公投沒有死：國民黨不是輸在投票率低，而是「藍綠對決」的心態

台灣四大公投結果出爐，四項公投案都沒有通過，而且「不同意」票數都高於「同意」，這場公投大戰正式落幕，無論是正方或反方，對於投票結果都應當欣然接受，畢竟這是經過民主程序所形成的最大公約數。

縱然公投象徵著「直接民主」的意義，跟一般以候選人、政黨選舉的「間接民主」有所不同。

民主的可貴就是對於制度、結果的尊重，享受言論自由、民主選舉的任何一個人及組織，都不能因為結果不如己意而詆毀最基本的信仰，尤其是享受過權力洗禮的政治人物，嘴「公投已死」、「台灣民主的失敗」等狂言狂語都是最不好的示範，如果將選舉投票的失敗責任推諉給立場不同的一方，那又有什麼資格去跟社會大眾談「什麼是民主」呢？

公投沒有死：檢討現行辦法前，需有兩個認知

公民投票的規則設計可不可被討論？當然可以，任何一個民主制度沒有一定模式，也不盡然是完美無瑕，因此，檢討民主運行過程的瑕疵，或是追求更完善的體制為目標，這都是可受公議，且攸關著民主深化與成熟的發展。

不過，要針對公民投票的檢討，仍必須有兩個必須遵循及維護的前提，首先，就是對於堅守民主信仰的價值，不能以民主來否定民主的意義，換言之，如果把投票結果斷定為「公投已死」或是「民主失敗」，那又何必推動公投案？甚至傾力進行政治動員呢？這不就是自相矛盾且昨是今非嗎？

回到頭來，把公投失敗的結果貼上「獨裁」的標籤，或是將投票率低冠上「民主失敗」臭名，這完全誤解了民主的根本意義，消費了每個選民的投票決定。

其次，必須理解「公民投票」在民主制度中的功能與定位。

公投當然可以作為民主運行的工具，但卻不能淪為個人或政黨進行政治鬥爭的工具，一個負責任的政黨應當是竭盡所能獲得人民的信任及支持，每一個民選首長及代議士都要遵守與人民的約定，定期的改選就是做為檢視履行與否的方式，這也是「間接民主」的根本意義。

Photo Credit: 中央社

相對的，公投就是要彰顯「直接民主」的意義，由人民參與公共事務的複決，直接決定政府政策的方向；換句話說，當代議的間接民主無法實現主流民意的意志，公投就能發揮民主救濟的功能，由人民來直接決定政策內容及方向，「間接民主」與「直接民主」之間是互補、不是「取代」，否則會有相互否定的民主謬誤現象，例如錯亂公投與倒閣的關聯性。

「不同意」和「失效」的意義不同：提高社會討論與政黨自覺

台灣這次的公投結果，因為總投票數未達門檻，所以結果無關「同意與否」，而是這四項公投案失效。

從投票行為來看，決定「不投票」也是一種政治意識的表態，縱然可能是因為各種原因所造成，例如天氣、交通或個人因素等，但各種權衡的結果都是來自投票人自由意志的決定，這解釋了為何公投規則中需要設立門檻的必要性，因為公投所涉及公共議題較為複雜，甚至需要有成熟的「公民能力」。

倘若僅以「簡單相對多數」來進行，那麼將直接否決了「不投票」對該議案的態度，因為這些不投票的選民可能不認為「此時此刻」需要作出決定，設立基本的門檻就是要避免「少數暴力」，這呼應了「直接民主」，就算公投中「不投票」的比例高，導致門檻未過，這依舊是民主的結果。

持平而論，端看這次的公投結果，重點應當放在如何讓「台灣的民主更深化」才是，台灣確實也歷經多次公民投票，且也從每次的制度檢討中獲得改進，同時也看到台灣民主社會的進步；然而，如果要說我們的公投還有哪些值得檢討的地方？或許該思考的是，針對公投議案的審議流程，到底哪些公共事務適合以公投方式進行？哪些又不行？

Photo Credit: 中央社 中選會主委李進勇

此外，必須深思公共議題的專業性與複雜度，如何透過制度來解決「公民能力」的問題？公民投票除了連署、意見說明之外，恐怕還需要更多且更長的社會討論，或是必須要求一定模式及規模的提案說明，別忘了，公投並不是要進行政治市場的競爭，而是要形塑社會的共識與團結。

最後，就是政黨與公投的關係，已在國會及中央地方公職獲得政治權力的政黨，是否適合作為公投的提案領銜方，也需要進一步深思——當近兩次公投都出現政黨利用公投來進行政治攻防的狀況，會是個非常需要檢討的狀況。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航