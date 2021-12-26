重機就是安全沒保障的「肉包鐵」？重機上國道法案早已通過，為何遲遲不落實？

文：賴宏恩（政治大學傳播系學生）

在今年10月19日，立法院通過由立法委員葉毓蘭等委員所提出的臨時提案，要求交通部在三個月內公告開放大重機車通行路段。提案內容提到，早在2007年三讀通過的《道路交通管理處罰條例第92條》，明訂550CC以上大型重機車得行駛國道高速公路。至今卻僅開放國道3甲路段，其餘皆未開放。

事實上，重機在台灣飽受汙名化之苦，常見的刻板印象有飆車、鑽車縫、引擎聲造成噪音汙染等。但當我們放下成見思考，其實在普通小客車中，我們也能見到類似的情況，汽車飆車、插隊、引擎聲汙染的新聞同樣層出不窮。但由於重機的數量在台灣遠遠少於汽車，所以對於汽車違規已習以為常的我們，沒辦法以同樣角度看待重機違規這件事。

當出現「害群之馬」時，重機的違規問題就很容易被放大檢視，負面印象也因此如漣漪般擴大。

一拖再拖，政府對於開放重機高速公路路權有什麼考量？

有鑑於對於重機的刻板印象，即使立法院在2011年三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正，允許有條件開放550cc以上大型重型機車行駛高速公路，並在附帶決議中建議交通部，開放國道6號、國道8號及國道3號新化以南路段作為優先開放試辦路段，但最後對於開放重機路權卻沒有任何進展。

政府的考量，一是決策要符合民意，二是要保障人民權利。在高工局2020年的民意調查中，有六成民眾反對大型重機上國道，贊成全面開放比例更不到一成。這使得政府退卻，以民意基礎及連任目的為優先考量的各執政黨，固然得小心翼翼的面對這個議題。再者，許多專家認為，台灣的道路設備及行車觀念（包含汽、機車）都不夠成熟，混駛的情況可能造成頻繁的混亂與事故，無法保障用路人安全。

Photo Credit: 中央社

話雖如此，許多重機騎士認為，重機也是一項交通工具，不應受到歧視，且重機騎士應有的路權是其應有的權利，不應受到民意的限制。重機體積、排氣量皆較汽車小，不僅能將道路使用最大化，舒緩一人汽車所造成的塞車問題，還可以減少碳排放量，維持環保。對於繳納與小客車相同稅額，卻遲遲無法享受相同權利的他們來說，實是既無奈又無力。

要達到完全開放的程度，法規、保險、道路規劃都有值得努力的地方

首先是法條的制定。重機不普及的台灣，大型重機的相關法條仍未完善，這部分可參考已經成熟的美國、德國、日本等國家來研擬、制定。

以日本為例，法規規定高速公路的內線車道為超車道，外側車道則為行車道，此可有效解決塞車問題，避免龜速車阻礙通行，也可提升超車時的安全性；還有一項規定是，在高速公路雙載的大型重機騎士，必須持有駕照三年以上，且部分繁忙路段不開放雙載。

德國在考駕照方面非常嚴謹，考照人須自費參加駕訓班、急救課程，駕訓班的練習除了技巧練習，還包刮城市道路駕駛練習、高速公路駕駛練習，讓駕駛人能有實際的道路駕駛經驗。另外，德國從從駕訓班到駕照考試的費用約為1500歐元（約47000台幣），並非人人皆可負擔的。

再來是保險理賠的問題，也是開放前該重視的議題。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

以美國為例，除了基本的身體傷害保險、財產損害保險、醫療費用補償等，高階一點的保險還包刮天災險、竊盜險，還有當肇事方重機駕駛未投保或是無能力負擔賠償，受害重機駕駛也能獲得保險公司賠償的保險。

還有是觀念缺乏，大眾對於重機的不熟悉會提升事故的發生率，此則有待政府及相關民間團體的宣導，增加用路人對重機的有關認知。像是日本的重機車隊常會自發進行道路安全宣導，除了可以加強用路人的正確駕駛觀念，也可以改善社會對於重機的不良印象。

最後是道路設備問題，鑑於台灣部分路段的馬路不甚平整，易致使摔車等事故，甚至還有道路邊界鋼板不夠牢固等問題，同樣是急需解決的障礙，有待政府在各方面持續努力，讓重機上國道的政策願景可以盡快完全實現。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航