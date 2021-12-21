烏克蘭前總統被控協助親俄份子出售煤礦，叛國、協助恐怖組織最多恐關15年

烏克蘭前總統波羅申科（Petro Poroshenko）因為協助親俄羅斯的分離主義份子出售煤炭到首都基輔，因此被烏克蘭國家調查局質疑叛國、以及協助恐怖組織活動。

根據《半島電視台》報導，國家調查局在一份聲明中指出，波羅申科在其2014至2019年的總統任期內，協助頓內次克（Donetsk）人民共和國以及盧甘斯克（Lugansk）人民共和國，售出價值15億荷林夫納（約15.32億新台幣）的煤礦到基輔。

在2014年克里米亞歸屬公投通過後，克里米亞自治共和國以高支持度從烏克蘭獨立、加入俄羅斯聯邦，當時烏克蘭的兩座大城頓內次克與盧甘斯克，也紛紛宣佈成為獨立國，並被親俄的分離主義武裝份子控制至今，雙方的衝突至今已經造成1萬3000人死亡。

《半島電視台》指出，在分離主義份子佔領了產煤的地區以後，烏克蘭面臨燃料短缺。烏克蘭執法單位在10月指控親俄議員梅德韋丘克（Viktor Medvedchuk）於波羅申科執政期間和官員勾結，從這些分離主義份子所控制的地區購買煤礦，作為提供他們資金的方式。

如果波羅申科的罪名成立，將可能面臨高達15年的牢獄之災。

糖果公司老闆踏入政界，從前親歐卻被扯進親俄叛國案

波羅申科出身商界，他是如勝糖果集團（Roshen）的創辦人，這家公司生產各式各樣的高級糖果、巧克力、餅乾和蛋糕，是歐洲最大的糖果生產商之一。他在1998年開啟政治生涯，選上烏克蘭議會議員，之後又陸續在前總統尤申科（Viktor Yushchenko）內閣擔任國安部長、外交部長等等。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

在烏克蘭發生克里米亞公投、頓內次克和盧甘斯克獨立衝突後，波羅申科在2014年選上總統，同時，親歐洲國家的政黨在民調中取得領先，因此，議會通過法案，烏克蘭放棄「不結盟國家」地位，並以加入北大西洋公約組織為目標努力。

不過，這名過往明顯傾向歐盟和北約的前總統，如今卻被牽扯進親俄份子的叛國案。

日前，一名烏克蘭親俄的議員和前能源部長，也被列入此案的嫌疑人。波羅申科的親信、前烏克蘭議會議長圖爾奇諾夫（Oleksandr Turchynov）則力挺這位前總統，認為他沒有做錯任何事情。他甚至指控，這是在現任總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的命令下所捏造的案件，「這像過去的所有案件一樣成為一場鬧劇。」

波羅申科所屬政黨「歐洲團結」也指出，這些指控只是為了轉移人們對當今政府失職的注意力。

《半島電視台》指出，歐洲團結表示他已經離開烏克蘭，前往計畫好的旅行。因此，烏克蘭官員上週表示，還無法親自傳喚他進行訊問。

根據《俄羅斯衛星通訊社》的報導，圖爾奇諾夫認為前總統一定會回國。但波羅申科的律師諾維科夫23日在電視台直播節目上，被問到波羅申科會不會回國時回應：「不會，他為什麼要去？兩張傳票的格式都不對：一張試圖在週五（17日）交給他；另一件是今天夾在他（房子）的圍牆門（隙中）。」

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範