2021/12/22,
國際

舊金山街頭的耶誕奇景：警力維安、木板包覆玻璃，嚴防集體搶劫案亂象重演

舊金山街頭的耶誕奇景：警力維安、木板包覆玻璃，嚴防集體搶劫案亂象重演
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

美國居高不下的疫情確診數字和激增的暴力犯罪案，讓擔任派駐舊金山兩年記者的我，最常聽到的問題是：「舊金山是不是很不安全，你們會怕嗎？」

文：周世惠（中央社駐舊金山特派員）

今（2021）年耶誕季節，舊金山最特殊的景象是大量警力進駐觀光客密集的聯合廣場商圈。有商家為防再度被搶劫，以木板包覆玻璃門。亂世之下，多數人都在努力找一個平衡的生活。

國際精品路易威登（Louis Vuitton）以木板包覆玻璃門，營業時間開一個入口，門口站著警衛，要求消費者入店前先預約、再等候進場，店家對面的每個街口都停著警車。

這不是第三世界國家，而是舊金山遊客最多的聯合廣場，種種跡象透露「年關近、竊賊多」的危險訊息，反映11月爆發、80多人洗劫高價值精品的集體搶劫案亂象。

慷慨捐贈物資、互相關懷的暖心故事已遠，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情引出最好與最壞的人性面。不只舊金山，全美各大、小城市都傳出搶劫甚至奪命的社會事件。

人們討論到底什麼原因推動這波犯罪？M型經濟貧富不均、疫情封鎖後的心理不健康、法律變相鼓勵偷竊、還是創紀錄的槍支銷售等因素，但都沒有標準答案。

美國居高不下的疫情確診數字和激增的暴力犯罪案，讓擔任派駐舊金山兩年記者的我，最常聽到的問題是：「舊金山是不是很不安全，你們會怕嗎？」

彷彿昨日記憶，到聯合廣場感受耶誕氣氛和買禮物曾是許多舊金山在地人的傳統，更是吸引外地觀光客的賣點。懷舊是一種特殊的大腦記憶形式，人們渴望回到疫情前的生活，但那必須建立在安全的基礎之上。

駐足12月冬雨中的聯合廣場，梅西百貨的購物人潮說不上門庭若市、也稱不上「鬼城」。提著大包小包的腳步顯得行色匆匆，自備購物袋既環保又低調。

舊金山防搶劫 聯合廣場精品店木板包覆玻璃門
Photo Credit: 中央社

婉拒受訪的四人中有三人是國際觀光客，來自德、法和西班牙，有人說「警車在場，換個角度想，反而讓人覺得安全。」

從舊金山往南約70公里是蘋果公司（Apple Inc.）總部所在的古柏迪諾（Cupertino），這裡遠離大都會，商家與居民並非就能完全免於各類竊案的衝擊。

11日參加市政廳一場探討亞裔歷史主題的研討會後，和市議員們閒話他們的耶誕經。

古柏迪諾市議員魏雷（Jon Robert Willey）告訴中央社記者，先是受到疫情影響，「家人間送禮比以往少、出遊也少，但今年已經比去（2020）年顯著增加。」

他說，與家人都喜歡欣賞耶誕節的櫥窗，「孩子們臉上會蹦出笑容與興奮之情」，年復一年，他盡量維持著全家一起到商店購物的耶誕傳統。

「寧可支持在地經濟、讓商家存活，而非遠離商店、任其倒閉。」魏雷認同加強警力以保護市民和遊客的安全。

來自台灣、在美生根40多年的古柏迪諾市議員魏虹（Hung Wei）說，耶誕節幾乎是全球的節日，當燈飾點亮、耶誕歌聲響起，即使社會變數多，也各有過節心情，「保持警戒心，依舊能有過節、過年的氣氛」。

在疫情前後，全球每個地方早有各自不同的難題與人類共同的挑戰。在遠慮與近憂之間，聯合廣場走味的耶誕奇觀像在無聲地告訴人們「居危思安」的重要性，同時從中找到新的平衡與更堅強的韌性。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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