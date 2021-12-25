黃國珍《解讀者》：《獅子王》就是「王子復仇」的老哏，為何依然獲得廣大觀眾共鳴？

文：黃國珍

每次探究問題、提出解方 都是解讀者自我成長的歷程

《獅子王》的故事並不複雜。影片開頭，非洲大地的榮耀王國在曙光中慶賀獅王木法沙迎接新生兒子辛巴。身為小王子，辛巴在大家的呵護與關愛中逐漸長大。與此同時，獅王木法沙的兄弟，也就是覬覦王位的刀疤叔叔，算計著要如何奪取木法沙的權位。後來，刀疤叔叔利用木法沙保護辛巴的時機，將自己的兄弟推下懸崖，並怪罪可憐的辛巴，指責他的幼稚和任性害死了父親。

辛巴帶著無盡的愧疚和痛苦離開榮耀王國。刀疤叔叔抓住機會，成功奪權，當上榮耀王國的國王。離開榮耀王國的辛巴，流落到陌生的森林，狐獴和疣豬接納他並結為好友，辛巴從此過著不屬於他的生活，甚至刻意遺忘原本的身分，以「hakuna matata」（出自於非洲斯瓦希里語，意思是「不用擔心」、「沒有問題」）的態度，刻意忘記過去的傷痛，過得很愜意。直到獅群中的兒時玩伴娜娜出現，讓他重新認識自己的真實身分與使命，於是他回到榮耀王國，帶領獅群和百獸擊退刀疤叔叔和胡狼，重登獅王高台，讓榮耀王國再次欣欣向榮，生生不息。

解讀的歷程也是自我蛻變的歷程

這故事簡單來說，是我們熟悉的宮鬥奪權和王子復仇的老哏，這類劇情大量應用在許多影視作品中，為什麼《獅子王》依舊獲得廣大觀眾的共鳴？

美國神話學大師喬瑟夫．坎伯（Joseph John Campbell）在一九四九年出版的神話學經典著作《千面英雄》（The Hero with a Thousand Faces）中整理並分析世界各地的神話故事，包括：希臘、斯堪地納維亞、埃及、印地安與中、南美、印度、日本、中國等地，解讀這些神話裡共通的象徵和比喻。坎伯在書中提出「單一神話理論」，認為這些不同區域的神話故事中有共通的結構。

故事的主角從平凡人轉變成英雄，揭示人在面對生命原始的畏懼、迷惘、自我懷疑中，逐步克服挑戰、誘惑，發展出內在巨大的生命力量，接受原有的自己，蛻變出更加完整而美好的自己，並解決外在巨大危機的過程。

坎伯認為，這些神話中英雄冒險旅程所經歷的各種挑戰，對英雄內在心智發展的成形，和宇宙存在於形上的意義相互連結。其中包含人類共有的命題，例如：我是誰？我從哪裡來？死後往哪裡去？我存在的意義是什麼？什麼是善？ 什麼是惡？ 我此生的任務是什麼？ 我跟世界的關係是什麼？ 令神話中英雄困惑與迷失的劫難，幾乎可以用來了解我們遭遇的所有問題。

故事情節中前往未知路途、幽暗森林或地底深處這些向外的探究與冒險，反而讓英雄深入探索個人的心靈深處，在過程中成長、蛻變，從脆弱變為堅強，在絕望、迷失中重獲新生，實際上是一場內在的蛻變旅程。坎伯架構出一套跨文化的心理原型與象徵，分為「啟程」、「啟蒙」和「回歸」三大階段和十七個步驟，稱為「英雄之旅」。

從這觀點來看，我們在人生旅程上，必然要接受試煉，完成生命賦予的使命，成就英雄偉業，對充滿奧祕的宇宙與自身的存在有所醒悟，而我們每個人都是等待蛻變的英雄。當試煉告一段落，所有英雄都帶著全新的自己與身分，回到原本出發的世界裡開啟新生活。這可以讓我們進一步理解，《獅子王》象徵著「英雄之旅」的故事為什麼會引發大眾的共鳴。在主角身上，我們看見自己的處境，也寄情於最終成就英雄事蹟的圓滿結局，那是我們共有的想望與故事。

解讀外在的過程，是穿越內心的試煉

就我過往工作經驗所及，除非是自己熟悉並有大量經驗支持的閱讀，否則現實中許多閱讀或解讀，尤其是面對複雜或陌生的內容，都必須耗費許多時間思考。而且，愈是老練的解讀與分析者，即使面對小問題，也不會貿然下論斷。因為每次探究問題，提出最終解方，都需要經歷困惑、懷疑、檢視的過程，解讀者自己也會在這過程中反思、修正與提升。為了詳細說明，我借用佛洛伊德提出的「本我」、「自我」與「超我」為框架，以坎伯說明生命蛻變的英雄之旅和榮格的個體化歷程，做為轉變與成長的參照。

我在閱讀工作坊中，很喜歡以旅行來比喻閱讀理解的歷程。就一般旅行來說，行程是否帶來深刻的衝擊，對沿途人文風景是否有洞見，無須太過嚴肅的看待。同樣的道理，一般休閒性的閱讀，跟一場書本內容的輕旅行相似，自己覺得愉快、有收穫就好。但有目的性的閱讀或解讀，面對一段未曾見過的內容或問題，就像面對一片未曾探索的黑森林，對行走其中的人而言，是十足的考驗。

如果以原始的「本我」進行閱讀，以愉悅感做為原則，以自己的好惡來判斷，容易導致任性恣意的解讀內容。這樣的閱讀，創造的是自身的快樂，但無助於理解內容或問題。這情況經常出現在孩童或閱讀素養有限的讀者身上。但並非只有缺乏經驗的讀者才會如此，事實上，這情況普遍出現在各個年齡與各種身分的人身上。若發生在有一定身分與影響力的人身上，帶來的影響將更巨大，因為「本我」的欲念凌駕於自身的知識與經驗，將會形成背離客觀事實的判讀，造成表面看來是專業的表現，但結果依舊是「本我」快樂原則的擴張。

「本我」的快樂原則一直藏在內心深處，以難以覺察的方式影響我們。電影《獅子王》中長成為青少年的小獅王，高唱「Hakuna Matata」——「不用擔心」、「沒有問題」，選擇快樂，迴避問題，扭曲真實的態度，象徵「本我」快樂原則的影響。這時候若「自我」能覺察這情況，發現自己受到「本我」影響，讀者就能以「自我」進行心態的調整，用客觀、有規範性的條件，做為閱讀理解與自身監控的依據，降低「本我」在暗影中的影響。電影中辛巴小時候的玩伴娜娜出現，喚醒小獅王面對真實的自我，同時也制約本我的影響。