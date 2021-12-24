看最夯台劇《華燈初上》學英文：紅燈區、酒店小姐、討債集團⋯⋯英文怎麼說？
我們想讓你知道的是
《華燈初上》的隱晦與曖昧的呈現手法，讓觀眾被如同紅絲線的劇情牽著，流淌在犯罪與愛情的危險氛圍中。這次將劇中的三大名語錄、單字整理出來，讓大家也能用英文感受劇情魅力。
《華燈初上》（Light The NightLight The Night）第一季於2021年11月26日在Netflix一次一季全八集上架。主演陣容可說是相當華麗，雙主角找來了林心如、楊謹華兩人擔當，其他主演包括劉品言、郭雪芙、謝欣穎、謝瓊煖、楊祐寧、鳳小岳、張軒睿，並找來了各大影視大咖客串，例如吳慷仁、李李仁、許光漢等著名演員都有在這部劇裡客串演出，光是陣容就已經非常吸引人。
然而，不僅是卡司陣容，《華燈初上》的劇情也是相當厲害，故事背景是位於1988年台北林森北路條通一帶一間名為「光」的酒店。這間店不賣色，賣的是感情「曖昧」，然而光鮮亮麗的酒店背後卻是各個小姐的心機擂台。
故事的重點即是第一集開頭便提及的紅鞋命案，在這部劇裡所敘述的酒店故事都是發生在命案之前的故事，《華燈初上》採取倒敘手法，帶著觀眾一步步揭露關於這起命案的蛛絲馬跡。
《華燈初上》三大經典語錄
「愛妳的人不愛，愛上的永遠不會是妳該愛的人。」
“We don’t love those who love us, always falling for those we shouldn’t fall for. “
這句出自羅雨儂和蘇慶儀的談話中，是羅雨儂又一次在愛情裡受了傷所感嘆出的一段話。這裡的love跟fall都是「愛上、墜入情網」的意思。Fall當做動詞，除了我們直接會想到的「跌倒」的意思，也可以跟in love搭配成片語fall in love，意思是「墜入愛河」。
「要是承諾可以用講的，我們就可以不用那麼辛苦了。」
“If promises can be said by word of mouth, we wouldn’t have to live in such hardship.”
這段話來自何予恩對蘇慶儀許下的癡情承諾後，遭羅雨儂無情的回覆內容。承諾是愛情三元素裡最重要也最難以維繫的一個元素，空口說的承諾怎又能帶給人安心感呢？語錄裡的promise在這裡做為名詞，有「承諾」的意思。Word of mouth是一個片語，意思是「從嘴巴說出、親口說出」。Hardship則是「艱難、困難」的意思。
「男人算什麼？只有錢不會背叛自己。」
“Men mean nothing. Only money wouldn’t betray you.”
這句經典語錄出自雨儂經歷情傷後，帶著好姊妹蘇到牛郎店好好享受時所說的話。看似簡單帶有狠勁，實質卻含有滿滿的愁緒與傷感。句子裡的betray做動詞，是「背叛」的意思。
從華燈初上學習新單字
《華燈初上》探討了許多夜生活相關文化以及社會問題，接下來就讓VoiceTube帶大家來認識這些影集裡所探討的詞彙還有它們的英文說法！
Red-light district 紅燈區
酒店「光」的地點設定即是在所謂紅燈區的林森北路一帶。紅燈區又稱風化區，在日本紅燈區則稱為風俗街，意思是以性產業工作為主的街區。台灣的紅燈區主要是以台北的林森北路、桃園市中壢區三仙巷等地區最有名。
Hostess 酒店小姐
《華燈初上》裡的小姐們都是酒店小姐，她們雖然屬於八大行業（舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業、夜店業、三溫暖業），但不算性工作者。她們賣的是曖昧跟聊天，並非自身身體。Hostess這個詞通常會讓人想到聚會中「女主人」的意思，另外也有「女性空服員」，或是酒吧、夜總會中的「女侍、舞女」的意思。
Drug trafficking／drug dealing 毒品買賣、毒品交易
劇中警察局之所以會跟「光」扯上關係，即是因為潘文成聽聞此酒店要進行一場毒品交易。毒品交易的相關議題在劇中有相當寫實的描述。毒品交易、毒品買賣的說法可以用drug trafficking或是drug dealing表示，drug的意思即是「藥物、毒品」，而trafficking的原形動詞為traffic，作為名詞即是「交通」，但在這裡則是動詞「從事非法交易」的意思。Deal也是作為動詞，代表「交易」的意思。
Host 牛郎
王柏傑在《華燈初上》飾演一位夜店男公關，也就是所謂的牛郎。這位角色也和「光」的許多小姐頗有淵源。牛郎店大約於民國60年代開始出現於台北市林森北路，和「光」的陪客性質類似，只是服務客群是女生，而提供服務的人從酒店小姐變成男性的牛郎。
Gold digger 拜金女
劇中的酒店小姐大多都是因為經濟狀況出現問題才會來酒店工作，為了錢她們可以做出許多出賣自身的事情。崇尚金錢、被金錢制約的這種女孩我們即稱為拜金女。拜金女的英文說法為gold digger，digger本身有「淘金者、淘金礦工」的意思，與gold搭配衍伸為所謂會做出釣金龜婿行為的女孩，亦即拜金女。
Loan shark ring 討債集團
劇中最資深的阿季對錢可說是最為嚮往，因為她欠了一屁股的債。而討債集團的英文又該如何說呢？Loan shark在這裡代表的是「放高利貸的人」，會用到shark（鯊魚）這個詞是因為當時在美國從事這行的人大部分都是黑手黨，手段相當殘酷，故結合loan（貸款、借款）和代表殘忍的動物鯊魚來代表討債人的意思。而ring這個詞除了當「戒指」以外，也有「團夥、幫派、集夥」的意思。
讀完這部超夯台劇《華燈初上》第一季的詳盡介紹，有沒有對於接下來將推出的第二季充滿期待了呢？如果你是還沒看過的新觀眾，看完這篇文章後趕緊去Netflix一探究竟！而如果你已經看過，就利用這篇文來複習劇集重點，一起期待第二季的更多精采演出跟驚喜喔！
本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航