【專訪】台語歌研究者陳培豐：俗又何妨？大眾文化本來就是要俗，我想為庶民百姓寫歷史

採訪撰文｜陳子萱

美術設計｜林洵安

𨑨迌人、歹命人、艱苦人的歌唱史

聯考失利、碩博士各考了兩次才上，還曾是發過國語專輯的「一片歌手」！中研院台灣史研究所陳培豐研究員因著非典型的學術養成，讓他對台語老歌裡滄桑而壓抑的底層群像格外動容，以《歌唱台灣》書寫庶民大眾的歌唱歷史，如今也著手「續集」。「研之有物」專訪陳培豐，循著他的蜿蜒人生路，一窺台語歌對庶民大眾的意義流變。

庶民百姓的集體記憶

「你著忍耐⋯⋯踏出社會為著將來，離開故鄉走天涯⋯⋯」這是近年爆紅的Podcast節目「台灣通勤第一品牌」每集片頭的開場音樂〈你著忍耐〉。這首由江蕙演唱的經典台語歌，也出現在台劇《天橋上的魔術師》裡，道出1980年代台灣底層庶民為生活打拚吞忍的辛酸。

「聽江蕙、陳一郎的歌，就是很痛快！對我來說，有一種解放的感覺，這些台語音樂是台灣人的集體記憶。」中研院研究員陳培豐說。

解放的，是早期台灣人困頓、卻無以言說的壓抑情懷，而歌曲所抒發的茫茫與人生挫敗感，陳培豐也很是明白。

他成長於萬華，在經濟起飛的年代，那裡聚集的多是進城打拚的艱苦人。每天遙望著苦力、酒家女、小攤販的勞碌身影，流入耳裡的，則盡是社會邊緣人依偎取暖的台語歌謠。

「這讓我不只從族群，也從階級的角度，分析台語流行歌曲的發展。」在費時六年完成的著作《歌唱台灣》裡，他透過台語流行音樂的厚實研究，娓娓道出中下階層、庶民百姓的生命之歌。

1983年江蕙以〈你著忍耐〉唱出八零年代底層庶民與女性為生活打拼的辛酸。2021年新冠疫情爆發之時，饒舌歌手大支也重新改編，在社群上演唱〈咱著忍耐〉鼓勵大眾，足可見原曲已為經典的時代記憶。

為了躲避唱片約遠走日本——非典型的學者之路

除了兒時記憶，陳培豐格外關注台語歌裡的底層群像，也與他的人生軌跡有關。回望他的學者之路，確實走得「歪斜」。

初中聯考沒考好，他跑去讀五專；因為曠課太多、操行不及格，五專差點念到六年。出社會後，他曾踏進建築業，還在唱片圈打滾五年，企劃、宣傳什麼都作。甚至，他還從幕後走到幕前。

1983年，陳培豐發了一張國語專輯，成為「鉅聲唱片」簽下的第一位男歌手。

「那時被勸說歌喉、外型都不錯，就傻傻的簽約了，」講起這段人生插曲，陳培豐時而爆笑、時而搖頭，因為如今回顧似乎還是荒唐的一段奇幻旅程。「簽約後才發現，你要扮演『不是自己的自己』，對我來說很痛苦。」

跑宣傳、形象包裝，都讓他渾身不自在。為了逃避唱片合約，陳培豐「逃」到日本去。機緣下，這位「一片歌手」留在日本升學，以32歲高齡成為早稻田大學的大學生。

但留日之路走得崎嶇。他說自己「逢考必敗」，渾渾噩噩念到大四，日文能力增長，終於有點「開竅」。在出版社上司的鼓勵下，他決定繼續深造。考了兩次，才進入早稻田大學日本文化研究所；碩論題目作台灣研究，結果一度找不到指導教授。博士班轉學面試時，因為答不出任何問題，他又考了第二次。曲曲折折，最終他以40歲中年之姿，進入東京大學總合文化研究科博士班，成為「非典型」的學者。

轉了大彎，崎嶇地繞進學術殿堂，但陳培豐也因此深入學院觸及不到的社會世界，更貼近庶民百姓的生命經驗。他笑說，「這也是讓我看見『俗』民生活的另一個契機。」

研究台灣史多年，陳培豐直言，如何填補庶民史的議題空白、改變問題意識，是台灣史發展至今亟待接續努力的方向，而這部為庶民書寫的《歌唱台灣》即是他的嘗試性實踐。

圖│取自鉅聲傳播網頁 原本只是唱片公司的企劃，卻意外簽下合約，發行第一張國語唱片。「非典型」的學術路，讓陳培豐比一般學者多了社會歷練，對各種社會與大眾文化，建立起強烈的知識好奇心與獨立思考力。

為什麼會研究台語流行歌曲，耗費六年寫書？

我的童年適逢台灣經濟起飛，我們住在萬華，那裡聚集了離鄉背井的艱苦人。

清晨天未光，黝黑壯碩的日僱型勞工已蹲坐在公園被「待價而沽」。夜晚華燈初上，酒家女、流鶯現身接客。路旁有揹著嬰兒、蹲在地上洗碗盤，連汗水都油膩不堪的小吃攤販；說書人在廟前講古，密醫穿梭街坊看診；還有無家可歸 、到處行乞的遊民。

我家也是。戰前開彈子房（撞球間），後來經營起小百貨店，因為夜生活人多，我母親得顧店到三更半夜。

我所生長的萬華就像電影《艋舺》的場景，龍蛇雜處，但也生命力十足。這些人、這些音樂，都是我生活的一部分，他們也是許多台語歌曲（港歌、望鄉演歌）裡，那些在大城市討生活的主角。

從庶民、農工階級的角度看台語歌曲發展，不只是因為我的生命經驗，更是因為我想寫一部屬於庶民的歷史。歷史研究看的經常是統治者、偉人、仕紳，忽視𨑨迌人（江湖人）、歹命人（命運坎坷的人）、艱苦人（窮人）。但庶民百姓是真正的多數，他們在社會各個角落默默耕耘，對台灣貢獻匪淺，他們的故事不值得被書寫嗎？

《歌唱台灣》就是一部屬於他們的歷史。

過去台語歌經常被貼上「俗」、「悲情」的標籤，背後有哪些社會文化意義？

我讀書以後，和許多人一樣開始聽西洋歌曲、校園民歌，那時也認為台語歌很「俗」。年輕時我在唱片公司工作，校園民歌手常會覺得，台語歌有必要唱得那麼誇張嗎？我甚至當過唱片歌手，唱的也是國語歌曲。

一直到我開始作研究，才慢慢了解台語歌曲背後的社會意義，看見歌曲背後的歷史語境和面貌。這些「低俗」的台語歌曲，是台灣中下階級壓抑掙扎的自我書寫，在孤苦無依、無奈不安的時候，陪伴他們抒發情緒的所在。