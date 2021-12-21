中遠海運躍居世界第3再擴大募資，白宮憂北京掌握大量貨櫃、路線數據，謀取國家利益

中國遠洋海運集團（COSCO，簡稱中遠海運）於12月20日，定增發行價格為2.76元/股，募資總額為人民幣14.64億元，布局全球競爭力。中遠海運近年受惠疫情後的海運成長，獲利驚人，躍然成為世界總裝運能力第3位，亞洲則名列第1；不過，中國蓬勃的海運發展，卻引發美國政府擔憂，北京當局恐藉以掌握大量貨櫃、路線數據，謀取國家利益。

中遠海運成長快，躍居全球第3

日前台灣貨櫃商萬海（Wan Hai）於12月2日召開法說會強調，美西塞港情況已經下滑37%，但要完全解決壅塞情況，仍要一段時日。萬海預期貨櫃運輸將維持供不應求，強調進入明（2022）年後整體海運市況仍強勁。

這兩年海運市場一改過往低迷氛圍。目前全球海運市場由20家貨櫃航運公司所主導，根據20呎標準貨櫃（TEU）裝運能力及貨櫃船數量，再加上部分小船、傭船，佔世界總裝運能力的87.1%。

其中，名列第1是丹麥的快桅（Maersk）；第2是瑞士的地中海航運公司（MSC）；第3則是中遠海運，而台灣長榮海運（LSE）名列第7位，陽明、萬海緊追在後。

隨著疫情後，全球海運市場受到調整。《關鍵評論網》訪談長榮海運業內人士指出，近年來由中遠海運的影響力，已經開始增加，並獲得一定程度的市占率，尤其在去（2020）年疫情爆發後，貨櫃市場處於高速成長階段，成功掌握機會。

業內人士強調，雖然台灣沒有任何一家航商可以比擬中遠海運，但是由長榮、陽明、萬海3大台灣籍航商，仍可以與之抗衡，尤其再數年後新船入海後，將貨櫃量將超過中遠海運，但是中遠航憑藉內需市場仍有相當優勢。

中遠海於12月20日公告，定增發行價格為2.76元/股，募資總額為14.64億元。 中遠海發表示，通過本次交易，該公司集裝箱製造資源及布局將得到有效補充，提升整體業務競爭力。

《華爾街日報》報導指出，由於航運不斷攀高的需求，帶來豐厚的利潤，已經引起美國聯邦海事委員會（FMC）等監管單位的注意，加強對市場及大型航運聯盟的監控。

中國加大對全球航運數據的掌控，引發美國政府擔憂

中國不斷加強對全球貨運數據的掌握，美國政府和行業管理人士的注意放到了這上頭，他們擔憂中國恐利用物流資訊獲取商業或戰略優勢。許多船隻、貨物儘管未靠近中國海岸，也能被中國的數據系統捕捉，而這些系統也會跟蹤一些離中國很遠的過路船隻。

貨運業管理人士告訴《華爾街日報》，對貨物、相關資訊的了解，幫助中國更了解全球商業的趨勢，進而成為控制商業的手段。

這個貨物數據系統，最重要的功能是國家交通運輸物流公共資訊平台（Logink, 簡稱，國家物流平台），主導該系統的人稱，此系統為「一站式物流資訊服務平台」。

該平台稱，收到來自中國及全球數十個國家的巨型港口資訊，還有高達45萬筆的客戶訊息。《華爾街日報》報導指出，國家物流平台凸顯西方國家，在海運中的數位化落差。

美國國會美中經濟和安全審議委員會（U.S.-China Economic and Security Review Commission）委員Michael Wessel表示，國家物流平台打開全球貿易的方便大門，但是眾多數據可為一個國家提供安全和經濟的情報。

歐洲最大港口鹿特丹港的數字數據網絡Portbase的商業顧問Mees van der Wiel稱：「國家物流平台帶來的最明顯風險是，由於其對數據的了解，它可以幫助中國公司更快成長。」

業內人士表示，目前全球物流業仍還是以「實體文件」為主，託運方會利用空訊將海運貨物的文件，送到目的地，包含貨運經營商、海關代理和港口運營商，每個單位都使用不同的系統。

除了中國外，整合數據、精簡流程，是全球各航運商正進行籌劃的重要任務：除了收集每日移動的船舶和數百萬個集裝箱的位置、路線等資訊外，且減少污染。而這些計畫多由港口、私營公司展開，但是在許多方面都遇到困難。

業內人士強調，由於物流業競爭激烈，過去通關文件都是各公司的機密，採取小心提防的態度。如今各大海商均邁向數位化，也必須拼命守護著手中的數據，唯恐競爭對手憑藉數據獲得優勢。

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核稿編輯：翁世航