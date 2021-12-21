光洋科經營權之爭：董座鬧雙胞，經濟部不同意變更，戰線再延長半年

台灣靶材大廠——光洋科（Solar Applied Materials）經營權之爭已有初步結果，經濟部表示，光洋科董事會11月5日以臨時動議提案解任原董事長馬堅勇，經濟部以不具備突發緊急情事，或正當理由的例外情事，不符合法規等事由，不同意變更。

經濟部否准光洋科解任董事長、補選董事長

今（2021）年11月5日，光洋科召開董事會，會議中光洋科董事昇原投資公司法人代表，對光洋科股東台鋼派發動突襲，提出臨時動議，要求提前在12月27日召開股東臨時會。

在兩邊攻防下，最後會中決議撤換董事長馬堅勇，由玉璟公司代表王炯棻擔任董事長。王炯棻當時表示，因為馬堅勇未經董事會同意，私自展延光洋科與新創環保公司不動產買賣契約，並於財報中隱匿增補協議，蒙蔽董事與公司股東，損害公司利益，顯已不適任董事長。

對此，光洋科11月7日發布重大訊息指出，董事會以臨時動議方式解任董事長職務明顯違法，馬堅勇仍為董事長；王炯棻陣營則在11月9日向經濟部遞送解任原董事長及補選新董事長變更登記。

《關鍵評論網》詢問商業司科長強調，這個案子涉及「公開發行公司董事會議事辦法」，因此請求涉及該辦法的主管機關金融監督管理委員會（簡稱金管會）釋疑。

他說，金管會釋函提到，當初王炯棻以「涉及財報不實」等行為撤換馬堅勇董事長一職，卻沒有徵詢過專家意見，錄音檔案中也無討論過程，所以金管會難以確認該董事會內有「突發緊急情事或正當理由」。

科長指出，而且根據辦法所示，必須有突發緊急情事或正當理由，才可以「例外」以臨時動議方式提案，而種種事證明確，逐不予王炯棻登記，而後續兩派公司的攻防，皆以依照公司法等相關法令進行。

光洋科經營權之爭：兩大國際機構各挺一方

光洋科紛爭自11月初至今，戰火仍未止歇，各陣營均有支持者，也發動一波又一波的媒體攻勢，以馬堅勇為首的公司派，指控台鋼為主的市場派為「禿鷹」；台鋼市場派則回擊，公司派將「關鍵技術轉移中國公司」，傷害光洋科。

光洋科內部兩派，各自訂定12月24日、12月27日，兩日舉行股東臨時會改選五席董事及四席獨立董事，進行經營權攻防，但遭到智慧財產及商業法院於12月8日裁定，兩場股東臨時會禁止召開，指出雙方均未釋明董事、獨立董事有何違法。

智慧財產及商業法院強調，任期於明（2022）年6月27日屆滿，股東得於表定時間明年5月18日，進行全面改選董事、獨立董事，再加上看不出有召開股東臨時會的必要及急迫性。

科長指出，如果雙方沒有完成抗告，一切依照公司法而定。這意味著光洋科經營權之爭，戰線將再延長半年。

不過，光洋科兩大國際外資投票顧問機構Glass Lewis與ISS分別於上周發布報告率先表態支持對象，其中Glass Lewis支持公司派馬堅勇團隊；ISS則支持大股東台鋼集團。

Glass Lewis認為，台鋼派前獨董吳美慧召集的股臨會理由薄弱，企圖混淆投資人，因此對於台鋼派提名人全部都將反對，再加上台積電（TSMC）曾以公開信支持馬堅勇所領導的團隊，透露出不尋常的訊息。

ISS則表態支持，大股東台鋼集團推薦的董事、獨立董事過半席次。ISS強調在在公司治理最佳實踐上，光洋科目前缺乏財務專長的董事成員，因此建議股東以每個候選人的資格與經驗來進行評估。市場也將持續關注，光洋科的後續動向，是否將牽連到半導體供應情況。

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核稿編輯：翁世航