2021/12/21,
生活

「李靚蕾聲明」教我們的事——從婚前到離婚的考慮

「李靚蕾聲明」教我們的事——從婚前到離婚的考慮
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

主婦在家不僅如李靚蕾所言「無酬」工作，還會被看輕，更有「偽單親」的苦況。

婚姻不是童話，帶孩子是24/7年中無休的現實，睡眠不足、沒病假、上廁所也得抱著黏住自己的小孩、照料家事已變得十項全能卻仍不禁會懷疑自己的價值、曾經在職場叱咤風雲如今卻低到塵埃裡去。

婚後生活，大概直到生了孩子才是見真章的時候。

李靚蕾的首篇血淚長文談及的，除了前夫王力宏的風流韻事外，還有身為偽單親家庭主婦的無奈與困境；不管學歷高低，不分國籍地域，這到底是多少家庭主婦的苦況？

主婦在家不僅如李靚蕾所言「無酬」工作，還會被看輕，更有「偽單親」的苦況。

偽單親，就是指法理上並非單親，但在育兒方面彷彿只有單親在照顧孩子的家庭。李靚蕾文中提到的主婦血淚，其實也是很多主婦的血淚，而家庭主婦的辛酸，看看媽媽，照照鏡子，看看身邊的她，也許不少人都經歷過。

很多女人，不管學歷高低，當放棄工作投入到家庭後，基本上已是年中無休，特別是對育兒及家事親力親為的人，更沒有個人時間可言，但還是會受到辛勞工作歸來的丈夫，或毫無關係的路人批評，以為主婦在家很閒，彷彿是寄生蟲在吸丈夫的血汗錢，正如韓國電影《82年的的金智英》的情節，有人認為主婦就是不用工作，是在休息，是拿丈夫的錢喝咖啡，因為飯是電鍋煮的，衣服是洗衣機洗的。

即使工作能力及學歷不輸丈夫，一旦為家庭放棄了工作，日後要再回到職場已非易事。工作經驗與薪資是要累積的，年齡卻也同步在累積，但年紀大了會變成被拒聘或被壓薪資的理由，如韓劇《羅曼史是別冊附錄》的情節，面試人員覺得家庭主婦在家就是遊手好閒，與社會脫節。

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圖片來源：劇集《羅曼史是別冊附錄》海報

社會風氣不易改變，畢竟亞洲傳統就是如此，親身耳聞亞洲多國的朋友也有類似經驗，但不管男女，負責主內的一位，要是能保持社會觸覺與工作能力會比較理想，如能保持經濟獨立能力則更佳。

最後，如沒計劃生育孩子的話，一定要做足避孕措施；結婚前一定要三思而行，不要為了家族、為了面子、為了年紀、為了幻想而結婚，單身其實也可以幸福自由；婚後要是有問題，可溝通就盡力溝通，無法溝通的話，即使隱忍多年也不會變好。

沒有人保護自己的話，就未雨綢繆，自己保護自己好了。

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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