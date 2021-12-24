打了高端疫苗後，身體會產生哪些免疫反應？缺乏三期臨床試驗真的可以用嗎？

文：蔣維倫（泛科學PanSci專欄作家、故事專欄作家、udn鳴人堂專欄作家、前國衛院衛生福利政策研究學者）

在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的威脅下，世界各國都傾力研發本國疫苗，台灣也不例外。而在國產疫苗的賽道上，初期有國光、聯亞、高端三家競逐，國光於一期試驗後落馬，今（2021）年初，另兩家疫苗先後進入二期試驗。衛生福利部食品藥物管理署（以下簡稱食藥署）於今年6月10日，公布國產COVID-19疫苗的緊急使用授權（EUA）審查標準（圖一），其內容和歐美不同，歐美通常以三期試驗的保護力為門檻，但台灣卻以疫苗誘導的「中和抗體」（neutralized antibody）為審查標準（圖二）（註1）。

Photo Credit:科學月刊 圖一：我國COVID-19疫苗的EUA審查標準 。

Photo Credit:科學月刊 圖二：我國COVID-19疫苗療效評估標準。

今年7月19日，食藥署宣布高端COVID-19疫苗通過EUA審查，成為全球首支以中和抗體效價為準、通過國家審查的COVID-19疫苗。本文透過高端疫苗一、二期的公開論文（註2）和新聞稿，簡要地介紹它的優勢和挑戰。

高端疫苗，裡頭裝什麼？

有別於mRNA疫苗如莫德納（Moderna）、輝瑞／BNT疫苗（Pfizer/BNT），以及採用腺病毒（adenovirus）載體的AZ疫苗（AstraZeneca vaccine），高端選用了傳統的蛋白質技術，該技術的關鍵在於「抗原」和「佐劑」。好的抗原能誘發正確的抗體，而優秀的佐劑則可以安全地提高抗體濃度，活化正確的T細胞，避免副作用。

好的抗原怎麼挑？很久以前，人類就盯上了冠狀病毒

歷經2002年的SARS與2012年的MERS兩波新興冠狀病毒的震撼後，科學家開始對冠狀病毒展開長期基礎研究，而在疫苗研究方面「如果有個全新的冠狀病毒，要怎麼做疫苗？」就成了科學家最關注的問題之一。

美國在2016年發現，若想對冠狀病毒家族開發疫苗，最佳的抗原將是融合前的病毒棘蛋白（prefusion conformation of spike protein）。它不僅能誘發高濃度的抗體，還會結合人體細胞受器，進而撬開細胞膜、感染細胞。也就是說，「棘蛋白」就是病毒侵犯細胞的鑰匙，只要疫苗能激發出針對棘蛋白的中和抗體、堵住病毒的鑰匙，就能中斷感染。此外，科學家也發現棘蛋白會自然形變、分解，因此建議微調胺基酸、固定棘蛋白結構，以達到有效誘發抗體的目的。

數年後，新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）襲來，莫德納、諾瓦瓦克斯（Novavax）、高端疫苗等藥廠迅速啟動、遵循建議，選用棘蛋白為抗原，並微調胺基酸、固定結構。通常將原先位於病毒棘蛋白序列上第986、987位置上的離胺酸（lysine, K）與纈胺酸（valine, V）都改成脯胺酸（proline, P），故調整後的棘蛋白，簡稱為S-2P。以高端疫苗而言，它和美國國家過敏和傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID）合作，由美國提供已鑲入S-2P基因的DNA質體，再由高端轉殖入倉鼠卵巢細胞（ExpiCHO-S），讓細胞大量分泌棘蛋白以做為疫苗（圖三）。

Photo Credit:科學月刊 圖三：各家疫苗的抗原胺基酸序列比較。（Tsai-Yi Lu提供）

打了那針後，身體發生什麼事？

當高端疫苗注入肌肉後，棘蛋白會被抗原呈現細胞（antigen-presenting cell, APC），例如樹突細胞、巨噬細胞等，或B細胞（B cell）吞噬。

而抗原呈現細胞的職責是活化T細胞。它吞噬外敵後，會將敵方撕成碎片、再透過一種稱為「主要組織相容性複合物」（major histocompatibility complex， MHC）的特殊膜蛋白，展示給兩類T細胞——輔助T細胞（helper T cell，CD4+ T細胞）與殺手T細胞（killer T cell，CD8+ T細胞）。

輔助T細胞，由MHCⅡ接收抗原：

輔助T細胞的角色近似於總司令，會針對免疫細胞下達整體的作戰指示。除了能刺激B細胞分泌更多抗體、活化巨噬細胞、殺手T 細胞等，還能分化為CD4+ 記憶T細胞（CD4+ memory T cell），長期保護人體。

殺手T細胞，由MHCⅠ接收抗原：

殺手T細胞負責殺死被病毒感染的殭屍細胞、清掃戰場，避免更多病毒產生，可能是遏止疾病被誘發為重症的關鍵之一。能分化為CD8+ 記憶T細胞（CD8+ memory T cell），長期保護人體。

抗原能直接和B細胞受體（B-cell receptor）交互作用。對B細胞而言，其細胞表面的抗原決定位（antigenic epitope）是抗原刺激、誘發相對應抗體分泌的位置，因此抗原的立體樣態是一大關鍵。若想誘導出中和抗體，疫苗抗原應盡可能地保持原始的立體結構。而高端、莫德納、諾瓦瓦克斯等三家疫苗廠商，都採用完整的棘蛋白，具備誘導高濃度中和抗體的潛力。而B細胞在輔助T細胞的刺激之下，也能分化成長壽的記憶型B細胞（memory B cell），長年保護人體（圖四）。