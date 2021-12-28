耳朵愈挖愈癢卻控制不了？談耳鼻喉科的三大「身不由己」

文：余昊璋（ 屏東明正耳鼻喉科診所主治醫師／柳營奇美醫院耳鼻喉科兼任主治醫師）

一、耳朵癢，愈挖愈癢，都已經挖到痛了，卻還是「身不由己」。

「避免自己挖耳朵，有需要醫生會清」，這句話大概是耳鼻喉科醫生衛教病患，回饋感最差的一個，很是挫折，大家都會反駁説：「很癢吔，不挖忍不住」、「耳屎不挖，塞住怎麼辦？」、「洗完頭耳朵有水，要用棉花棒吸乾呀」⋯⋯。

但事實是：

1、沒有挖耳屎，就沒有傷害

急性外耳炎大多都是自己「挖」出來的。

2、為了止癢挖耳朵，只會愈挖愈癢

耳垢有保溼表皮功能，耳道不乾就不會癢。

3、洗完澡不用挖耳朵吸水

健康耳道可自行排水，排不出的水靠體溫就可以蒸發了。

4、自己挖得到的耳屎不用挖，自己挖不到的耳屎不能挖

耳道上皮的移行功能可自行將耳垢清除，另外耳垢本身帶微酸、還可抗菌呢。

二、鼻塞，不噴藥就很塞，醫生說別常噴，卻還是「身不由己」

常用的鼻噴劑有兩種，一種是鼻黏膜血管收縮劑，另外一種是含有類固醇成分的鼻噴劑。

鼻黏膜血管收縮劑： 一般藥局就可以買得到，標榜不含類固醇，可以立即緩解鼻塞，噴了就會通，常常一試成主顧，病患總是説：「不噴就鼻塞睡不著覺。」，因此濫用造成鼻肉裡的血管彈性疲乏，無法順利收縮，反而鼻塞更嚴重，稱之為「反彈性鼻炎」，此類藥品仿單上有註明「不應長期連續使用超過七天」，只是一般民眾易忽略警語，雖然是改善急性鼻塞最有效的藥品，但使用時機與副作用應多加強說明才是。

一般藥局就可以買得到，標榜不含類固醇，可以立即緩解鼻塞，噴了就會通，常常一試成主顧，病患總是説：「不噴就鼻塞睡不著覺。」，因此濫用造成鼻肉裡的血管彈性疲乏，無法順利收縮，反而鼻塞更嚴重，稱之為「反彈性鼻炎」，此類藥品仿單上有註明「不應長期連續使用超過七天」，只是一般民眾易忽略警語，雖然是改善急性鼻塞最有效的藥品，但使用時機與副作用應多加強說明才是。 類固醇鼻噴劑：針對過敏性鼻炎、慢性鼻炎，可以改善鼻黏膜的發炎現象，雖然作用效果較慢，但安全性高，低副作用，只是一般民眾，聽到「類固醇」三個字，就棄之如敝屣、畏之如虎狼，其實用噴的類固醇，大多只局部作用在鼻黏膜，進入人體循環中的量少之又少，研究報告顯示用在孩童身上不會顯著影響到生長發育，且能緩和因鼻炎所引發的不舒服與併發症，在醫生的指示下使用是很安全的。

藥品的使用，千萬別只憑自己的感覺或喜好，多與醫師或藥師討論，此外，藥物就是藥物，若沒使用的必要，可以不用就不要用，「藥用的好是新郎、藥用太重像牛郎、藥用不對變流氓」。

三、喉嚨卡卡，明知清喉嚨反而容易傷喉嚨，卻還是「身不由己」。

老是覺得喉嚨卡卡，明明喉嚨沒東西，卻一直有異物感，吞之不下也咳不出來，喉嚨常常不舒服，變成習慣性清喉嚨，擾己擾人。

喉嚨卡卡（異物感）的可能原因很多，鼻部、扁桃腺、聲帶、頸椎、甲狀腺、食道、胃部疾病都有可能，其他如內分泌、自律神經失調，焦慮、壓力等等都有相關，一般而言，此類症狀常診斷為「慢性咽喉炎」，最常見的病因為以下三類：

1、鼻涕倒流

包括「過敏性鼻炎」與「鼻竇炎」等。

2、咽喉胃酸逆流

與一般常聽到的「胃食道逆流」不同，不一定會有胸口灼熱感（火燒心）或明顯的胃酸逆流感，但逆流的胃酸造成喉嚨的慢性發炎。

3、與焦慮、壓力相關的咽喉緊張症

話講多了就會有症狀，一直清喉嚨，放個長假又什麼不舒服都沒有。常見於老師、業務、醫生、服務業等上班需要一直講話的族群。

喉嚨發炎時，一直清喉嚨的動作只會增加聲帶的負擔，使病情惡性循環，就像受傷破皮的傷口在要好不好之際，不去正確的潤敷，反而一直不當的搔抓一樣。

喉嚨保健四大良方：少量多次喝溫開水潤喉，吃好吃對防胃食道逆流，輕聲細語練習腹式發音，戒煙禁酒調整生活作息。

其實正確的養生方法都是老生常談，但人生實在太多身不由己，不然醫生早就失業吃土去了，身體不舒服，勿信偏方，還是找醫生看看吧。

本文經問8授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航