【專訪】舞團創辦人陳柏均、街舞選手孫振：霹靂舞即將躍上2024巴黎奧運殿堂，希望台北成為美好的舞蹈城市

文：林佳蕙｜攝影：陳冠凱、黃星耀｜圖：陳柏均

台灣致力推廣霹靂舞（Breaking），並培育不少優秀選手登上國際舞台，如今國際奧林匹克委員會（IOC）正式宣布將霹靂舞納入2024年巴黎奧運比賽項目，讓台灣霹靂舞選手也有機會在國際體育最高殿堂嶄露頭角。藉由舞蹈工作室創辦人陳柏均和新一代街舞好手孫振的對談，帶讀者認識台北霹靂舞的發展現狀與展望，並分享台北有哪些接觸管道。

Photo Credit: 台北畫刊提供，陳冠凱攝影 陳柏均，HRC舞蹈工作室與舞團創辦人，曾拿下2016年「B.I.S世界街舞大賽」冠軍，現為世界舞蹈總會顧問之一。

Photo Credit: 台北畫刊提供，陳冠凱攝影 孫振，於國內霹靂舞國手選拔積分賽數度稱王，有望成為國手、接受培訓並參與2024年巴黎奧運。

透過舞蹈找到人生方向

台北知名舞蹈工作室「HRC」創辦人陳柏均和霹靂舞世界級賽事Red Bull BC One Cypher Taiwan台灣冠軍孫振，最初只是因為捨不得放棄年少時期的興趣而持續練舞，從未想過原屬街頭次文化的霹靂舞也會受到國際頂級賽會⸺奧運的重視，讓頂尖舞者有機會在更大的世界舞台展現自我。

電視上播放的流行歌曲與舞蹈表演，是兩人對霹靂舞萌生興趣的開端。陳柏均仍記得1993、94年間在電視上看到偶像團體「L.A. Boyz 」的霹靂舞表演，「那個年代，一般大眾還無法接受在地上翻滾的舞蹈動作和鬆垮的穿著，但舞者身上所散發叛逆又自由奔放的氣息，深深吸引了我。」

年少的陳柏均曾是令師長頭痛的學生，打架、鬧事一樣不少，但對霹靂舞充滿熱忱的他，後來把所有精力都放在舞蹈上，藉由街頭比舞宣洩年輕氣盛時的情緒與壓力，他認爲舞蹈讓自己和許多迷途的少年走回了正軌。

目前就讀台北市立大學運動藝術學系的孫振，則是受到歌手黃立行的影響而進入霹靂舞的世界。「小時候在他的MV裡看到有人做『鞍馬』的動作，這樣結合運動元素的舞蹈動作，我覺得很酷，且一看就知道很不容易，而我就是想學一般人不會的東西。」

大學以前的孫振都在家中自學，從小父母就鼓勵他盡情探索自己的興趣，當他決定投身舞蹈的那一刻起，即獲得家人的全力支持。自12、13歲開始，他每天練舞長達八小時，但他不以為苦，且上台表演和比賽的經驗，也使他克服自己內向、害羞的個性，他說：「學會一招後，就只想趕緊再學下一招，不知不覺中便學會了很多，我是以這樣的熱忱和動力一直練到現在。」

Photo Credit: 台北畫刊提供，陳冠凱攝影

講求技巧與即興創意

陳柏均指出，相較於其他街舞，霹靂舞除了有明顯的地板動作，在不斷創新的過程中，也結合了體操、現代舞、功夫、騷莎舞、拉丁舞、哈薩克舞等多種元素，內涵非常豐富。

陳柏均提到，台灣自1980年代初期就引入霹靂舞，「演員甄子丹在《情逢敵手》這部電影裡也跳了霹靂舞，這當中除了霹靂舞，還包括機械舞（Popping）和鎖舞（Locking）的元素。」

他進一步解釋，早期大家未將霹靂舞與其他類型的街舞進行明確的分野與定義，兩者近乎同義詞，「直至今日Breaking被納入奧運項目，需要制定正式的中文名稱，我們認為霹靂舞正是最適合的譯名。」

而在過去網路尚不發達的年代，大家若有機會取得新的影像片段或發現新招式，就算不知道確切的技巧，也會堅持把動作練起來，「以前不像現在有專業老師指導舞蹈方法及訓練模式，我們不太知道該怎麼轉動身體，也不知道該買哪種材質的頭轉帽（街舞專用配備），即便扭到脖子還是堅持要練，我甚至曾在練後空翻的過程中受傷，一整年都不能跳舞，但跳舞不該是件這麼危險的事，尤其現在有許多專業的師資提供正確的指導，能以較安全的方式學習。」

除了著重技巧，霹靂舞者還得具備創意發想以及隨音樂即興舞動的能力。霹靂舞的比賽現場大多是由DJ隨選播放歌曲，讓舞者憑藉著平時鍛鍊的基礎，結合歌曲的曲風與類型進行即興演出。因此，霹靂舞者平日除了得勤練動作外，也得培養自身對於音樂與節奏的敏銳度，提升臨場反應的能力。

霹靂舞於2018年青年奧林匹克運動會首度被列為競賽項目，並被納入2024年奧運正式比賽項目，陳柏均與孫振和眾多舞者一樣，希望在這樣的國際賽事中，能保留這項舞蹈原有著重創意與臨場反應的自由精神。

目前規畫的霹靂舞項目，不似一般體操比賽可預先編排，評量重點除了技巧，更著重參賽者的臨場反應。孫振說：「我們B-Boy一直在追求原創，奧委會希望維持霹靂舞在街頭誕生的藝術性，因而未來評量方式也會跟其他項目很不一樣，不採分數制，而是以評審的票數論輸贏。」

成為催化霹靂舞的國際大城

霹靂舞近年漸受國際重視，熱愛霹靂舞的陳柏均與孫振對此表示樂觀其成。他們認為，台北市自2005年開始舉辦「捷運盃街舞大賽」後，許多原本對於次文化帶有負面刻板印象的家長開始改觀。

此外，台北捷運公司還曾於2018年加碼舉辦國際街舞表演「超硬電司趴」，邀請許多國際專業舞者來台與會，也提供彼此切磋與觀摩的機會，使台北市成為培養國際好手的理想城市。

孫振說：「小時候跟我一起練舞的朋友，漸漸一個接一個不再跳舞了，因為爸媽覺得他們不是在做什麼好事情，但跳舞其實帶給我們很多正向的影響，只要一起跳舞，彼此都是平等的，透過跳舞我克服了自己內向的個性，也找到了自信。」

在台北創辦「Taipei Bboy City」國際街舞賽的陳柏均，看著這項賽事逐漸成為每年吸引四、五百名外國參賽者來此比賽的國際舞台，並成為世界唯三獲青年奧運會認定、獲取2018年青年奧運選手資格積分的國際街舞賽事，他認為台北市有非常適合街舞發展的環境，像是中正紀念堂、國父紀念館、花博公園或西門町電影主題公園等空曠場地，方便舞者聚集練習，不像在其他國家，他們總是得開車到很遠的地方才能找到適合的練習場地。