看最夯台劇《華燈初上》學英文：紅燈區、酒店小姐、討債集團⋯⋯英文怎麼說？

《華燈初上》(Light The NightLight The Night)第一季於2021年11月26日在Netflix一次一季全八集上架。主演陣容可說是相當華麗,雙主角找來了林心如、楊謹華兩人擔當,其他主演包括劉品言、郭雪芙、謝欣穎、謝瓊煖、楊祐寧、鳳小岳、張軒睿,並找來了各大影視大咖客串,例如吳慷仁、李李仁、許光漢等著名演員都有在這部劇裡客串演出,光是陣容就已經非常吸引人。

然而,不僅是卡司陣容,《華燈初上》的劇情也是相當厲害,故事背景是位於1988年台北林森北路條通一帶一間名為「光」的酒店。這間店不賣色,賣的是感情「曖昧」,然而光鮮亮麗的酒店背後卻是各個小姐的心機擂台。

故事的重點即是第一集開頭便提及的紅鞋命案,在這部劇裡所敘述的酒店故事都是發生在命案之前的故事,《華燈初上》採取倒敘手法,帶著觀眾一步步揭露關於這起命案的蛛絲馬跡。

《華燈初上》三大經典語錄

「愛妳的人不愛,愛上的永遠不會是妳該愛的人。」 “We don’t love those who love us, always falling for those we shouldn’t fall for. “

這句出自羅雨儂和蘇慶儀的談話中,是羅雨儂又一次在愛情裡受了傷所感嘆出的一段話。這裡的love跟fall都是「愛上、墜入情網」的意思。Fall當做動詞,除了我們直接會想到的「跌倒」的意思,也可以跟in love搭配成片語fall in love,意思是「墜入愛河」。

「要是承諾可以用講的,我們就可以不用那麼辛苦了。」 “If promises can be said by word of mouth, we wouldn’t have to live in such hardship.”

這段話來自何予恩對蘇慶儀許下的癡情承諾後,遭羅雨儂無情的回覆內容。承諾是愛情三元素裡最重要也最難以維繫的一個元素,空口說的承諾怎又能帶給人安心感呢?語錄裡的promise在這裡做為名詞,有「承諾」的意思。Word of mouth是一個片語,意思是「從嘴巴說出、親口說出」。Hardship則是「艱難、困難」的意思。

「男人算什麼?只有錢不會背叛自己。」 “Men mean nothing. Only money wouldn’t betray you.”

這句經典語錄出自雨儂經歷情傷後,帶著好姊妹蘇到牛郎店好好享受時所說的話。看似簡單帶有狠勁,實質卻含有滿滿的愁緒與傷感。句子裡的betray做動詞,是「背叛」的意思。

從華燈初上學習新單字

《華燈初上》探討了許多夜生活相關文化以及社會問題,接下來就讓VoiceTube帶大家來認識這些影集裡所探討的詞彙還有它們的英文說法!

Red-light district 紅燈區

酒店「光」的地點設定即是在所謂紅燈區的林森北路一帶。紅燈區又稱風化區,在日本紅燈區則稱為風俗街,意思是以性產業工作為主的街區。台灣的紅燈區主要是以台北的林森北路、桃園市中壢區三仙巷等地區最有名。

Hostess 酒店小姐

《華燈初上》裡的小姐們都是酒店小姐,她們雖然屬於八大行業(舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業、夜店業、三溫暖業),但不算性工作者。她們賣的是曖昧跟聊天,並非自身身體。Hostess這個詞通常會讓人想到聚會中「女主人」的意思,另外也有「女性空服員」,或是酒吧、夜總會中的「女侍、舞女」的意思。

Drug trafficking/drug dealing 毒品買賣、毒品交易

劇中警察局之所以會跟「光」扯上關係,即是因為潘文成聽聞此酒店要進行一場毒品交易。毒品交易的相關議題在劇中有相當寫實的描述。毒品交易、毒品買賣的說法可以用drug trafficking或是drug dealing表示,drug的意思即是「藥物、毒品」,而trafficking的原形動詞為traffic,作為名詞即是「交通」,但在這裡則是動詞「從事非法交易」的意思。Deal也是作為動詞,代表「交易」的意思。

Host 牛郎

王柏傑在《華燈初上》飾演一位夜店男公關,也就是所謂的牛郎。這位角色也和「光」的許多小姐頗有淵源。牛郎店大約於民國60年代開始出現於台北市林森北路,和「光」的陪客性質類似,只是服務客群是女生,而提供服務的人從酒店小姐變成男性的牛郎。

Gold digger 拜金女

劇中的酒店小姐大多都是因為經濟狀況出現問題才會來酒店工作,為了錢她們可以做出許多出賣自身的事情。崇尚金錢、被金錢制約的這種女孩我們即稱為拜金女。拜金女的英文說法為gold digger,digger本身有「淘金者、淘金礦工」的意思,與gold搭配衍伸為所謂會做出釣金龜婿行為的女孩,亦即拜金女。

Loan shark ring 討債集團

劇中最資深的阿季對錢可說是最為嚮往,因為她欠了一屁股的債。而討債集團的英文又該如何說呢?Loan shark在這裡代表的是「放高利貸的人」,會用到shark(鯊魚)這個詞是因為當時在美國從事這行的人大部分都是黑手黨,手段相當殘酷,故結合loan(貸款、借款)和代表殘忍的動物鯊魚來代表討債人的意思。而ring這個詞除了當「戒指」以外,也有「團夥、幫派、集夥」的意思。

讀完這部超夯台劇《華燈初上》第一季的詳盡介紹,有沒有對於接下來將推出的第二季充滿期待了呢?如果你是還沒看過的新觀眾,看完這篇文章後趕緊去Netflix一探究竟!而如果你已經看過,就利用這篇文來複習劇集重點,一起期待第二季的更多精采演出跟驚喜喔!

