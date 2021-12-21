「口譯哥」趙怡翔提不在籍投票卻被炎上，不在籍投票分成哪幾種？台灣可能採用的是哪個？

四大公投剛結束，前台灣駐美代表處政治組長、大安文山區議員擬參選人「口譯哥」趙怡翔日前拋出「公投不在籍投票」，意外在網路上引發軒然大波，且反對的多為民進黨支持者。

趙怡翔19日於臉書拋出「公投不在籍投票」議題，認為這與「獨立調查小組」是未來公投的必備項目。趙怡翔認為，所有政黨都應該共同討論不在籍投票，並跟無法確認投票保密性的通訊投票切開處理。他認為這次投票率低其中因素也是很多年輕人認為返家的成本太高，不願意專程為了投票而買車票。沒有任何原因在21世紀的台灣不能針對全國性選舉擁有不在籍投票（不是涉及海外投票的通訊投票），應該加厲督促所有政黨共同完成這項提案。

趙怡翔也指出，為了避免公投淪為政黨鬥爭，甚至成為假訊息的來源點，未來應該要針對公投設立獨立調查小組，由各黨指派代表完成各案的利弊評估，確保選民能清楚分辨公投的後續影響，不再被錯誤訊息所誤導。

不過許多網友紛紛在趙怡翔的貼文下方留言，強烈反對不在籍投票：「台灣就這麼小，連回家投票都不肯，表示根本沒有心」，「若開放不在籍投票，各地對重大議題的意見也會失去意義」，也有人認為「這不是在幫民進黨，這是在幫中國和國民黨」。

台劇《國際橋牌社》製作人兼導演汪怡昕在臉書上表示，不在籍投票看來很方便，但在台灣特殊的國安環境下，一直是見樹不見林的思考。做為政壇新秀的起手式，應該再多點思考。

臉書粉專孟買春秋也稱，不同意不在籍投票，不管投什麼，也不同意支持這個提議的人。孟買春秋反問，台灣有多大？旁邊有個巨大惡鄰，無時無刻想盡千方百計來滲透破壞，這都不在乎就是懶得去投票想方便，給這種人票真是浪費。

臉書粉專文行遠則批評趙怡翔，「離地太遠的溫室菁英，提出的政治主張或行動很容易造成災難」，並指出不在籍投票即使先不談可能引發的弊病，讓一些長期不在家鄉的人，連投票那天都不回家，直接在外決定家鄉民意代表，真覺得這樣是政治上的進步嗎？例如長期在台北工作的人或學生，天天看著諸多偏頗的新聞、被演算法控制的臉書，直接在遠方參與決定南高屏甚至外島，接下來四年的民意代表或首長，他不認為這是進步，而是「用進步包裝的大退步」。

不過「美國台灣觀測站」共同編輯、東吳大學政治系助理教授陳方隅於臉書指出，討論明明是「針對公投」​，而且明白講說「通訊投票不處理」​，網路上批評的人是單純還沒看內容就先拿別的事情來罵一罵？​陳方隅也認為，全國性的議題到哪裡投到底有什麼差？「全國性的議題，在工作地就無法關心，一定要回到戶籍地才能關心？平常住在工作地，投票日回到戶籍地，就代表很關心？」

不在籍投票分成哪幾種？台灣採行的是哪個？

不在籍投票的方式分成很多種，有通訊投票、特設投票所投票、提早投票、移轉投票、或網路（ 電子）投票等方式。

行政院會在9月30日通過《全國性公民投票不在籍投票法》草案，採用的不在籍投票方式是「移轉投票」，選民在投票日當天若無法回到戶籍地投票，只要在事前的規定時間內，向戶政機關申請，就可以在投票日當天，就近移轉到工作地或求學地投票。

台灣「移轉投票」已有實施經驗，現行投開票所工作人員就得以在工作地投票，草案開放所有具投票權人，得在投票日前60日前申請不在籍投票，但僅開放境內申請。

立法院內政委員會11月審查政院版「全國性公民投票不在籍投票法」草案，但朝野協商只達成採取「移轉投票」的共識、通過4條條文，其餘提案和條文都將保留至立院黨團協商會議。

時代力量黨團當時提出附帶決議，要求中選會應在公民投票不在籍投票法公布後，同步實施電子連署系統。中選會主委李進勇對此強調，不敢保證能夠在該法公佈後同步實施電子連署系統，但相關資安測試以及維護標案已在進行中。

不在籍投票在公投後再次浮上檯面，討論越來越熱，趙怡翔本人昨日於臉書回應，表示感謝大家參與這項公共議題的討論，並說明自己會提出不在籍投票，是因為他長期也是無殼蝸牛，雖然在台北出生、長年在台北工作，但因為住宿都是租的，戶口必須掛在遠在高雄的外公家。每當選舉到了，就會遇到花錢才能投票這個問題，身邊也有朋友因為存款不足買車票回家，選擇不參與公投。趙怡翔認為，對民主國家來說，錢跟距離絕對不能成為參與民主程序的門檻。

趙怡翔也強調，他非常反對通訊投票，也就是開放郵寄投票，強調自己支持行政院今年9月推出的「移轉投票」，讓有投票權人親自在投票日前往投票所投票。他認為在投票所投票可以保護投票程序的完整性，同時也確保安全性。基本上，投票程序不會變，但因為工作、就學因素在外縣市的合法選民，可以有投票機會。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範