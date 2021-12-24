沒有能源業，就沒有產業：2021年比元宇宙還重要的五大暗趨勢

在台灣，作為一個能源業的工作者，今年（2021）特別有存在感。

產業的熱門關鍵字：儲能、電力交易、ESG、碳中和、碳權、碳費、碳稅全部落點都跟能源相關，這是我們感覺最接近主流的時刻。

科技人聽到這裡恐怕不服氣了，你們綠色經濟算是哪門子主流，我們元宇宙經濟才是主流好嗎！

不客氣地說，那是你沒有搞懂產業運作的底層邏輯。

你別看元宇宙這麼火紅，人類好像成了造物主，元宇宙再怎麼神，沒有電力供應，也只是談資而已。當代幾乎所有產業運作的底層邏輯都是能源，沒有能源業，就沒有產業。

世衰道微，許多人不斷生產、包裝新名詞，把簡單的事情搞得很複雜，但是我相信你在新冠肺炎疫情期間看了那麼多預言影片，停下腳步思考人生的意義時，一定發現我們不能因為解決不了真實世界的複雜問題，而妄想利用虛擬世界逃避真實問題。

真實世界的複雜問題正是能源使用和碳排放，這才是科技人最應該下功夫的地方。如果你能在規畫新的人生方向時，像是人類可以經由開外掛而「發現」紫外光，在大腦安裝全局思維的軟體，想必你就能看見電影中說的五維世界，做出正確判斷，幫助你直面真實世界複雜的能源使用和碳排放問題。

如何找對方法成功下載軟體？首先，理解2021年五大暗趨勢，是重要的基本功。之所以稱之為「暗」，是因為這些驅動力正暗潮洶湧地推動主流產業板塊漂移，如果沒有安裝全局思維的軟體，你可能還以為只是一座火山爆發。

全球掀起ESG投資浪潮，每一檔主動型基金都努力掛上ESG字眼，人人都在談要買哪一檔ESG永續ETF。ESG到底是投資還是談資？是投資還是投機？

從資金的角度來看，當越來越多資金湧入ESG，公司若想要增資或是想要有好的企業形象，自然也會往ESG靠攏。不過ESG面向實在太廣，對公司來說根本是瞎子摸象，於是2021年我們發現一大堆公司搶發新聞稿，個個都宣稱他們好ESG，買疫苗也算ESG。

ESG的用處比你想像中的要多更多，每間公司都應該要開始做ESG，ESG變化萬千，不會輸給元宇宙，絕對不要讓貧窮的品牌代工廠思維限制了你的想像。

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台灣的再生能源占比越來越高，台電這頭大牛快要扛不住，電力系統需要儲能「水庫」居中做個「削峰填谷」調節。儲能是標準的救援投手，有著得天獨厚的性能條件，可充可放又能快速反應，台電搶著要跟它簽約，越多越好。

這個商機看起來很誘人，大型儲能業者早在幾年前就嗅到風向開始準備，加上太陽能業者意識到能開發的案場越來越少，天下沒有不散的宴席，許多公司紛紛想轉型提供儲能服務，這兩幫人同步推升儲能概念股行情，朋友都來跟我們打聽哪支股票可以買。

在可預見的未來，儲能商機的宴席不會散，而且儲能的天花板，將會是再生能源的天花板。

電力交易雖然有「交易」二字，卻不是給你我這種散戶交易的。2021年7月電力交易平台正式上線，交易的是電力輔助服務例如儲能、需量。電力交易幫助綠電「轉大人」，劃下台灣能源轉型及電業自由化的里程碑。

電力交易自由化有什麼好處？電費會變便宜嗎？就如同自由市場的精神一樣，電業自由化最主要的目的，是為了增進電業的效率，不必然代表電費會變貴或變便宜。過去電力交易是台電獨占的國營事業時，吃大鍋飯可能比較沒有效率。

你想，例如儲能系統如果通通都是台電自己採購、自己營運，台電並不是儲能電池的專家，營運起來勢必成本會比其他儲能公司高很多，而且這都是花你我納稅人的錢。但如果把儲能服務外包給其他儲能公司，能源業可以朝向多元、效率等方面發展，可以創造出很多工作機會與產業產值，而且省下你我納稅人的錢。

王者降臨，只要電力交易成功，台灣的能源轉型及電業自由化就會成功。

「你綠電買到100%了嗎？」，全球再生能源倡議RE100讓全球許多企業公開承諾100%使用再生能源的目標，一時間台灣一堆公司圍著台灣RE100辦公室詢問如何加入，比五倍券還熱門。

想要取得國際大廠的綠色供應鏈資格的企業要買綠電；想要出口商品到環保法規嚴格地區的企業也要買綠電；想要增加企業永續評比、提高投資人投資意願的企業再來買綠電，問題是，你有錢還買不到哩！

造成綠電憑證市場交易困境的最大原因，是市場參與者試圖用舊思維處理或打發來自各方的要求，沒有意識到能源轉型就像轉大人，死守著寶寶的思維模型，即使外表長成壯漢，卻不過是個巨嬰。衷心期盼市場參與者成功轉大人。

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這一路看下來，你應該發現今年最忙的就是企業了，首先因為全球掀起ESG浪潮，輸人不輸陣，大公司買疫苗都列入ESG；同一時間若身為國際品牌供應商也很忙，為了品牌商的要求得加入RE100，還得四處奔走買綠電；忙到一半歐盟宣布「碳邊境調整機制細則（CBAM）」，又得趕緊研究什麼是碳費、碳權、碳中和。

上面這些事都指向碳中和，碳中和目標事實上就是代表著重新設定人類社會的目標，因此食衣住行育樂無所不包，且需要務實的商業模式，將消費習慣轉換為低碳模式。只要誰的技術領先、誰的產品能快速普及、誰的碳金融市場最快建立，誰就擁有制定遊戲規則的權力。