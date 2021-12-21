【圖表】冬至吃湯圓：你知道一顆湯圓熱量多少，怎麼樣吃比較沒有負擔嗎？

每逢元宵跟冬至，就是開心吃湯圓的時刻。當然平常嘴饞時，湯圓也是一道很暖心的甜品選擇。

不過湯圓屬於高熱量食品，要怎麼開心享用又不想造成負擔呢？以下我們依衛福部國健署的資料，提供一些健康不負擔的湯圓建議吃法。

首先，先看看各類湯圓的基本熱量，最常見的市售包餡甜湯圓，芝麻口味一顆大約70.2大卡，花生口味一顆大約72.6大卡，屬於鹹口味的鮮肉湯圓，一顆大約59.6大卡。而沒有包餡的紅白小湯圓一顆大約4.9大卡，有包餡則是約11.5大卡。

因為一碗白飯大約是280大卡，所以約等於4顆包餡甜湯圓，或5顆鮮肉湯圓，或57顆沒包餡紅白小湯圓。所以建議跟正餐搭配享用時，可以減少正餐的主食量，交換攝取的熱量。

另外在製作湯圓料理時，除了湯圓本身外，還常搭配其他配料。甜湯圓料理可能會搭配紅豆、花生或酒釀等，鹹湯圓料理則會搭配肉片、大骨湯或油蔥酥等等。

而這些配料則都會增加料理的總熱量，建議可以用其他食材更換或更換料理方式，減少吃進去的熱量。

甜湯圓料理中的甜湯原本是直接加糖，建議可以將糖減量，改添加龍眼乾、紅棗、枸杞、肉桂等提味。而酒釀湯圓建議可以減少酒釀，多添加桂花提味。如果是另外添加紅豆或花生，則也可以用減少正餐的主食量方式做交換。

而鹹湯圓料理在製作時，如果有使用大骨湯，建議可以將大骨湯先去油，或用青菜湯取代。另外增加的配料，肉片或肉絲建議改選擇瘦肉，青菜與香菇的比例建議增加，用來提味的油蔥酥可改用麻油提味。

以上幾種方式歡迎大家試試看，若是你有其他更好，滋味更棒能減少負擔的料理方式想要分享，歡迎在下方沙龍留言分享。

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核稿編輯：楊士範