舉反映，不法人士在接觸國軍官兵初期，即遭檢舉調查，且有機密外洩之虞時，軍方便迅速採取行動遏止。

路透社的報導還提到，一些台灣退役軍官擔心，共諜案頻傳將使美國不願分享先進武器或敏感情資，深怕這些秘密洩露給北京當局。退役海軍軍官呂禮詩說：「我們不能怪別人，我們也有責任。」

被問到華府可能失去信心的問題時，台灣國防部表示與友邦的正常關係未受影響。美國國家安全會議（NSC）婉拒對這篇報導置評。

陸委會今日回應，稱中國無限擴張間諜行為，已對兩岸交流造成重大傷害，更嚴重破壞兩岸關係正常發展，陸委會要求北京當局應該立即停止此種惡劣的政治操作，同時也要提醒台灣民眾，參與兩岸的交流已經出現了潛在風險。

共諜案屢遭輕判，綠委提國安專業法庭審共諜

有鑑於近年許多違反國家安全案件，法院對犯罪者屢屢輕判，讓共諜有恃無恐，民進黨立委羅致政日前也提出「國家安全法增訂第9條之1」、「國家機密保護法增訂第38條之1」、「國家情報工作法增訂第32條之2」及「反滲透法增訂第11條之1」修正草案等案，擬立法設置「國家安全專業法庭」，國安案件應由具有國安相關專業知識的法官審理。全案已連署完成送立法院議事處，預計排入21日的程序委員會，最快24日可經院會付委審查。

民進黨立委羅致政今日上午受訪也被問及路透報導，他表示對岸對台灣的滲透在各個領域、各個角落，用各種形式來滲透，他「一點都不意外」，並指出防諜的做法應該要做全面檢討，過去共諜案常常都是輕判，看有沒有可以強化的地方。

2019年《國安法》修法，將最重刑從5年調整為7年以上，但修法後未有判例出爐。根據法務部統計，2015至2020年之間，全國地檢署起訴國安法案件共222件，其中有被法院定罪共137人，判刑1年以上僅9人。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範