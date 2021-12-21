2021/12/21,
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埃及人權社運人士才服完5年刑期、又再被判5年，這次因「散布假消息」入獄

埃及人權社運人士才服完5年刑期、又再被判5年，這次因「散布假消息」入獄
Photo Credit：Reuters / 達志影像

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人權組織指控，自從埃及總統塞西（Abdul Fattah al-Sisi）2013年上任以來，就不斷壓制任何形式的異議，有數以千計批評政府的運動者或者人權律師被拘留。

埃及人權運動者阿拉・阿布德・法塔（Alaa Abdel Fattah）近日因「散布假消息」的罪名被判5年有期徒刑。同時，人權律師穆罕默德・巴吉爾（Mohammed al-Baqer）以及部落客「Mohammed "Oxygen" Ibrahim」也因為相同的原因，被判處4年刑期。

從埃及2019年9月發生大規模的反政府抗爭以來，這些人就被拘留至今，超過了埃及法律規定的拘留期限。當時，埃及當局對示威者使用實彈、橡皮子彈和催淚瓦斯，並逮捕了至少2000名示威者、圍觀者、記者、學者和律師。

根據《BBC》的報導，人權組織指控，自從埃及總統塞西（Abdul Fattah al-Sisi）2013年上任以來，就不斷壓制任何形式的異議，有數以千計批評政府的運動者或者人權律師被拘留。國際特赦組織則表示，週一的判決是「對正義的嘲諷」；保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）則認為這是完全無法接受的。

法塔才服完5年刑期又再被判5年，拘留期間連看書都不行

《BBC》的報導指出，40歲的法塔身兼軟體開發者和部落客，他第一次受到注意是在2011年的埃及革命，當時的反政府運動逼迫在位30年的前總統穆巴拉克（Hosni Mubarak）下台。兩年後，現任總統塞西掌權，法塔因為組織未經許可的抗議活動而被判5年，最終於2019年3月被釋放。結果在同年9月，法塔又因反政府抗爭被捕。

法塔與其他兩人被指控「散布危害國家安全的假消息」、「使用社群媒體公開犯罪」以及「加入恐怖團體」，人權運動人士指出，他們會受到這些指控，是因為批評鎮壓和對待囚犯方式。

此案在今年10月受審，當時埃及還處於「全國緊急狀態」，因此是被送到緊急國家安全法院，緊急法院的判決出爐後不得再向上級法院上訴，且需要總統的最終批准。在審判的10天後，塞西於26日宣布解除長達4年半的全國緊急狀態。

人權觀察（Human Rights Watch）19日表示，這三名人權運動者與律師受審的過程違反正當程序。法塔的家人告訴人權觀察，他的律師只被允許在檢察官在場的情況下，查看案件的資料。他們在要求副本和資料的時候，法院也不斷忽視他們對副本和資料的請求。

法塔的家人指出，他在拘留期間遭到毆打、羞辱，想看書、聽收音機和使用獄中圖書館也都被拒絕，甚至沒有放風時間。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範


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