《資深銀行員偷學客戶的錢滾錢祕笈》：買房一定要善用貸款，這是「良性負債」

文：崔民寧

買房一定要貸款，這是良性負債

人們覺得投資房地產很困難，是因為它的高價，所以感覺入門門檻比較高，但投資股票只要小額就能開始。我也一度以為如果要買五億韓元的房子，就必須存到五億韓元，想要存到五億韓元，一年存一億韓元的話也需要五年。

一年不可能存到一億韓元，五年後房價也不可能是五億韓元，因此若是打算買房，就必須聰明的運用貸款加槓桿才行。存薪水購屋這個做法，並不會讓你走在邁向致富的快車道上，反而是讓你開上慢車道。

房屋擔保貸款的額度，會依照政策以及市場狀況而有所不同。尤其是像現在對房地產的管制很嚴格，要拿房屋當作擔保來貸款就像摘星一樣困難。但就在幾年前，韓國政府還鼓勵人們負債買房，當時的貸款額度是70％，那個時候真的是用貸款槓桿的最佳時機，那麼政府為什麼要人民負債買房呢？

是因為當時像現在一樣房地產過熱？當然不是。當時房價長期沒有上漲，要是買房子還會被當成傻瓜，同時，人們認為以後人口減少的話房價就會下跌，房子是不能買的，因此很多人選擇了全租房。

由於人們對全租房的需求大增，導致全租價格開始上漲，加上住宅建設景氣變差，建商不賣預售屋，就這樣，房屋數量不足，而全租房供不應求的問題變得非常嚴重。也就是說，雖然全租價格暴漲，但買賣市場仍然冷清，所以政府才會鼓勵人們買房。

那麼2021年的現在，韓國政府為什麼要嚴格管制房屋擔保貸款呢？這是為了防止已經從房市賺到錢的人利用貸款再次買房，只不過還是有很多人要買房，即使政府制定嚴格的規定，人們還是想購屋。

那麼幾年之後，政策還會維持像現在一樣嗎？誰都無法預測，重點在於，只要觀察政府推出的政策，就能知道目前市場如何運作。

請各位選擇用貸款加槓桿的方式致富。要知道我們不需要存到五億韓元才能購屋，而是就算手中沒有足夠全額，我們還是可以貸款買房。貸款時請貸到最高額度，償還年限則盡量設定為最長年限，不要有要快點償還貸款的壓力，而要思考如何運用貸款增加資產。

我們假設今天貸了一億韓元，購買市價五億韓元的房屋，要在10年內償還一億韓元，和在35年內償還一億韓元，哪個比較有利呢？如果分35年來償還一億韓元，35年後的一億韓元價值是多少呢？大概相當於1000萬韓元左右？以目前物價上漲速度來看，說不定到時候的價值還不到1000萬韓元。

一旦你知道錢會隨著時間貶值，你就能明智的運用貸款。如同保險公司利用錢會貶值的特點賺錢一樣，我們也可以積極利用錢會貶值的這個特點以增加資產。

希望各位能夠在每個月可償還的能力範圍內聰明的運用貸款。我敢肯定的說，善用貸款即是快速致富之道。

二○二一年台灣購屋相關新制 房地合一稅2.0版，重點整理： 對持有境內、境外不動產兩年以內的短期套利者，課45％的重稅。

法人比照個人課稅。

增列兩項課稅標的，預售屋也適用。

土地漲價總數額，增設減除上限。

房地合一稅2.0上路後，有五種交易不受影響。包含參與危老重建及都更後第一次房地移。 ※以上新制規定於民國110年7月1日起開始適用

出處：財政部 實價登錄2.0版，重點整理： 一、 成交資訊門牌地號完整揭露：為促進資訊透明，在兼顧個人資訊隱私的前提下，將門牌（地號）完整揭露，並溯及已揭露資料。 二、 預售屋全面納管且即時申報：銷售預售屋者應請地方政府備查，且須於成交後30日內申報。 三、 主管機關查核權及加重罰則：增訂地方主管機關或金融機構的查閱權，並加重屢不改正罰責，最高可按次罰新台幣100萬元。 四、 預售屋紅單交易納管禁轉售：紅單禁止轉售予第三人，違法者將按戶、棟處15萬至100萬元罰鍰。 五、 預售屋買賣定型化契約備查：納管預售屋買賣定型化契約，如違反「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」，將按戶、棟處6萬至30萬元罰鍰。 ※以上新制規定於民國110年7月1日起開始適用

出處：內政部地政司

我買這樣的房子當包租婆 ：新成屋，三十坪上下，在小學附近

投資房地產最重要的是要有自己的標準。我目前持有的房地產都是這幾年來取得的成果。我第一棟房子以投資目的購入，比起投資金額，有很多可惜之處，但是我藉由那次投資學習到的所有經驗都會成為資產。

在那之後，我便將投資視為是在購買經驗而不是賺錢，然後繼續投資房地產。過去幾年我學到的經驗，像是和房客以及房地產經紀人之間的關係、協商尾款支付日期、商議價格等，都比在學校學到的東西還要可貴。

世界上有很多投資高手，不只存在於房地產領域，他們的投資方式可能適合我也可能不適合我，最重要的是，從他們那裡學到的東西中做出一套自己的標準。

過去幾年我投資了幾棟房子，並訂下我的投資標準為「新成屋、30坪左右、在小學附近」。雖然房子是承租人要住的，但我下定決心要投資在當我自己是承租人時也會想住的房子，我就抱持著這樣的心態投資了位於仁川的一間新蓋公寓大樓。

在我投資後，首都圈上升的房價開始影響到仁川，隨著便宜的物件越來越少，我在兩個月內就嘗到上升一億韓元的甜頭，而目前已經上升到兩億韓元以上了。

當交易價格大幅上漲，比起高興，我想起之前被騙了一億韓元的事，使我再次感受到，要成為有錢人，重要的是要把裝錢的碗養大而不是單純只賺很多錢。碗小的人連一億韓元都守不住，與其只顧賺錢，不如專注在把碗養大以及購買經驗，才能做更好的投資。

投資是一輩子的事情，希望各位不要倉促投資，而是用累積實力、經驗和資產的心態進行投資。建立一套自己的投資標準，試著投資都更、重建、公寓、商家、土地、拍賣屋和公寓大樓等房地產吧。

書籍介紹

本文摘錄自《資深銀行員偷學客戶的錢滾錢祕笈：10年財富自由的上班族，怎麼學會讓身邊一直有錢、不離本業卻有外快、穩健的以錢滾錢。》，大是文化出版

作者：崔民寧

譯者：林倫伃

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你多久去一次銀行？有錢人天天「逛」，包括實體銀行和網路銀行。

付錢的時候，你常豪氣大方的說：「不用找了」？你很難變有錢。

有錢人的思維哪裡不一樣？他們不排隊、只存少許現金，還有，腦中有匯率。

本書作者崔民寧，在銀行負責受理存款、信貸等多種金融業務，

每天都會接觸很多來存錢和借錢的客戶。

她近身觀察、刻意聊天，14年下來得知：

一個人對待錢的態度及投資方法，將決定這個人以後是窮還是富。