2021/12/21,
國際

雷伊颱風重創菲律賓中南部，40萬人疏散與375人罹難

雷伊颱風重創菲律賓中南部，40萬人疏散與375人罹難
超級颱風雷伊橫掃菲律賓中部和南部，釀慘重災情。 施亞高島（Siargao）一處社區四處只見斷垣殘壁。 （Espoir小學提供）Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

12月16日，颱風「雷伊」重創菲律賓南部與中部地區，造成至少375人喪生、56人下落不明，還有500多人受傷，超過40萬人住家遭毀。

（中央社）菲律賓今年最強颱風雷伊（Rai）帶來嚴重災情，至少375人罹難與數十萬人無家可歸，慈善機構呼籲外界伸出援手，菲國軍方正全力運送飲用水和糧食到災區。

法新社報導，颱風「雷伊」重創菲律賓南部與中部地區，造成至少375人喪生與數百人受傷，摧毀各地木造房屋、將樹木連根拔起和造成斷電。

「雷伊」16日以超級颱風之姿襲擊菲國，聯合國報告稱，災情最嚴重的地區遭「徹底破壞」。

民答那峨島（Mindanao island）北蘇瑞高省（Surigao）一位天主教主教告訴一家教會經營的新聞機構：「我一生中從未遇到這樣的颱風，說超級還不足以形容威力。」

國家災難機構表示，超過40萬人住家遭毀，正與親人一起在庇護所避難。

受創最嚴重的島嶼之一保和省（Bohol）省長黃嚴輝（Arthur Yap）在臉書表示，當地至少94人罹難。保和島是熱門旅遊景點，以海灘、巧克力山（Chocolate Hills）和眼鏡猴而聞名。

當局已派出數千名軍警與海岸防衛隊人員，為風災倖存者運送食物、飲用水和醫療用品，這些民眾迫切需要基本物資。

菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）今天表示：「我已指示（軍方）部署所有可用的船隻、飛機、卡車，將救援物資運送到災區。」

紅十字會（Red Cross）也向施亞高島（Siargao）和保和島提供救援物資，呼籲外界捐助2200萬美元經費來協助救援與重建，英國已響應捐款100萬美元。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下的旅遊限制，這些熱門旅遊景點正努力從遊客數銳減後復甦。

災區居民急需食物飲用水

《中央社》報導，菲律賓今年最強颱風雷伊（Rai）帶來嚴重災情，死亡人數於已增至375人，絕望的倖存者懇求外界趕緊提供飲用水和食物。

菲律賓紅十字會（Philippine Red Cross）表示，超級颱風雷伊嚴重損壞民宅、醫院和學校，沿海地區猶如經歷「全面屠殺」。

這次颱風掀翻屋頂，吹倒樹木和混凝土電線桿，木造房舍化為碎片，且作物全毀、村莊淹水，讓人不禁與2013年超級颱風海燕的災情做比較。

在重災區濱海城市蘇瑞高（Surigao），街頭小販亞松森（Ferry Asuncion）說：「我們的處境十分絕望。」他表示，居民亟需「飲用水和食物」。

警方表示，這次風災至少造成375人罹難、56人下落不明，還有500多人受傷。

颱風雷伊襲菲律賓 施亞高島民房屋頂遭掀翻
Photo Credit: 中央社
超級颱風雷伊橫掃菲律賓中部和南部，釀慘重災情。 施亞高島（Siargao）一處社區屋頂全被掀翻，呈現殘 破景象。 （Espoir小學提供）

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範

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