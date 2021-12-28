《德國製造的細節》：不得不說，希特勒這個大魔頭對於修建高速公路，有極其超前的眼光

文：葉克飛

公路可以滿足波音747客機起降

某次旅途中，我於前西德首都波昂前往20公里外的科隆。後來才想起，這條555號聯邦高速公路（Bundesautobahn 555）就是世界上第一條高速公路，至今仍在使用。

1932年8月6日，這條高速公路建成通車，工程奠基人是時任科隆市長的康拉德．艾德諾（Konrad Adenauer），他也是戰後的西德第一任總理，是德國復興的關鍵人物。可希特勒認為這條僅僅20公里的道路根本不算高速公路，於是將之降格為一般公路。

在德國高速公路歷史上，希特勒也是無法繞過的名字。直到今天，德國仍有四分之一的高速公路修築於納粹時代。

據說，當年希特勒發動慕尼黑啤酒館政變，結果失敗被捕。他在監獄裡寫下了《我的奮鬥》，還閱讀了不少圖書，其中就有名為《我的生活與工作》（My Life and Work）的福特自傳，他因此萌發了修築高速公路的念頭。

在他出任德國總理後，立刻開始宣傳高速公路計畫，即使遭到強烈反對仍想盡辦法推行。不得不說，希特勒這個大魔頭在高速公路這一問題上有著極其超前的眼光，他對高速公路修建提出的種種要求，直到今天仍不過時，依舊是高速公路的標準。

他提出的要求是這樣的：寬34公尺的四車道公路，中間有五公尺寬的間隔綠化帶，不設路燈，每隔200公尺豎一根金屬片鑲面的水泥柱，夜晚在車燈照射下反光。

另外，每隔一段距離都會設置加油站、餐廳和緊急停靠區。直到今天，這些做法仍在沿用。另外，希特勒提出的坡度盡量小、拐彎半徑盡量大等想法，德國人也將之貫徹至今。

為了行駛安全，德國高速公路的厚度也是全球第一，據說路面鋼筋混凝土厚度達80公分，是中國高速公路的3倍至4倍，這樣的路面甚至可以承受波音747客機的起降需求。也正因此，馳騁於德國高速公路的時候，路面的平穩會讓你感受不到任何顛簸。

另外，與我們慣常的理解不同，對高速公路損害最大的不是汽車輪胎，而是雨水。因此，德國高速公路基本採用傾斜路面，即路邊稍低，可以讓雨水流向路邊，再滲透一層透水水泥，流進水管網路，最終流進儲水塘。

德國人的嚴謹甚至做到了路面以外。在德國開車，兩側不會見到土坡，以防止傾瀉。但種上樹木和草就可以放心了？也不是，它們必須與高速公路保持距離，以免太過茂盛侵入車道。所以，德國人還會定期檢視公路兩側的綠化情況。

哪裡有人煙，路就鋪到哪裡

「最後一公里」這個詞，大家都不陌生。如今，它已被引申入許多領域，如通訊網路、公共服務等，不過我們見得最多的仍是其本意————公共交通末梢。

德國高速公路號稱世界第一，但它的農村又是怎樣的？我的結論是：哪裡有人煙，路就鋪到哪裡，而且都是柏油路。同樣，德國的鄉間公路使用率也相當高，但因道路建設狀況極佳， 路網發達，加上司機個個守規矩，同樣暢順。

德國作為歐盟已開發國家，百萬以上人口的城市僅有柏林、漢堡和慕尼黑，70％以上的人口生活在10萬人以下的市鎮，尤其是人口在1,000到2,000人之間的村鎮。

從基礎設施來看，這些散落的小市鎮絲毫不亞於大城市，綠化和住宅條件則更勝之。無論是經濟發達的德西和德南、近海的德北，還是經濟底蘊遠遜於前西德的前東德地區，鄉村風光都是一派旖旎。市鎮清靜美麗，公共設施和商業設施一應俱全。

小村落散落在曠野之間，以大片原野、茂密樹林或廣袤草地為背景，遠遠看如同仙境。若是開車進去，更是另有乾坤，錯落巷弄間，兩側都是童話般的小屋，花園闊大，都經過細心打理，即使是曠野間別無分號的獨戶民宅，也看不到防盜網和圍欄。

哪怕是山間最偏遠的鄉村，也有柏油路直達，村內也不會有沙土路，兩側土地若非民宅與草地，便是樹林。

多年前，我曾看過一個說法，稱德國的「最後一公里」建設極盡完善，即使是孤零零住在山上，政府也會把柏油路修到你家門口。德南常有一些小山，村落依坡而建，清一色紅瓦或灰瓦斜頂小樓，唯一較高的建築便是位於村子中心的小教堂。在這樣的村落裡，總有那麼幾戶人家會選擇「離群」，把家建在山頂上，儘管只是一百公尺甚至數十公尺的小山坡，但也得穿過樹林，彎彎曲曲建上一條山路才可通行。

以我所見，無論遠近，道路都直通每戶家門口。有時未曾開車親至，只在高速公路或者普通公路上遠望，也能看到一片綠意中那條灰色長帶，蜿蜒上山。在相對空曠的德北，常可看到一望無際的原野和樹林，有時會看到一、兩座小屋點綴其間，無一例外，都有一條道路通往其家門口。

兼有平原和丘陵、遍布森林和田野的德西，小村落總在錯落中出現在你眼前，在高速公路上有許多出口通往這些村落，開車時常可看到左右出現緞帶式的公路，或左右彎曲，或上下蜿蜒，伸向遠方童話般的小村。

用直升機處理事故，迅速清場

不少人認為，歐洲（當然也包括德國）交通順暢，主要原因是車少人少，其實這是極大的誤解，以德國為例，其面積僅35萬平方公里，人口達8,200萬，人口密度為每平方公里234人（按：中國為148人、台灣為647人）。