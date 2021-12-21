疫後斷鏈重擊產業生態，關鍵營運化危機成轉機

泰富國際網絡股份有限公司（“泰富”）宣佈台灣第三座雲服務平台正式上線，助力企業快速上雲，布局全球，迎接數位轉型再造。泰富國際深耕產業近20年，積極實踐其 「服務，創造獨一無二的商業價值」的使命，超前部署雲服務平台，希冀透過完整的雲端、網路和資安解決方案，結合專業客製化的團隊服務，協助台灣企業快速部署混合多雲環境，自動化執行流程，並運用更創新的方式管理各項應用，一手掌握現代化IT架構效益。

泰富國際網絡總經理朱哲生指出：「雲轉型已成重要趨勢。越來越多的傳統企業利用雲實現數位轉型，加速創新發展。同時人工智慧、大數據腳步也在加速，使得企業對雲端計算的需求更加迫切。」朱哲生也進一步表示，「泰富國際網絡超前部署投放第三座台灣雲平台，提供更自動化及更智慧的服務，才能為企業帶來更高的敏捷性，為企業客戶轉型釋放更多的財力和人力。」

Photo Credit：泰富國際網絡

智慧時代，企業上雲新趨勢

隨著全球企業對策略性公有雲部署與效益的重視大幅提升，以及世界主要雲端服務供應商紛紛擴大建設台灣雲端資料中心之際，加上因貿易戰、科技戰及新冠疫情而面臨全球供應鏈斷鏈、分鏈、碎鏈化挑戰的台灣企業，如能借力使力，善用此波雲端運算的發展大勢，擴展完善綿密的全球性雲端服務，將能建立更為靈活的跨國營運及管理模式，掌握疫後的嶄新商機和策略布局。

與此同時，根據諮詢顧問公司美國PwC 的調查，74%的企業領導人已投入雲端策略，且高達56%高階主管認為雲端服務是企業成長與創新的平台註1。研究機構IDC也指出，新冠疫情爆發後加速企業上雲轉型的力道，預估台灣公有雲市場規模將從2020年的8.71億美元成長到2025年的20.85億美元，年複合成長率達19.1%註2。更重要的是，台灣在雲端服務市場的策略重要性也日趨明顯，2021年全球主要的公有雲業者都大力加碼投資台灣，除了新建、擴增資料中心之外，並與台灣業者合作擴大雲端服務規模。

看好台灣企業對雲端服務市場的迫切需求，深耕台灣資通訊服務市場的泰富國際網絡，在既有台北、台中之外，宣布啟動位於新北市板橋區的第三座雲端服務平台，引領台灣企業打破當前供應鏈與全球營運的桎梏。透過這三座雲端中心，全面強化企業轉型後的數位化基礎建設，無論實體機房遷移、公私有雲，以及企業重視的異地備份、災難備援等服務，泰富國際網絡旗下的專業團隊皆能一一滿足，讓上雲規劃、部署與維運，有完全客製的一條龍服務。

「疫後新常態，在供應鏈重組及5G智慧應用等市場驅動下，台灣企業與全球企業一樣，紛紛加快上雲的腳步，即使中小企業也不例外，」朱總經理說。「因此我們期望能結合長久以來極受台灣用戶重視與肯定的客製化專業服務特色，加速客戶創新轉型腳步，深化全球市場的布局。」

Photo Credit：泰富國際網絡

國際資源、本地服務，創造獨一無二的商業價值

事實上，泰富國際也發現到，隨著業務服務不斷擴展與新冠疫情所帶動的混合辦公需求，台灣企業同時面臨網路流量暴增、網路頻寬不敷使用、頻寬成本居高不下以及資安威脅等挑戰；而跨國企業需求更加多元，各項建置內容都需要被逐一檢視，也必須符合各地資安政策及法規，泰富國際網絡擁有專業在地服務團隊以及策略夥伴的跨國資源，能助力企業快速部署，全方位的提升其管理便利性；除此之外，結合商業夥伴 CITIC Telecom CPC ，在全球各地擁有共19座雲端服務中心，30多個資料中心及超過160個城市的網路據點，串聯了跨國雲端、網路、資安等資源，結合其能持續365天24小時跨區域、多語言的服務，多年來已贏得台灣各個產業眾多知名企業的青睞，協助他們更加快速、順利地擴展東協、南非及東歐等地區和國家的市場。

展望未來，服務超過400家跨國企業的泰富國際網絡，將持續秉持「以客為先」的服務承諾，以及「服務，創造獨一無二的商業價值」的宗旨，積極擴大投資與深耕台灣市場，提供客戶更完整與更深入的在地化服務，為企業量身打造贏在時代尖端的資通訊科技解決方案，開拓無限商機，維持服務不間斷。

註1 《2021美國雲端企業調查》(PwC US Cloud Business Survey) - https://www.pwc.com/us/en/tech-effect/cloud/cloud-business-survey.html

註2 IDC 公有雲服務市場追蹤半年報 (IDC Semiannual Public Cloud Services Tracker) - https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prAP48131121