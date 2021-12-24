到底該不該對中國強硬？德國新總理與外交部長發生衝突，應該只是時間問題

文：Jens Thurau（德國之聲記者）

如果說新任德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）工作不夠努力，顯然有失公允。上任沒幾天，她就已經完成了一系列出訪任務。布魯塞爾、巴黎、華沙，還參加了利物浦的七國外長會議以及瑞典的裁軍會議。

在實幹方面，貝爾伯克也毫不遜色。法庭裁定柏林一起謀殺案為俄羅斯國家為幕後指使後，貝爾伯克宣布兩名俄羅斯外交官為不受歡迎的人，並召見了俄羅斯駐德大使。年僅40歲的新外長已經引起了廣泛的關注。

對華政策

儘管如此，由社民黨、綠黨和自民黨組成的三黨聯合政府中，外交政策仍有可能成為三方長期爭執的焦點。簡單地說就是，貝爾伯克希望在德國外交政策中賦予人權及環保更重要的地位，而總理蕭茲（Olaf Scholz）曾更傾向於保持德國外交政策的連貫性，延續前總理梅克爾（Angela Merkel）的既定方針。有鑑於此，總理和外長發生嚴重衝突，應該只是個時間問題。

比如對華政策，德國總理府並沒有真正否認蕭茲正式就任總理前，就已和北京通過氣的媒體報導。據稱，蕭茲今（2021）年10月中旬，曾向北京傳話，宣稱他上任後德國的對華政策並不會發生根本變化。也就是說，保障經濟利益仍將是對華政策的核心。

多家媒體報導稱，替蕭茲向北京傳話的，正是歐盟高峰會主席米歇爾（Charles Michel）。而當時，在綠黨和自民黨的堅持之下，聯合執政協定中剛剛明確寫入了譴責中國在香港等地踐踏人權的內容。

貝爾伯克強調要推行以價值觀為主導的外交政策，但一旦講到實際具體內容，她的表述也變得模稜兩可。社民黨議會黨團代表團主席明策尼希（ Rolf Mützenich），也早已為綠黨籍外交部長界定了她的職權界限，這位社民黨政治家明確表示，只有總理府才有權制定德國的外交政策。

這番表述自然引起了綠黨和自民黨的強烈不滿，然而，一個不爭的事實卻是，梅克爾總理執政期間，對外政策，尤其是歐洲政策方面，一直由梅克爾本人拍板，這曾令其手下的多任外交部長叫苦不迭。

對俄關係

在對待俄羅斯問題上，柏林謀殺案判決出台後，貝爾伯克做出的強硬反應顯然也得到了聯合政府各黨派的支持。但對於是否會按照貝爾伯克的意圖，不將北溪二號輸氣管道同德國能源網路連接起來，則還遠遠沒有形成共識。當然，一旦俄羅斯對烏克蘭發起軍事進攻，那麼叫停北溪二號將是歐洲人的一個選項，但也僅此而已。

社民黨人以前是、現在仍然是推動北溪二號俄羅斯輸氣項目的重要支持者。蕭茲出任總理後，只是輕描淡寫地說，北溪二號已經不再是政治問題，是否會進一步推進，只需要相關部門的批准或否決。各方非常清楚，明（2022）年德國最後一批核電站也將停止運營，而可再生能源如果不能按照綠黨的預期得到快速發展，屆時德國就將離不開北溪二號輸送的天然氣。

氣候保護成為外交政策的組成部分

在削減核武器的問題上，貝爾伯克在瑞典已經強調了德國的立場。但迄今為止，德國土地上仍部署著美國的核武器，發生緊急情況時，德國戰機將會執行投擲這些核武器的任務。這就是所謂的核參與原則。這一點在德國新政府任內也不會發生變化，德國政府甚至訂購了新的戰機，以便更好執行上述任務。鑑於這一事實，貝爾伯克所謂支持削減核武器的主張，只是一句口號而已，並無更多實質意義。

不過，貝爾伯克將此前一直由環境部負責的氣候保護國際談判納入自己的職權範圍，無疑是一個明智之舉，也進一步提升了外交部的重要性。綠黨外長掌管德國在氣候保護領域的國際談判，也是眾望所歸。總而言之，德國外交政策比以往受到了更多的關注，這畢竟是一件好事情。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航