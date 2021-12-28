《思想經濟學》：領導力是天生的嗎？領導人面對不完整的資訊時又該怎麼辦？

文：維卡斯．夏哈（Vikas Shah）

Q：領導人是天生的嗎？

克里斯．哈德菲爾上校（第一位在太空漫步的加拿大人）

演化的隨機性，讓我們每個人，每隻狗甚至是每棵樹都帶著不同的優點和缺點降生到這個世界。有些人的確可能比較適合擔任某種領導角色，但不會只有他才是完美或獨一無二的領導人。其實我們每個人都是需要琢磨的璞玉，都需要經過歷練，不斷的改進就能變得更好。

我們常常在某些緊急狀況下才會發現自己的特點，例如碰上火災或有人需要緊急醫療救助的時候，我們才會發現自己從來都不曉得的領導力。所謂「領導」的就是做出改變的能力：「好，我要負起責任改變某件事！」也許這只是你個人生活中的一件小事，但也可能是影響無數人的大事。

我在少年時代就對領導力感興趣。我認為所謂的領導力，就是領導人運用某些方法帶領大家完成任務的藝術。我當然不是天生的領導人，我跟大家一樣，只是天生擁有某些特質，也需要閱讀、觀察和學習。我慶幸自己曾接受訓練，讓我觀察到很多好領導人和壞領導人，再經過檢討和把握自身優點，才能成為領導人。其實我們每個人內在都具備某些領導能力，其中的美好之處就在於此，不管你是八歲或八十八歲，都不會限制你的領導力。

我在寫這本書的時候，全世界正面對承平時期最大的經濟和社會挑戰：新冠病毒大流行。從商業角度來看，許多國家和全球市場幾乎陷於停頓，大多數企業都面臨不確定的壓力和極大的波折起伏。身為領導人的你，在這種情況下不可能做出長期的策略決定，只能調整領導態度來應對危機，與團隊同心協力，度過難關。

Q：領導人面對不完整的資訊時該怎麼辦？

喬克．威林克（美國海軍退役軍官、作家）

我認為這種時候不要做任何重大決定，而是盡量朝著正確方向做出一些最小的決定。我如果想知道有沒有人躲在門後，那就不應該把它炸開，而是退後一步，把門打開一點點，讓光線可以照進去。有看到什麼動靜嗎？沒有！那好，再把門打開一點。就這樣一步一步來，直到最後幾乎能看見整個房間，而我甚至都還沒進到裡面呢。這時候可以查看裡面有沒有陷阱或絆腳的繩索，等到我們做了所有應該做的事情，才會走進房裡，確認裡頭到底有什麼。

做出那些最小的決定會讓你以為自己的決斷很明快，但其實那只是由一些很小的決定慢慢累積起來。在商業世界中也是如此。如果想拓展新市場，不會一開始就買下三棟大樓和聘請一百名員工。你會先開個小商店，然後再開第二個、第三個，接著才會租下整間房子，如果一路順遂，才會買一棟辦公大樓。你不能貿然投入。要做出成功的決策，就是先決定一些小事，邊做邊改，就會愈來愈好。邁向成功的過程，其實就是由這些方向正確的最小決策組合而成。

Photo Credit: NASA/Robert Markowitz @Wikimedia Commons Public Domain 克里斯．哈德菲爾。

克里斯．哈德菲爾上校（第一位在太空漫步的加拿大人）

領導人都要面對資訊不足和不完整的狀況，我們在做決策時，誰也不可能擁有所有必要的資訊，所以關鍵在於你的個人能力，就算資訊不完整，你還是要能夠做出必要的判斷。就以航空母艦的指揮官來說，他們在任何時刻都不會掌握所有必要的資訊，就算如此，在指揮船艦時並不能碰運氣，隨機做出決定。這些艦長能指揮價值數十億美元的航空母艦並承擔許多人的生命，代表他們已經擁有絕佳的實務、技術和學術經驗，能在必要時做出決策，決定是否改變航向、派機升空或判斷是否遭遇威脅。

我們身為領導人，對於自身能力絕對不能自滿，並且必須不斷的學習和改進，冀求自我完善。如果我們在考試前大家都很努力認真就有機會考一百分，但如果六個月以後才來應考，也許就考不了一百分，因為我們可能已經忘記重點，或者是系統出現變化、規則有所更改，甚至是連自己都跟以前不一樣。你要記得，沒有任何系統是固定不變的，而且職位愈高、責任愈大，對於技術知識和領導力的自我要求也更重要，必須不懈的追求自我改進的方法。

記得以前在太空站曾發生一起事故，當時太空站的液態氨正在迅速外洩。液態氨是太空船必要的重要冷卻劑，在它漏光之前我們必須做出很多決定來解決問題，但時間非常緊迫，我們沒有足夠的資訊，只能依據多年來的準備和經驗，迅速制定計畫。太空船上的每個成員都有太空漫步的資格，而且在職業生涯中一直研究各種系統，所以我們擁有必要的理解力和精密技巧，可以解決一些難以避免的重大問題。但是不管受過哪些訓練，也絕對不能保證能解決各種問題，尤其是我們不曾模擬過的問題。但是經由培訓和專業準備，我們才能在破紀錄的時間之內完成維修。

理查．席瑞夫爵士將軍（英國退役陸軍高級軍官兼作家）

命令指揮的核心條件之一是，就算面對不完整的資訊，我們還是要能及時做出正確決定。這是我們透過訓練、教育和最重要的經驗，逐步發展出來的領導力。我們也要開發直覺，能夠以直覺感應到現在的時機是否正確。軍方的原則就是，除非你可以證明自己有能力，否則就不可能更上一層來擔任更高領導人和承擔新責任。一名軍官一開始也許擔任排長，指揮三十名男女士兵。在獲得更多經驗、更多磨練和更多培訓之後，也許可以指揮一個擁有四個排的連隊。

隨著時間的歷練，接著也許能指揮四、五個連隊組成的營或團。接著，如果能夠證明自己的能耐，也許可以擔任旅長，指揮四到五個軍團。在整個過程中，我們都要在各個不同的階段證明自己的能力。我們擔任領導人需要經過思考、培訓和教育，這對優秀企業領袖、一個小兵或任何部門的人也一樣重要。

書籍介紹

本文摘錄自《思想經濟學：當代136位精英的思想交鋒》，天下文化出版

作者：維卡斯．夏哈（Vikas Shah）

譯者：陳重亨

與當代頂尖人物暢談塑造人類文明的七大主題

以多元、跨域的觀點來思考世界脈動與未來進程

維卡斯．夏哈是超高人氣網站「思想經濟學」平台的創辦人，也是成功的企業領袖和關懷社會的慈善家。他憑著好奇心和努力不懈的決心，訪問到許多大型媒體都不一定有機會採訪的傑出人物，包括：