境外+10，春節7+7+7方案陸續返家居家檢疫、李秉穎談追加劑「可自由選擇」

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增10例COVID-19移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增10例境外移入個案，為5例男性、5例女性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自哥倫比亞（案16928）、美國（2例，案16929、案16937）、柬埔寨（案16930）、越南（案16931）、英國（3例，案16932、案16934-16935）、印尼（2例，案16933、案16936），入境日介於今（2021）年11月22日至12月19日。

指揮中心表示，今日有約73.84萬劑AZ疫苗預定於下午抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心，進行後續檢驗封緘作業，截至目前總計已超過853萬劑自購AZ疫苗到貨。

春節入境7+7+7方案旅客，採檢陰性可陸續返家居家檢疫

莊人祥表示，春節檢疫專案選擇C方案（7+7+7）、且在12月14日入境者，從今（21）日開始陸續檢疫期滿168小時。因此，今日會有醫療單位到防疫旅館做採檢，檢驗陰性且居家檢疫環境符合規定，就可以全程配戴口罩、搭乘地方政府安排的防疫車輛，返家接續後7天居家檢疫。

Photo Credit:指揮中心

在發生桃園及台北防疫旅館疑似群聚事件後，指揮中心也提出防疫旅宿3大強化防疫作為。第一是建立防疫旅宿疑似COVID-19群聚事件的偵測應變作業，透過監測可以及早偵測防疫旅宿群聚的資料，一旦懷疑可能有群聚事件就會自行應變。第二是增修防疫旅宿設置的管理因應指引，針對這次的群聚事件做相關檢討分析。第三是防疫旅宿訪視輔導與全面查核。

Photo Credit:指揮中心

李秉穎釋疑疫苗基礎劑、基礎加強劑和追加劑，追加劑可自由混打

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎，針對追加劑在記者會上進行說明。李秉穎表示，基礎劑是疫苗在獲得授權許可時，臨床實驗所用的疫苗，完成免疫系統的刺激作用就可以建立至少維持一段時間的免疫力。大部分COVID-19疫苗需要2劑的接種，才會建立比較完整持久的免疫反應。

基礎加強劑的設計則是比照國外，有部分免疫不全和免疫力低下的病人，即使完成2劑、抗體反應也低於一般正常人，若正常人保護效果是90％，免疫功能低下者就可能只有50％。為了加強疫苗的保護效果，會建議這些人接種第3劑、增加保護力，這對他們來說算在基礎劑之內。

當接種後COVID-19病毒的抗體逐漸下降，又面臨變種病毒出現的威脅，李秉穎指出，基礎劑之外就還要再加1劑，就是所謂追加劑。追加劑以第一、二、三類的人為優先，他們比較高風險，打了基礎劑後間隔5個月可以再打第3劑的追加劑。

至於追加劑要選什麼疫苗？ACIP檢視5個國內針對不同廠牌疫苗混合施打的相關研究，發現第1劑跟第2劑打不同疫苗的安全性沒有特別顧慮，不良反應跟原始疫苗的不良反應是相當的，也都可以引起相當的免疫增強作用，達到一般基礎劑接種所達到的抗體高度。根據混打實驗結果，追加劑可以自由選擇，從實驗數據看來都是可接受的。

Photo Credit:指揮中心

李秉穎提醒，雖然疫苗接種率逐漸提高，但還沒提高到非常理想的水準，還有21％民眾沒有接種過任何COVID-19疫苗，且第2劑疫苗的完整接種率只有百分之60幾，都還有努力空間。

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範