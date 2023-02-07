台南議長賄選案：邱莉莉、林志展複訊後再次交保，民進黨中評會今將討論是否停權
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邱莉莉與林志展1月3日被南檢訊後，當時分別以50萬元、20萬元交保，今次以150萬元及120萬元交保。民進黨表示，希望司法是最後底線、也是最低標準，黨紀應該高於司法和人民期待。
台南地檢署持續偵辦台南市正副議長選舉賄選案，昨（6）日再次約談先前已獲交保的議長邱莉莉及副議長林志展，檢方今天凌晨訊後，邱、林2人分別以新台幣150萬元及120萬元交保。而民進黨中評會今天將討論上週中執會所提的兩人暫時停權案，可能會將兩人暫時停權直到一審判決結果出爐，再看如何進行後續處置。
邱莉莉、林志展複訊後2次交保，交保金額提高
台南檢調昨天對邱莉莉、林志展2人發出傳票，先在法務部調查局台南市調查處初訊後，再送到南檢連夜複訊。南檢發言人許嘉龍今天凌晨表示，檢察官訊後，邱莉莉以150萬元交保，林志展以120萬元交保。
南檢偵辦台南市正副議長選舉賄選案，1月3日發動大規模搜索及偵辦調查，全案被告11人中，前民進黨中執委郭再欽、台南市議員李文俊及女性友人黃怡萍、南市區漁會理事長林士傑、台南市議員黃麗招、圓山企業總裁楊志強等6人先後被羈押禁見。邱莉莉與林志展1月3日被南檢訊後，當時分別以50萬元、20萬元交保。
《自由時報》報導，同案被告中，市議員李文俊先於1月4日獲25萬元交保、1月8日檢方再聲押被法院駁回，無保請回，檢方不服、補強證據提抗告成功，1月13日台南地院裁定李文俊收押禁見；市議員李鎮國在1月4日15萬元交保、李鎮國妻子高玫仙1月4日10萬元交保；市議員張世賢1月4日10萬元交保。
據了解，檢調專案小組在今年1月初搜索時，在邱莉莉的據點搜到2百多萬元現金，當時已查扣，但未深入訊問；6日再次傳訊邱莉莉，檢調特別追問這筆現金來源、用途等問題，同時交叉比對邱、林兩人與其他被告、證人的供詞有無歧異與出入之處。
中評會今日決議是否停權邱莉莉
綜合《中央社》和《聯合報》報導，民進黨中常委林俊憲上週在民進黨召開中執會時受訪表示，為維護黨聲譽、符合人民對黨的期待，中執會中同意移送中評會調查，並建議中評會予以停權處分，待司法調查結果後再行處置。如果司法判決沒有問題，當然恢復他們的權利，如果一審有問題，黨中央可能會做進一步處理。
林俊憲當時表示，民進黨這段期間以來，聽到社會對此事都希望黨能夠更明快處理，所以賴清德主持的第一次中執會，馬就處置，也無條件通過。賴清德裁定，因為當事人有發表3點聲明，一併列為會議紀錄；至於停權多久，林俊憲表示到一審司法判決出來。
林俊憲說，民進黨的處理已經比法律規定還要嚴格，司法還沒判決出來以前，民進黨認為這是爭議事項，已經影響黨的形象，現在就立即處理。依程序也會邀請邱莉莉、林志展說明。
雖然涉案的台南市議長邱莉莉及副議長林志展先前已表示，在調查結果出爐前，他們已向黨中央自請停止黨權。不過民進黨並沒有自請停權的相關規定。
中評會主委賴瑞隆則表示，賴清德與中執委意志清楚，希望司法是最後底線、也是最低標準，黨紀應該高於司法、高於人民期待。今日民進黨下午將召開中評會，應該就會對於邱莉莉、林志展案做出相關決定。
而民進黨廉政會也在1月時就做出決議，如果檢調審判過程中，遭聲押將停權，以及若法院裁定羈押，就祭出停權3年處分。若未來有比上述更嚴重的情節發生，廉政會仍將依照廉政條例規定再進行調查與更嚴厲處分。
新聞來源
- 邱莉莉林志展涉賄選案 民進黨中執會建議停權送中評會（中央社）
- 台南議長邱莉莉、林志展涉賄案 民進黨建請停權送中評會處分（聯合報）
- 涉台南正副議長賄選 邱莉莉林志展自請停止黨權（中央社）
- 台南市正副議長涉賄案 邱莉莉150萬交保、林志展120萬（自由時報）
- 邱莉莉林志展涉賄選案 民進黨廉政會：若遭羈押停權3年（中央社）
延伸閱讀
- 檢調搜查台南議會賄選案：正副議長邱莉莉、林志展等6議員交保，郭再欽聲押禁見
- 一個台南市民的期待：請黃偉哲市長嚴肅面對市政問題、邱莉莉議長勇敢實踐競選承諾
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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