「龍的傳人」叫一聲「西春美智子」，凸顯王力宏的用心良苦是如此愚不可及

文：長平（中國資深媒體人、時事評論作家，六四記憶・人權博物館總策展人，現居德國）

歌星王力宏被前妻李靚蕾揭露其招妓、劈腿及冷暴力等醜聞，幾招拙劣的還手之後，終於道歉收場。李靚蕾酣暢淋漓地捶打渣男，為很多含恨忍辱的女人出了一口惡氣。但是，父權婚姻體制給女性帶來的壓迫仍然結結實實。王力宏及其家人使用的招數，只是暫時失效而已。

招數之一是給李靚蕾潑髒水，污名其挾子逼婚、貪得無厭。不料李靚蕾並不懼怕，以她比王力宏高超太多的觀念、思維和文筆痛快回擊，並自嘲「都快變網路連載作家了」，意思是橫刀立馬不下陣。同時，廣大女權人士及普通網友也給為她大聲叫好，罵得王家灰頭土臉。

王力宏還陰險地嘗試了另一招，那就是稱呼她已經棄用的日本名字「西春美智子」。儘管王力宏那段文字詞不達意，別字礙眼，暴露了一個「愛國」中文歌詞作者的真實水準，但是不要以為他在遍地玻璃心的新浪微博，曝光一個人的日本血緣沒有過腦子。

這麼多年，他作為一個美國人／台灣人，在那裡能說什麼、不能說什麼門兒清。李靚蕾駁斥道，這樣「只坐實了你是一個無論休養或人品都很低劣的一個人。你希望以此來挑起網友的仇視來控制輿論，但你低估了網友的智商。」

與其說是王力宏低估了網友的智商，不如說他和他的團隊在別的方面都可以很笨，但是在所謂的「簡（體）中（文）輿論場」談論政治必須很聰明。他們顯然知道王力宏自己作為「龍的傳人」水分太大，加上被揭招妓（「嫖娼」）醜聞，不敢戀戰，倉促收場。

不然，他們未見得不會使用一位叫「煙花妹妹」的微博用戶調侃的那一招：「其實王力宏與其詞不達意地說那麼多廢話，不如就回應一句話——我這七年來最大的痛苦以及導致我們婚姻破滅的原因是，李靚蕾是台獨。而我，是龍的傳人。」

「網路」廝殺與「大中國」言說

已經有網友留意到，一個是在台灣定居的美國人，一個是有日本血緣的台灣人，受的是正體（繁體）中文和英文教育，為什麼跑到「簡中輿論場」來吵架？有人嘲笑說：「嚇得廣大中國婦女不敢再生三胎，嚴重影響了我國的三胎政策，我只能說背後CIA和拜登（Joe Biden）的佈局很大，盡力打壓中國人口紅利，細思極恐。」

真實的答案恐怕沒有這麼好笑，但是真的讓人感到恐怖。這場廝殺發生在「簡中輿論場」，並非CIA和拜登的佈局，而是中共「在下一盤大棋」。王力宏不過是其中一枚好用而又好棄的棋子。

這並非危言聳聽。請允許我引用對中國流行文化中的民族主義，有過深入研究的程映虹教授的論述。他在〈港台「愛國歌曲」——意識形態和文化資本的共謀〉一文中指出：「港台音樂資本進入和站穩大陸市場的秘訣在於迎合和推動大陸不斷高漲的民族主義情緒，為此其音樂產品竭力誇張『愛國主義』的姿態，構造出一個『大中國』言說。」

程映虹教授以香港詞作家周耀輝的自述為例，指出所謂港台愛國歌曲並非普通聽眾以為的那樣，出自港台歌手「樸素的愛國感情」，而是來自中國大陸的訂單和港商的主動迎合。劉德華的《中國人》、黎明的《衝鋒陷陣》和謝霆鋒的《黃種人》都無一例外。

周耀輝的自述文章以「龍」來隱喻中國政治，並試圖與「龍」周旋而不得。

可想而知，王力宏拾人牙慧的《龍的傳人》也在此之列，儘管還無從得知是接了訂單還是主動迎合。

「龍的傳人」低幼化

很多人都知道，《龍的傳人》原本是1978年美國與台灣斷交後，台灣大學生侯德健創作的反共悲情歌曲。80年代被中共宣傳徵用。2009年，《龍的傳人》入選中共中央宣傳部推薦100首愛國歌曲。這個例子也可以看出，歷史在中共眼中算個什麼東西？到底是誰在搞所謂「歷史虛無主義」？

程映虹教授指出，「兩黑一黃」（黑眼睛黑頭髮黃皮膚）歌曲是赤裸裸的種族主義宣言，卻被納入中共的「愛國主義」宣傳，作為「宣揚新一代民族精神的勵志歌」。

侯德健訪問中國西北少數民族地區之後，意識到「兩黑一黃」代表不了「中華民族」。在1989年5月27日的香港群星抗議六四鎮壓《民主歌聲獻中華》演唱會上，他現場將《龍的傳人》歌詞作了兩處修訂：把「四面楚歌是姑息的劍」改為「四面楚歌是獨裁的劍」，把「黑眼睛黑頭髮黃皮膚」改為「不管你自己願不願意」。

對這些歷史事實和價值觀，王力宏要麼無知，要麼無良。他的宣傳文章說，他在2000年因改編《龍的傳人》再次爆火。「一經推出，紅遍兩岸三地。王力宏實至名歸的成為大眾的偶像。」

就歌詞而言，王力宏對《龍的傳人》增添了這幾句低幼版的民族主義宣言：「多年前寧靜的一個夜，我們全家人到了紐約。野火呀燒不盡在心間，每夜每天對家的思念。別人土地上我成長，長成以後是龍的傳人。」

看了他和李靚蕾的互懟，我願意相信這幾句歌詞沒人為他代筆。所謂海外華人精英家庭、美國名校高才生，這種文筆和觀念，也只有在被中共宣傳深度浸染和操控的「簡中輿論場」才會「再度爆火」，成為「優質偶像」的代表作。

叫聲「美智子」太沉重

有關資料說，王力宏以R&B與嘻哈音樂曲風見長，輔以饒舌、爵士樂、電子舞曲等不同元素。如果他真的有這樣的「音樂才華」，那也太玷污這些音樂風格了。R&B、嘻哈、饒舌和爵士樂等等，都源自美國黑人對自己的壓迫和痛苦的吟唱，是他們爭取自由和民權的重要依託，卻被他拿來諂媚專制政權。