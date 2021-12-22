尋物神器變成跟蹤道具？國外女性深夜開車回家，發現車子被黏了一顆AirTag

文：Chris

號稱「防丟神器」的AirTag已經上市一段時間了，相信有的讀者已經透過AirTag找回失物，感受到它輕巧卻強大的便利性。

但這份便利現在卻被越來越多不肖份子所利用。最近美國有一個關於AirTag的事件開始在Twitter上瘋傳，@Sega__JEANAsis這位女性有天晚上要從酒吧開車回家時，她的iPhone在路上開始跳出「在你附近偵測到AirTag」、「這個AirTag的位置可以被所有者看到」的訊息。

一開始Jeana以為這是誤報，她以前也有在人潮眾多的地方收到這些AirTag通知，可能只是碰巧經過了哪些AirTag在附近。但Jeana越開越毛，因為接下來的30分鐘內AirTag不斷跳出來，但這時半夜2點的路上附近根本沒遇到一台亮著的車。

她一開始有檢查她的包包跟車廂裡，但找不到AirTag。於是她最後決定不回家，去了別的地方，後來給人檢查時才發現前輪輪拱裡被黏了一顆AirTag。

這聽起來很像都市傳說，但的確最近開始傳出不少有關AirTag的竊盜事件。這個月月初加拿大約克區的警察就發表報告，發現有越來越多汽車賊使用AirTag來鎖定值錢的車。他們會先在公共場所物色下手對象，黏一顆AirTag在車主難以發現的地方，透過AirTag知道車主家裡住哪再趁機行竊。

在Jeana的故事裡，我們不知道歹徒真正用意是想偷她的車還是別的，但還好Jeana警覺心很強。假設今天Jeana不是用iPhone、沒在Android手機上裝反追蹤APP 或是直接回家，恐怕就會讓自己更危險。

AirTag本身有離開持有人8小時後開始發出聲響、AirTag待在非本人附近持續跳出警告等兩個反追蹤機制。目前台灣是還沒有類似案件傳出，但還請各位讀者看到這篇新聞後多加注意。

本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航